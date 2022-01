FIFA 22 : Jeter à la gloire

EA Sports publie chaque semaine de nouvelles cartes « spéciales » dans FIFA 22 Ultimate Team. Les développeurs placent des joueurs premium dans des packs et en proposent également à travers les défis et les objectifs de création d’équipe. Cet afflux constant de nouveaux joueurs désirables signifie que même les très bonnes cartes sont abandonnées assez rapidement. Beaucoup atteindront le plancher et atteindront le prix de « rejet », ce qui signifie que les rejeter via les menus vous récompensera avec autant de pièces FUT que vous en recevriez pour les avoir répertoriées sur le marché des transferts.

Mais cela ne veut pas dire que ces cartes sont mauvaises. En fait, il est parfaitement possible de constituer une grande équipe en n’utilisant que des joueurs qui tombent dans cette fourchette de prix « rejetée » et qui restent compétitifs dans les échelons supérieurs de FIFA 22 Ultimate Team. Voici une équipe que nous avons constituée pour moins de 170 000 pièces, qu’un joueur engagé pourrait gagner simplement en jouant à des modes de jeu comme Rivals et Squad Battles pendant une semaine ou deux et en ouvrant les récompenses. Toutes ces cartes sont disponibles sur le marché des transferts pour leur prix de défausse ou quelques milliers de plus, et l’équipe obtient 100 chimies dans le jeu, avec tout le monde sur la chimie complète sauf Adel Taarabt sur 8.

Suivez-nous jusqu’à la fin du voyage et nous vous dirons comment cela s’est passé dans la FUT Champions Weekend League !

Gardien de but : Koen Casteels



Casteels est probablement mieux connu de la plupart des joueurs de FUT en tant que fourrage, une carte Or rare bon marché classée 86 qui aide à renforcer les notes des équipes pour compléter les SBC. Mais il est parfaitement utilisable dans le jeu. À 6’6″, il est difficile de lancer le ballon au-dessus et il a le trait « Comes For Crosses » qui signifie qu’il défend agressivement sa zone. Trouver le bon gardien de but dans FIFA 22 est une chose étrangement personnelle, mais d’après notre expérience, Casteels est une option solide. Dans cette équipe, il aide également à la chimie.

Arrières latéraux : Kevin Mbabu et Alex Moreno



La base Rare Gold Kevin Mbabu coûte moins de 2 000 pièces et fait tout ce dont vous avez besoin pour un arrière latéral dans un système à quatre arrière : court très vite et frappe le ballon avec compétence. Il n’est pas tape-à-l’œil, mais il économise des pièces et fait le travail.

Les Winter Wildcards Alex Moreno, quant à eux, sont pratiquement une signature de renom pour cette équipe, ayant atteint plus de 20 000 pièces au moment de la rédaction, mais sa combinaison de rythme de base fantastique, de passes et de dribbles signifie qu’il fournira beaucoup d’utilité à arrière gauche, et peut même entrer confortablement dans le milieu de terrain défensif si vous avez besoin de jongler avec les joueurs en fin de match.

Défenseurs centraux : Maxence Lacroix et Pau Torres



Le défenseur français Maxence Lacroix complète un trio de Wolfsburg à l’arrière-garde, fournissant des liens chimiques solides à Casteels et à Mbabu. Il coûte environ 1 000 pièces et a 88 rythme de base et des statistiques défensives suffisamment solides pour tenir le fort, alors même que nous entrons en 2022. Casteels, Lacroix et Mbabu seraient la première cible à remplacer lorsque cette équipe sera mise à niveau, mais la combinaison de le rythme, l’équilibre et la chimie qu’ils fournissent sont toujours suffisants pour faire le travail.

Winter Wildcards Pau Torres, quant à lui, est un véritable joyau caché d’un défenseur, oscillant près de son prix de défausse malgré un éventail fantastique de statistiques. Torres est un excellent exemple de la façon dont il est rentable de regarder au-delà de la très populaire Premier League anglaise pour s’inspirer de l’équipe. Comparez-le au Signature Signings Ruben Dias, qui coûte plus de 300 000, et il a des statistiques légèrement meilleures dans pratiquement tous les domaines pour environ 1/20e du prix. Dias a de meilleures réactions et un pied faible quatre étoiles, mais seuls les joueurs très riches voudront investir autant de pièces à l’arrière central pour obtenir ces bonus agréables.

Milieu de terrain : Marcos Llorente et Adel Taarabt



Un côté gauche espagnol de l’équipe signifie que nous pouvons faire appel à l’une des meilleures cartes Rare Gold du jeu, Marcos Llorente, classé 86. En ce qui concerne les milieux de terrain tout action et box-to-box, Llorente tient tête à pratiquement tout le monde dans la base de données, y compris de nombreuses icônes et cartes spéciales. Il a un rythme de base 88, son tir est fantastique pour un milieu de terrain, et ses passes, ses dribbles et sa défense sont tous à peu près dans le vert. Il a même 90 d’endurance, il dure donc probablement tout le match même s’il avance de temps en temps. Et pourtant, son prix fluctue en fonction de sa pertinence pour les solutions SBC, tant il est sous-évalué.

Ensuite, il y a Winter Wildcards Adel Taarabt, qui est encore moins cher. Il s’agit d’une carte très spéciale, bien qu’elle ne coûte que 12 000 pièces au moment de la rédaction de cet article, début janvier. Il a des compétences cinq étoiles et un pied faible quatre étoiles, des statistiques de dribble en fin de partie avec un style de chimie du moteur appliqué, et de superbes tirs et passes. Que ce soit dans un rôle CM ou plus avancé au CAM, Taarabt danse devant ses adversaires avec des scoops et des feintes et peut marquer de n’importe où.

Ailiers : Darwin Machis et Jesus Corona



Darwin Machis avait une excellente carte spéciale dans le dernier FIFA, et EA a évidemment décidé de profiter de notre nostalgie avec cette première version de Rulebreakers. Maintenant qu’il complète notre équipe Discard to Glory avec aplomb pour un peu plus de 12 000 pièces, nous ne nous plaignons certainement pas. Des compétences quatre étoiles et un pied faible et une agilité et un équilibre de base 96/97 signifient qu’il est un cauchemar pour les adversaires à cerner, qu’il coupe à l’intérieur pour déclencher des tirs longs et à travers des balles ou qu’il se penche sur la signature pour la réduction surpuissante. Si Machis jouait en Premier League, cette carte atteindrait six chiffres.

Sur le flanc opposé, ce sont les Rulebreakers Jesus «Tecatito» Corona, qui souhaite probablement que son surnom soit plus inscrit sur sa carte que son nom de famille. Le lien chimique de la ligue portugaise de Tecatito avec Taarabt est utile, mais nous voudrions le serrer dans les deux sens, car c’est l’une des cartes les plus divertissantes de FIFA 22. Relativement cher pour cette équipe, à environ 30 000, Tecatito est un cinq étoiles compétence, dynamo de pied faible cinq étoiles avec une agilité et un équilibre élevés, d’excellentes statistiques de tir et de passe, et suffisamment de rythme avec un chasseur pour jouer sur l’aile ou en haut. Une fois que vous aurez joué à quelques jeux avec Tecatito, vous ne regarderez plus en arrière.

Attaquants : Taremi et Morientes



Un autre Winter Wildcard oscillant autour du prix des rejets, l’Iranien Mehdi Taremi, classé 86, est utile en raison de ses liens chimiques avec Tecatito et Taarabt, mais il est également un grand attaquant à part entière. Il a des compétences quatre étoiles et un pied faible, un rythme maximal avec un style Hunter Chemistry appliqué et d’excellentes statistiques de tir et de dribble. Encore une fois, c’est le genre de carte qui coûterait probablement dix fois plus s’il jouait pour une équipe de premier plan en Premier League.

Son homologue de cette équipe, Fernando Morientes, a joué une fois pour Liverpool, mais il a obtenu l’une des premières cartes « Héros » cette année en raison de son séjour en Espagne, où il a marqué plus de 100 buts en championnat à Saragosse, Real Madrid. , et Valence. Peu fantaisiste dans FIFA 22, probablement grâce à son agilité de 77 et son équilibre à 74 autant que son rythme du milieu des années 80, nous l’avons trouvé cruellement sous-estimé. Avec un Hunter, son rythme est au milieu des années 90, ce qui est bien, et son tir est tout simplement incroyable. 97 positions, 99 finitions, 96 puissances de tir, 99 volées, avec 96 précisions de cap et 92 sauts pour démarrer. En d’autres termes, si vous lui donnez le ballon dans la surface, il marquera. Les passes au sol entraînées vers les attaquants sont assez maîtrisées cette année, et Morientes les rangera pendant des jours. Pour moins de 30 000, c’est un excellent rapport qualité-prix.

Suppléants



Sur le banc, vous pouvez faire votre choix parmi des tonnes de joueurs solides, mais l’un de nos favoris est Rulebreakers Marko Arnautovic, qui a des statistiques de pointe à la Zlatan Ibrahimovic et serait probablement dans cette équipe si nous pouvions faire fonctionner la chimie. . Nous adorons également pouvoir faire appel à Anderson Talisca, un autre finisseur grand et élégant. Ailleurs, nous voulons toujours un arrière latéral fort pour amener qui peut jouer n’importe où dans la défense et le milieu de terrain, et le nouveau Winter Wildcard Alessandro Florenzi correspond très bien à ce projet de loi.

À Weekend League et au-delà !



Alors, comment avons-nous fait dans Weekend League? Pas mal du tout. Nous terminons généralement les finales FUT Champions avec 11 victoires, et l’utilisation de l’équipe Discard to Glory nous a bien mis sur la bonne voie. Morientes et Taremi se sont avérés être des finisseurs cliniques, Llorente et Taarabt ont tous deux lancé des buts en finesse depuis le milieu de terrain, et c’était amusant de voir Maxence Lacroix, stupidement bon marché, nettoyer à l’arrière alors que les attaquants de fin de partie avaient du mal à trouver leur chemin devant lui. Une équipe n’est jamais aussi bonne que la personne qui la contrôle, et un meilleur personnel sera toujours utile, mais la vérité est qu’une fois que vous comprenez comment jouer à FIFA 22, la seule chose qui vous empêche de constituer une équipe bon marché et performante de joueurs agréables est votre imagination. Alors ne soyez pas timide ! Allez vous amuser avec.

Écrit par Tom Bramwell au nom de GLHF.