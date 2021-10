FIFA 22 : les meilleurs défenseurs, défenseurs centraux, arrière gauche et arrière droit se connectent en mode Carrière

Que vous soyez plutôt caténaccio ou gegenpress, la défense est au cœur de tout succès FIFA 22 équipe.

Le rocher au milieu de cette défense est un puissant défenseur central, capable de briser le jeu et de mettre en place des contre-attaques avec facilité. Alors que les arrières latéraux et plus souvent les arrières latéraux sont la position la plus à la mode dans le football, couvrant une énorme quantité de terrain entre les transitions offensives et défensives.

Dans les 5 meilleures ligues européennes – et dans le football mondial en général – on dit souvent qu’il y a une pénurie de défenseurs de haut niveau, le jeu étant actuellement dans une phase stratégique particulièrement offensive.

Cependant, voici quelques les meilleurs défenseurs de FIFA 22 y compris les arrières centraux, les arrières gauches et les arrières droit, capables de transformer votre ligne arrière qui fuit en un parking de bus dont Jose serait fier.

Tout d’abord, nous allons énumérer les défenseurs les mieux notés dans FIFA 22. Bien que ces superstars ne conviennent qu’aux budgets les plus élevés, avec Sergio Ramos et Raphael Varane faisant de grands mouvements cet été, vous ne pouvez pas vraiment dire qu’un transfert est irréaliste plus.

Ensuite, nous allons rassembler les défenseurs les plus potentiels qui ne sont peut-être pas prêts pour la première équipe, mais qui ont beaucoup de place pour grandir tout au long du mode Carrière.

Enfin, nous passerons en revue quelques suggestions de personnes à signer dans votre première saison du mode carrière. Personne n’aime qu’on lui dise que sa cible principale « vient de déménager et ne bougera plus », mais ces gemmes sont disponibles immédiatement.

Meilleurs défenseurs de FIFA 22

Ces piliers défensifs améliorent la qualité de n’importe quelle ligne arrière sur la planète. Alors que certains d’entre eux ont peut-être dépassé leur meilleur niveau, leur talent est incontestable.

Meilleurs défenseurs de la FIFA 22 au total – Défenseurs centraux, arrière gauche, arrière droit

Nom de joueur

Âge

Équipe

Globalement

Potentiel

Virgil van Dijk 29 Liverpool 89 89 Sergio Ramos 35 PSG 88 88 Ruben Dias 24 Man City 87 91 Trent Alexander-Arnold 22 Liverpool 87 92 Andrew Robertson 27 Liverpool 87 88 Marquinhos 27 PSG 87 90 Milan Skriniar 26 Inter 86 88 Aymeric Laporte 27 Man City 86 89 Joao Cancelo 27 Man City 86 87 Raphael Varane 28 Man Utd 86 88 Kalidou Koulibaly 30 Napoli 86 86 Jordi Alba 32 Barcelona 86 86 Mats Hummels 32 Dortmund 86 86 Giorgio Chiellini 36 Juventus 86 86 Matthijs de Ligt 21 Juventus 85 90 Achraf Hakimi 22 PSG 85 88 Dani Carvajal 29 Real Madrid 85 85 Stefan de Vrij 29 Inter 85 85 Kyle Walker 31 Man City 85 85 Leonardo Bonucci 34 Juventus 85 85 Thiago Silva 36 Chelsea 85 85 Theo Hernandez 23 Milan 84 90 Marcos Acuna 29 Séville 84 84 Jose Maria Gimenez 26 Atlético Madrid 84 88 Ricardo Pereira 27 Leicester 84 84

Les meilleurs défenseurs potentiels de FIFA 22

Avec certains des défenseurs les plus reconnaissables qui entrent dans leurs années de pointe ou au crépuscule de leur carrière, la prochaine génération se prépare à prendre le monde d’assaut.

Les défenseurs les plus prometteurs de FIFA 22

Nom de joueur

Âge

Équipe

Globalement

Potentiel

Trent Alexander-Arnold 22 Liverpool 87 92 Ruben Dias 24 Man City 87 91 Matthijs de Ligt 21 Juventus 85 90 Theo Hernandez 23 Milan 84 90 Dayot Upamecano 22 Bayern 82 90 Marquinhos 27 PSG 87 90 Jules Kounde 22 Séville 83 89 Pau Torres 24 Villarreal 82 89 Eder Militao 23 Real Madrid 82 89 Alessandro Bastoni 22 Inter 80 89 Alphonso Davies 20 Bayern 82 89 Nuno Mendes 19 PSG 78 88 Edmond Tapsoba 22 Leverkusen 81 88 Achraf Hakimi 22 PSG 85 88 Milan Skriniar 26 Inter 86 88 Joe Gomez 24 Liverpool 82 88 Jose Maria Gimenez 26 Atletico Madrid 84 88 Josko Gvardiol 19 RB Leipzig 75 87 Marc Cucurella 22 Brighton 81 87 Cristian Romero 23 Spurs 82 87 Aaron Wan-Bissaka 23 Man Utd 83 87 Niklas Sule 25 Bayern 82 87 Goncalo Inacio 19 Sporting 76 86 Ronald Araujo 22 Barcelone 77 86 Jurrien Timber 20 Ajax 75 86

Meilleurs défenseurs centraux de FIFA 22 à signer lors de la première saison

Lucas Verissimo – Benfica – Valeur de 23 millions de livres sterling – 26 – 26 ans et menaçant d’être le prochain grand défenseur à sortir de la Liga NOS, Lucas Verissimo est une option dont vous n’avez peut-être pas entendu parler avec d’excellentes statistiques physiques – y compris un rythme de 80+. De plus, ses principales statistiques défensives sont également d’environ 80, donc avec un potentiel de 84, un programme d’entraînement axé sur la défense peut rapidement le transformer en une bête totale.

Lucas Klostermann – RB Leipzig – Valeur de 26,5 millions de livres sterling – 25 – Malgré les départs très médiatisés d’Upamecano et de Konate, il reste beaucoup de talents en défense à Leipzig mûrs pour le pillage. Capable de jouer au centre du dos ou à droite d’un dos 4 ou 5, Lukas Klostermann a un bon rythme et des statistiques de défense ainsi qu’une endurance suffisante pour jouer 90 minutes semaine après semaine. Il a également des passes courtes meilleures que la moyenne pour entrer au milieu de terrain, tandis que vous pouvez encore vous améliorer avec sa croissance potentielle de +4.

Maxence Lacroix – Wolfsburg – Valeur de 33 millions de livres sterling – 21 – Déjà destiné à être le fléau des joueurs de FUT du monde entier, pour les équipes disposant du budget nécessaire, Maxence Lacroix ressemble à un défenseur central incroyablement surpuissant. Avec une vitesse de sprint de 93, une force de 83 et une hauteur de 6 pieds 3, seuls les attaquants les plus rapides ou les plus imposants vont s’approcher du ballon contre Lacroix. Bien que ses statistiques de tacle brut ne soient pas les meilleures, cela peut facilement être corrigé avec un régime d’entraînement défensif et sa croissance potentielle de +7.

Jérémie Saint Juste – Mayence – Valeur de 9,5 millions de livres sterling – 24 – Lacroix sans le prix, Jeremiah St. Juste est incroyablement rapide avec une force, une défense et une hauteur décentes pour le soutenir. À 76 au total et une valeur et une clause libératoire inférieures, St. Juste est plus accessible aux clubs avec des budgets plus modestes, mais a toujours un potentiel de croissance de +4 pour développer son tacle et sa force avec l’entraînement.

Becir Omeragic – Zurich – Valeur de 2,5 millions de livres sterling – 19 – Si vous travaillez avec un budget inférieur ou si vous voulez une doublure plus jeune pour un couple déjà établi, Becir Omeragic a des physiques décents et des statistiques de défense passables pour ses 67 au total. Mettez la formation en place pour utiliser son potentiel de 83 pour un prix bon marché.

Léonidas Stergiou – FC St. Gallen – Valeur de 2,5 millions de livres sterling – 19 – Une autre option bon marché avec beaucoup d’espace pour se développer est Leonidas Stergiou de la ligue suisse. Ses statistiques ne sont pas les meilleures pour commencer, mais il grandira rapidement avec un potentiel de départ de 86.

Meilleurs arrière gauche et arrière droit de FIFA 22 à signer lors de la première saison

Liberato Cacace – LB – Sint-Truidense VV – Valeur de 4,9 millions de livres sterling – 20 – Le Néo-Zélandais Liberato Cacace a des statistiques physiques impressionnantes, dont environ 80 pour le rythme, les sauts, l’endurance et la force la plus impressionnante. Avec un prix relativement bon marché et un potentiel de 83 pour améliorer ses statistiques défensives, Cacace est un excellent ajout à toute équipe, que ce soit en tant que débutant avec du potentiel ou sur le banc.

Pervis Estupinan – LB – Villarreal – Valeur de 26 millions de livres sterling – 23 – Avec Unai Emery préférant Pedraza à l’arrière gauche, Pervis Estupinan est une option raisonnablement réaliste, bien que coûteuse, pour les meilleures équipes grâce à son rythme élevé, son endurance, sa force et ses statistiques défensives. Bien qu’il soit plutôt bon depuis le début du mode carrière, un potentiel de 85 signifie qu’il s’améliorera encore rapidement.

Fabien Centonze – RB – FC Metz – 13 millions de livres sterling – 25 – Très bien noté en France au cours des deux dernières saisons, Centonze fait équipe avec un bon physique avec des capacités techniques décentes et une endurance vertigineuse pour monter et descendre le terrain dans un rôle d’ailier.

Félix Agu – RB/LB – Werder Bremen – 3,8 millions de livres sterling – 21 – Pour ce que vous payez, Felix Agu ressemble à un pick-up fantastique pour à peu près n’importe quelle équipe. Avec un potentiel de 83 et à la fois LB et RB dans ses positions répertoriées, Agu a de bons dribbles, mais des statistiques de mouvement et de puissance impressionnantes. Sa force et sa défense laissent certainement beaucoup à désirer, mais à seulement 21 ans, il a le temps de renforcer sa cote avec un entraînement intensif.

Devyne Rensch – RB – Ajax – Valeur de 7 millions de livres sterling – 18 – Avec un pied faible 5 étoiles et un potentiel de 85, Devyne Rensch est un solide polyvalent déjà à un jeune âge et peut être acheté pour un prix raisonnable.

Josha Vagnoman – RB/LB – Hamburger SV – Valeur de 3,9 millions de livres sterling – 20 – Plus grand que votre arrière latéral moyen, mais avec un rythme pour brûler et une force de 87, Josha Vagnoman est un autre joueur qui peut s’intégrer à la fois en LB et en RB, tout en améliorant son statistiques de défense passables avec un potentiel de 82.