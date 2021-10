FIFA 22 : les meilleurs attaquants et ailiers se connectent en mode Carrière

La FIFA est la plus amusante lorsque vous marquez des buts. Pour rendre ce processus aussi fluide que possible, vous devrez empiler votre équipe avec certains des les meilleurs attaquants de FIFA 22.

Que vous preniez le dessus sur le grand homme ou que vous jouiez des triangles complexes avec des ailiers techniques, si votre personnel n’est pas à la hauteur de la tâche, votre plan de match ne se déroulera pas.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Alors que les ailiers traditionnels sont devenus plus rares, avec plus d’accent mis sur la coupe avec les attaquants intérieurs que sur les croisements, les hommes larges ont été regroupés avec les attaquants au cours des dernières années.

Tout d’abord, nous passerons en revue les attaquants les mieux notés dans FIFA 22 en fonction de leur global.

Ensuite, nous énumérerons certains des talents d’attaque de la prochaine génération qui viendront les remplacer, avant de discuter de quelques options amusantes pour signer dans votre première saison du mode Carrière.

Meilleurs attaquants et ailiers de FIFA 22 par note globale

Au fur et à mesure que la science du sport s’améliore, de plus en plus de joueurs performent au plus haut niveau jusqu’à la trentaine. Cela n’est nulle part plus évident qu’avec les attaquants les mieux notés de FIFA 22.

Ils ne sont peut-être pas à leur maximum absolu, mais ce sont les contrats à terme les mieux notés cette année.

Meilleurs attaquants de FIFA 22 au total

Nom de joueur

Âge

Position

Équipe

Globalement

Potentiel

Lionel Messi 34 AD, BU PSG 93 93 Robert Lewandowski 32 BU Bayern 92 92 Kylian Mbappe 22 BU, AG PSG 91 95 Neymar 29 AG PSG 91 91 Cristiano Ronaldo 36 BU, AG Man Utd 91 91 Harry Kane 27 ST Spurs 90 90 Mo Salah 29 AD Liverpool 89 89 Sadio Mane 29 AG Liverpool 89 89 Son Heung-min 28 AG Spurs 89 89 Karim Benzema 33 BU Real Madrid 89 89 Erling Haaland 20 BU Dortmund 88 93 Raheem Sterling 26 AH, AD Man City 88 89 Romelu Lukaku 28 ST Chelsea 88 88 Luis Suarez 34 BU Atletico Madrid 88 88 Ciro Immobile 31 BU Lazio 87 87 Angel Di Maria 33 AD, GA PSG 87 87 Sergio Aguero 33 BU Barcelone 87 87 Kingsley Coman 25 GA Bayern 86 87 Jamie Vardy 34 BU Leicester 86 86 Gerard Moreno 29 BU, AD Villarreal 86 86 Riyad Mahrez 30 AD Man City 86 86 Lorenzo Insigne 30 AG Napoli 86 86 Marcus Rashford 23 AG, BU Man Utd 85 89 Lautaro Martinez 23 BU Inter 85 89 Oyarzabal 24 GA, AD Real Sociedad 85 89

Attaquants et ailiers les plus prometteurs de FIFA 22

Pour une énergie un peu plus jeune, ce sont les attaquants les plus potentiels de FIFA 22.

Ils ne sont peut-être pas tout à fait prêts à mener la ligne pour l’un des clubs les plus riches d’Europe, leurs statistiques s’amélioreront rapidement avec le temps de jeu.

Les meilleurs attaquants potentiels de FIFA 22

Nom de joueur

Âge

Position

Équipe

Globalement

Potentiel

Kylian Mbappe 22 AG, BU PSG 91 95 Erling Haaland 20 BU Dortmund 88 93 Joao Felix 21 BU Atletico Madrid 83 91 Federico Chiesa 23 AD, GA Juventus 83 91 Ansu Fati 18 GA Barcelone 76 90 Ferran Torres 21 AD, BU Man City 82 90 Vinicius Jr 20 AG Real Madrid 80 90 Dejan Kulusevski 21 AD, BU Juventus 81 89 Mason Greenwood 19 AD, BU Man Utd 78 89 Marcus Rashford 23 GA, BU Man Utd 85 89 Lautaro Martinez 23 BU Inter 85 89 Oyarzabal 24 GA, AD Real Sociedad 85 89 Antony 21 AD Ajax 79 88 Noni Madueke 19 AD, BU PSV 77 88 Giacomo Raspadori 21 ST Sassuolo 74 88 Rayan Cherki 17 AD, AG Lyon 73 88 Gabriel Martinelli 20 AG Arsenal 76 88 Jeremy Doku 19 AD Stade Rennais 77 88 Rodrygo 20 AD Real Madrid 79 88 Moussa Diably 21 AD, AD Leverkusen 81 88 Ousmane Dembele 24 AD Barcelona 83 88 Cristian Pulisic 22 AD, AD Chelsea 82 88 Kayky 18 AD Man City 66 87 Christos Tzolis 19 AD, AD, ST Norwich 74 87 Adam Hlozek 18 ST Sparte Prague 76 87

Meilleurs FIFA 22 Strikers à signer lors de la première saison

Vous avez donc identifié la cible parfaite et préparé une offre, pour découvrir que le joueur en question vient tout juste de rejoindre son club actuel – catastrophe !

Voici quelques grands attaquants disponibles pour signer dans la première saison du mode Carrière.

Antoine Martial – Man United – Valeur de 34,5 millions de livres sterling – 25 – Avec deux attaquants vétérans d’élite au milieu et deux héros de la ville natale sur les ailes, Anthony Martial semble excédentaire par rapport aux exigences dans la moitié rouge de Manchester, mais dans FIFA 22, des statistiques de qualité à tous les niveaux font de lui une forte signature pour les meilleures équipes européennes. Avec près de 90 rythmes et dribbles, et des statistiques de force, de tir et de passes autour de 80, il a encore de la place pour grandir avec son potentiel de 84.

Breel Embolo – Borussia Mönchengladbach – Valeur de 16 millions de livres sterling – 24 – Deux opportunités de signature formidables, raisonnablement réalistes, proviennent du même club, le Borussia Mönchengladbach, qui pourrait chercher à apporter de l’argent pour une reconstruction après le départ de Marco Rose à Dortmund. Le plus âgé des deux, Breel Embolo a joué pour la Suisse à l’Euro 2020 et a de bonnes statistiques de mouvement et de puissance pour avoir 77 ans au total. Les blessures l’ont vu lutter pour être à la hauteur de son battage publicitaire au début de sa carrière, et sa finition de 69 ans est assez terrible, mais s’améliorera rapidement avec l’entraînement grâce à sa croissance potentielle de +5.

Marcus Thuram – Borussia Mönchengladbach – Valeur de 27,5 millions de livres sterling – 23 – Marcus Thuram, quant à lui, a tout depuis le début et est une formidable signature pour les meilleurs clubs. Bizarrement répertorié comme milieu de terrain gauche dans le jeu malgré le fait qu’il joue toujours plus en avant, Thuram a les statistiques parfaites pour être un avant-centre de qualité supérieure, combinant le rythme, la force et le dribble du milieu des années 80 avec une précision de finition et de cap de 80.

Darwin Nunez – Benfica – Valeur de 17 millions de livres sterling – 22 – Un monstre physique absolu avec une croissance potentielle de +9 pour compléter ses statistiques de tir décidément brutes, Darwin Nunez cherche à réaliser une saison décisive au Portugal ce trimestre. Bien qu’il n’ait marqué que 6 fois en 29 apparitions la saison dernière, il a presque égalé ce total lors des 5 premiers matchs de la saison 21-22 – sans parler d’avoir marqué un doublé contre Barcelone en Ligue des champions. Une excellente option pour une équipe de Premier League de niveau intermédiaire, Nunez offre une puissance à la Haaland avec la promesse d’une finition similaire à l’avenir.

Danois Scarlett – Spurs – Valeur de 1,5 million de livres sterling – 17 – Grâce à sa valeur bon marché et à son potentiel de 86, Dane Scarlett semble être le Mason Greenwood de cette année – un jeune attaquant anglais que vous pouvez accrocher de manière irréaliste pour déchirer les ligues inférieures et grandir incroyablement vite. Ses statistiques sont assez médiocres pour commencer, mais après un certain temps de jeu, elles ne le resteront pas longtemps.

Ricky-Jade Jones – Peterborough – 675k Value – 18 – Pour une signature Road to Glory plus réaliste, jetez un œil à Ricky-Jade Jones. Ses techniques et son endurance ne sont pas excellentes, mais avec un rythme supérieur à 90 et un potentiel de 80, il peut au moins causer immédiatement des problèmes aux défenseurs lents. Certain d’être un favori de la ligue inférieure.

Karim Adeyemi – RB Salzburg – Valeur de 4,5 millions de livres sterling – 19 – L’infrastructure Red Bull regorge de talent et Karim Adeyemi ressemble au prochain Timo Werner. Avec une vitesse vertigineuse, un bon dribble et une finition pour son 71 au total, sa valeur est accessible à de nombreux clubs. Nourrissez son potentiel de 85 et il sera un talent de premier plan pour les années à venir.

Meilleurs ailiers de FIFA 22 à signer lors de la première saison

Un bon jeu d’ailes peut faire la différence entre une équipe moyenne et une équipe avec laquelle il est agréable de jouer.

Voici quelques ailiers passionnants pour renforcer votre ligne de front dès la première saison du mode Carrière.

Ansu Fati – Barcelone – Valeur de 17,5 millions de livres sterling – 18 – Après son retour de blessure et l’héritage du maillot numéro 10 de Messi, Barcelone semble se construire autour d’Ansu Fati à long terme, mais après les problèmes financiers du club tout au long de l’été, pouvez-vous vraiment dire n’importe quel joueur quitter le club est irréaliste ? Avec 90 rythmes, 80 finitions et 90 potentiels à seulement 18 ans, Fati est l’un des espoirs les plus brillants du football mondial et peut être recruté par l’un des meilleurs clubs européens.

Luis Diaz – Porto – Valeur de 33,5 millions de livres sterling – 24 – Dribbleur rapide avec une grande endurance, Luis Diaz est depuis longtemps un favori des fans au Portugal et semble prêt à passer au niveau supérieur dans l’une des 5 ligues traditionnelles.

Jonathan Bamba & Jonathan Ikone – Lille – 28 M £ & 25 M £ Valeur – 25 & 23 – Les deux Jonathans sur l’aile pour Lille sont deux options de qualité pour les clubs européens plus riches. Ce sont tous deux des ailiers inversés qui jouent généralement du côté opposé à leur pied le plus fort, et combinent un rythme fulgurant, des dribbles délicats et des tirs décents lorsqu’ils coupent à l’intérieur pour marquer ou aider.

Thiago Almada – Velez Sarsfield – Valeur de 10 millions de livres sterling – 20 – Thiago Almada est un candidat prometteur depuis quelques années maintenant, et FIFA 22 ne fait pas exception. Son endurance de départ de 74 est bien meilleure qu’au cours des années précédentes, ce qui signifie qu’il est beaucoup plus utilisable dès le début d’une sauvegarde en mode carrière. Nippy et doué techniquement, Almada deviendra rapidement un joueur de premier plan grâce à son potentiel de croissance de +12.

Octave Popescu – Steaua – valeur de 3,7 millions de livres sterling – 18 – Pour une option un peu moins chère qui est toujours très utilisable depuis le début, Octavian Popescu est un ailier plus traditionnel, mais a une bonne vitesse, dribble et endurance malgré ses 18 ans. De plus, avec un potentiel de 85 et un prix relativement bon marché, sa valeur augmentera très rapidement en même temps que ses compétences.

Pedro de la Vega – Atlético Lanús – Valeur de 10 millions de livres sterling – 20 – Un autre Argentin très bien noté, Pedro De la Vega a de meilleures statistiques de départ que ses 74 au total pourraient le suggérer, et elles ne feront que s’améliorer à mesure qu’il grandira pour atteindre un potentiel de départ de 86.

Ibrahima Ndiaye – FC Luzern – Valeur de 4,2 millions de livres sterling – 22 – Avec des statistiques impressionnantes pour le prix, Ibrahima Ndiaye revendique plus de 90 rythmes, près de 80 dribbles et une endurance au milieu des années 70 pour un prix relativement bon marché. Bien que son potentiel de 80 soit inférieur à celui de nombreux futurs talents, il s’agit toujours d’une croissance potentielle de +9, et cela ne fait que maintenir sa valeur à un niveau bas et plus abordable pour une plus grande variété de clubs.

Stefan Baiaram – Universitatea Craiova – Valeur de 1,7 million de livres sterling – 18 – Pour une option moins chère qui a encore un rythme et une endurance utilisables, consultez cette perspective de la ligue roumaine. Avec un rythme des années 80 et une endurance des années 70, il a un potentiel de 80 pour améliorer ses compétences techniques.

Maintenant que votre attaque est triée, découvrez les meilleurs défenseurs de FIFA 22 pour vous connecter en mode Carrière, ainsi que les meilleurs gardiens de but de FIFA 22.