FIFA 22, la dernière entrée payante alors que FIFA 23 passe au free-to-play, fait état d’une rumeur .

FIFA 22 – à quel point l’année prochaine sera-t-elle différente ? (photo : EA)

Les rumeurs suggèrent qu’EA pourrait envisager de rendre le nouveau jeu FIFA de l’année prochaine gratuit, tout en conservant les microtransactions payantes et Ultimate Team.

FIFA 22 sort la semaine prochaine et, comme toutes les entrées FIFA, est destiné à devenir l’un des jeux les plus vendus de l’année. Mais il se peut que ce soit la dernière version du jeu à revendiquer cette distinction, car les rumeurs suggèrent qu’EA envisage de le rendre gratuit.

La suggestion provient d’une source régulière de la FIFA, Donk, qui affirme également que FIFA 23 adoptera un jeu multiplateforme complet entre tous les formats, permettant aux joueurs Xbox et PlayStation de s’affronter et d’échanger.

Le tweet de Donk ne contient pas vraiment de détails, mais le fait qu’eFootball – ce qui était autrefois PES – soit déjà gratuit cette année rend la rumeur relativement facile à croire.

EA ne se soucie presque certainement pas de ce que Konami fait avec les non-PES, mais ils ont depuis longtemps atteint le point où ils gagnent plus d’argent via les microtransactions que les ventes de jeux, donc le free-to-play est susceptible d’être plus rentable – en ce sens qu’il attirera encore plus de joueurs potentiels dans le jeu.

Des jeux comme Fortnite et Call Of Duty: Warzone n’ont certainement pas souffert de l’utilisation du même modèle et il s’accompagne d’un bonus important pour EA, en ce sens qu’il peut aider à éviter toute restriction réglementaire imposée par les gouvernements du monde entier.

Certains pays, comme la Belgique, ont déjà tenté de supprimer les microtransactions du jeu, et il y a eu des rumeurs de la même chose au Royaume-Uni et ailleurs, mais si chaque nouveau jeu FIFA était gratuit, cela réduirait la pression pour une intervention.

Le free-to-play semble inévitable pour l’avenir de la FIFA, mais il est difficile de dire si cela se produira avec FIFA 23 sans une fuite plus substantielle. Mais il se pourrait bien que FIFA 22 soit le dernier pour lequel vous aurez à payer.

