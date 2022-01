Les communautés de jeu développent souvent leur propre jargon, des sauts de fusée aux 360 sans portée, et la FIFA ne fait pas exception. Les équipes de FIFA 22 Ultimate Team sont « en sueur » (qui dépendent du rythme plus que des compétences), les joueurs sont « rejetés » (ils se vendent pour le même montant que vous les jetez) et, plus récemment, chaque joueur abordable qui surpasse ses statistiques et devient largement populaire est un « rat ».

Rattiness est également devenu plus qu’une simple étiquette pour les joueurs. Un exploit populaire d’en-tête de passage de coin est maintenant « le coin du rat ». Spammer à travers des balles vers un attaquant rapide est un « comportement raté ». En fait, « ratty » a à peu près remplacé « toxique » comme adjectif péjoratif de choix pour les joueurs de la FIFA. Darwin adorerait le voir.

Mais quelle est l’expression ultime de rattine possible dans FIFA 22 Ultimate Team ? Quelle est l’équipe qui surmonte le plus efficacement cette tempête parfaite d’abordabilité, de qualité de jeu et de popularité généralisée ? Dans l’intérêt de la science, nous vous proposons cette composition.

Gardien de but : Mike Maignan



EA a présenté FIFA 22 comme un jeu qui allait révolutionner le gardien de but avec « un nouveau niveau d’intelligence… débloquant un arrêt des tirs plus fiable et une prise de décision plus intelligente entre les poteaux », et pendant un certain temps après la sortie, c’était vrai. À tel point, en fait, que chaque gardien de but a pratiquement tout sauvé. Quelques patchs plus tard et la situation s’est inversée, conduisant à des goalfests sans fin. L’un des rares gardiens qui vaut encore ses gants est le gardien français de l’AC Milan, Mike Maignan, qui est incroyablement bon dans tous les aspects du gardien de but, et très populaire auprès des YouTubeurs criards, qui crient « MY NAN ! chaque fois qu’ils le voient. Gianluigi Donnarumma (dont l’affiliation au PSG est mitigée par défaut) était une option solide ici, mais la sortie « Winter Wildcard » de Maignan lui donne l’avantage.

Arrières latéraux : Ferland Mendy et Achraf Hakimi



Certains joueurs montent et descendent dans la méta du rat, mais les options défensives les plus mitigées en janvier 2022 sont à peu près les mêmes qu’elles l’ont été tout au long du cycle. Pour les arrières latéraux, ne cherchez pas plus loin que l’arrière gauche français du Real Madrid, Ferland Mendy, avec un rythme de 92 et un pied faible cinq étoiles, et Achraf Hakimi du PSG sur le côté droit, qui est plus rapide et plus fort, et obtient un bonus de rat. points pour le grand sourire qu’il porte au recto de sa carte. La vue de ces cartes est suffisante pour incliner n’importe qui.

Défenseurs centraux : Presnel Kimpembe et Raphael Varane



Si Mendy et Hakimi ne suffisent pas à vous renvoyer dans le grand bain, les défenseurs français Raphael Varane et Presnel Kimpembe devraient sceller l’accord. Kimpembe est le défenseur « surpuissant » exceptionnel de cette année, dont le taux de travail défensif élevé, la force innée et les réactions fortes se combinent avec un excellent rythme de base et des statistiques défensives pour provoquer un cauchemar même pour les meilleurs attaquants. Varane prend un peu de retard, comparativement, malgré sa note globale plus élevée, mais c’est une épine dorsale historique des défenses contre les rats et plus abordable dans FIFA 22.

Milieu de terrain : N’Golo Kante et Frenkie De Jong



Le milieu de terrain central était la partie la plus difficile de cette équipe à construire car ces cartes sont relativement inoffensives dans le contexte du reste de l’équipe. Cependant, les deux joueurs fournissent des liens chimiques précieux avec d’autres rats confirmés et se retrouvent donc dans l’eau chaude pour avoir aidé et encouragé. La carte d’or rare de Marcos Llorente était une autre possibilité ici, et il convient de noter que pour Kante, nous parlons probablement de la version Flashback publiée plus tôt dans le cycle. Il n’y a rien de pire que de voir toutes vos attaques contrecarrées par N’Golo Kante, vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, pour se rendre compte qu’il s’agissait de la version Diet Pepsi.

Ailiers : Vinicius Junior et Ousmane Dembele



Certains aspects de cette équipe sont discutables. D’autres ne le sont pas. Vinicius a été l’attaquant de rats le plus remarquable de cette année, depuis ses débuts époustouflants dans l’équipe de la semaine 1 jusqu’à au moins une autre en forme, une carte spéciale de la Ligue des champions et, plus récemment, son joueur du mois. Ce dernier est le véritable prince rat des cartes Vini, accessible à tous ceux qui ont conservé suffisamment de fourrage, et un adversaire sinueux, tournant et injouable entre de bonnes mains. Ousmane est légèrement moins miteux que les années précédentes, mais ses compétences cinq étoiles et son pied faible cinq étoiles prévalent toujours plus qu’ils ne le devraient probablement pour une carte qui coûte moins cher qu’un pack argent premium.

Attaquants : Karim Benzema et Nabil Fekir



Pour être plus précis, Flashback Karim Benzema et Road to the Knockouts Nabil Fekir. Ce duo Squad-Building Challenge a été le pilier de nombreuses escouades de rats aussi longtemps qu’elles sont disponibles, se débarrassant des défenses et marquant des deux pieds alors qu’à tous égards, ils auraient dû être ramenés par les défenseurs poursuivants. Leur vue parmi les joueurs adverses sur l’écran de chargement d’avant-match suffit à semer la panique dans les rangs, et chaque but qu’ils marquent ébranle nos âmes. Surtout quand elle est suivie de la légendaire célébration de la danse en ligne.

Suppléants



Il y a beaucoup de joueurs qui ont failli faire partie de l’équipe, ce qui nous permet de gérer un banc de rats complet. Le roi des rats de banc est, bien sûr, Kylian Mbappe du PSG. Pourquoi ne fait-il pas partie de l’équipe complète ? Parce que la plupart des gestionnaires de rats ne peuvent pas se le permettre ! Au lieu de cela, ils ont la carte de prêt de 7 matchs Kylian Mbappe distribuée avec les précommandes, à utiliser pendant les moments les plus sombres de l’équipe de rats dans Weekend League, lorsque le coin des rats a cessé de fonctionner et qu’il est temps pour un peu de route-un spam à travers la balle.

Rejoindre le prêt Mbappe sur le banc sont les autres attaquants Gelson Martins (la version Signature Signings SBC) et Allan Saint-Maximin (les compétences cinq étoiles, la carte d’or rare cinq étoiles au pied faible qui ne coûte rien), tandis que le soutien du milieu de terrain est là depuis l’hiver Wildcard Houssem Aouar, qui est aussi difficile sur le terrain qu’il l’est à taper dans un traitement de texte. Pour la sauvegarde défensive, nous n’avons que l’embarras du choix, avec Lacroix à 88 rythmes, un rat de prédilection en début de partie, aux côtés d’Upamecano en forme et du joueur Nicolas Cozza Winter Wildcard SBC.

La touche finale



Pour incarner véritablement le style de vie des rats, il ne faut pas s’arrêter là. Pour notre stade personnalisable, nous équipons des lignes de terrain vertes pour que personne ne puisse voir ce qu’ils font, tandis que le badge du club doit être celui des Newell’s Old Boys, portant ses malheureuses initiales. En ce qui concerne les célébrations, la danse en ligne est assez miteuse, mais nous sommes à peu près sûrs que « Neighbourhood », où les joueurs s’accroupissent en regardant la caméra, comme s’ils posaient pour une photo d’équipe, a envoyé de nombreux contrôleurs se précipiter contre un mur voisin, et il semblerait grossier de ne pas en rajouter. Grincer!

Écrit par Tom Bramwell au nom de GLHF.