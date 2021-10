FIFA 22 : les meilleurs gardiens à signer en mode Carrière

Souvent sous-estimés malgré leur importance énorme, les meilleurs gardiens de but du monde pourraient ne pas être en mesure de gagner des matchs seuls, mais ils peuvent s’assurer que vous quittez le terrain avec une feuille blanche.

Dans FIFA 22, Les gardiens de but ont été améliorés pour endiguer l’énorme flux de buts que nous avons vu dans le match de l’année dernière, faisant d’un gardien de but solide un ramassage encore plus puissant pour votre alignement en mode carrière.

Bien que ce soient toujours les mêmes vieux noms au sommet de l’arbre – vous n’avez pas besoin de nous pour vous dire que Jan Oblak, Manuel Neuer et Gigi Donnarumma sont bons, n’est-ce pas – il y a quelques joyaux cachés à découvrir dans les meilleures ligues de Europe et au-delà.

Voici les meilleurs gardiens de FIFA 22 par note globale, suivi de quelques jeunes tireurs d’élite avec un haut plafond – et pas seulement parce qu’ils sont grands.

Ensuite, nous passerons en revue quelques suggestions de grands gardiens de but à signer en mode Carrière, qui sont tous disponibles lors de la première saison.

Jan Oblak 28 Atletico Madrid 91 93 Marc-Andre ter Stegen 29 Barcelone 90 92 Manuel Neuer 35 Bayern 90 90 Gigi Donnarumma 22 PSG 89 93 Alisson Becker 28 Liverpool 89 90 Ederson Moraes 27 Man City 89 91 Keylor Navas 34 PSG 88 88 Wojciech Szczesny 31 Juventus 87 87 Hugo Lloris 34 Spurs 87 87 Koen Casteels 29 Wolfsburg 86 87 Samir Handanovic 36 Inter 86 86 Peter Gulacsi 31 RB Leipzig 85 85 Yann Sommer 32 Borussia Mönchengladbach 85 85 Kasper Schmeichel 34 Leicester City 85 85 Mike Maignan 25 Milan 84 89 Emi Martinez 28 Aston Villa 84 85 David De Gea 30 Man Utd 84 84 Edouard Mendy 29 Chelsea 83 85 Jordan Pickford 27 Everton 83 85 Nick Pope 29 Burnley 83 83 Bernd Leno 29 Arsenal 83 84 Lukas Hradecky 31 Leverkusen 83 83 Sergio Asenjo 32 Villarreal 83 83 Dominik Livakovic 26 Dinamo Zagreb 82 87 Unai Simon 24 Bilbao 82 86

Gigi Donnarumma 22 PSG 89 93 Mike Maignan 25 Milan 84 89 Maarten Vandevoordt 19 Genk 71 87 Dominik Livakovic 26 Dinamo Zagreb 82 87 Dean Henderson 24 Man Utd 80 87 Pierluigi Gollini 26 Spurs 82 87 Unai Simon 24 Bilbao 82 86 Alex Meret 24 Naples 79 86 Lautaro Morales 21 Lanus 72 85 Andriy Lunin 22 Real Madrid 74 85 Illian Meslier 21 Leeds Utd 77 85 Diogo Costa 21 Porto 73 85 Justin Bijlow 23 Feyenoord 77 85 Altay Bayindir 23 Fenerbahce 77 84 Gregor Kobel 23 Dortmund 79 84

Meilleurs gardiens de FIFA 22 à signer lors de la première saison

Personne n’aime aligner la cible de transfert parfaite pour se faire dire que le joueur ne bougera plus. Ces joueurs sont l’équilibre parfait entre le plaisir, une bonne note et sont disponibles pour signer dès le début du mode Carrière.

Châteaux de Koen – Wolfsburg – Valeur de 52 millions de livres sterling – 29 – Bien qu’il soit capitaine d’une équipe de Wolfsburg renaissante dirigée par Mark van Bommel, Koen Casteels est le gardien de but le mieux noté qui ne joue pas pour l’un des superclubs déjà établis. Si vous recherchez une option déjà bien notée et que vous disposez du budget correspondant à son talent, Casteels est un choix raisonnablement réaliste et se situe du bon côté des 30.

Dominik Livakovic – Dinamo Zagreb – Valeur de 35 millions de livres sterling – 26 – Avec un potentiel énorme de 87 et 82 joueurs au total dans la ligue croate, Dominik Livakovic est un candidat de choix pour l’une des équipes les plus riches d’Europe à la recherche d’un gardien de but de qualité.

Giorgi Mamardashvili – Valence – Valeur de 10,5 millions de livres sterling – 20 – Pour une option moins chère, mais plus jeune, Giorgi Mamardashvili de Valence a un bon équilibre entre un prix de départ abordable, un total décent de 75 et un fort potentiel de 83. Bien qu’il puisse être meilleur en tant que une sauvegarde pour les meilleures équipes, Mamardashvili pourrait s’intégrer dans des équipes légèrement plus faibles et les améliorer sur le long terme.

Maarten Vandevoordt – Genk – 4,3 millions de livres sterling – 19 – Maarten Vandevoordt est destiné à à peu près tout le monde en mode Carrière dans FIFA 22, qui combine un prix relativement bon marché avec un potentiel de 87 et un total très utilisable de 71 – parfait pour une sauvegarde de Road to Glory.

Lautaro Morales – Lanius – Valeur de 5 millions de livres sterling – 21 – Une autre option moins chère qui sera probablement un peu moins galvaudée est l’Argentin Lautaro Morales. Il a une plongée, un positionnement et des réflexes décents depuis le début du mode Carrière, et un plafond élevé de 85 potentiel pour évoluer.

Konstantinos Tzolakis – Olympicacos – Valeur de 2,3 millions de livres sterling – 18 – Konstantinos Tzolakis de la Ligue grecque est encore plus économique pour le budget. Son potentiel de 83 ans à seulement 18 ans fait de lui un complément parfait à à peu près n’importe quel banc de football, ou une signature décente pour les bas équipes de la ligue.

Gavin Bazunu – Portsmouth – Valeur de 1,3 million de livres sterling – 19 – Enfin, si vous courez dans les ligues inférieures d’Angleterre et que vous souhaitez conserver vos signatures nationales, essayez Gavin Bazunu – qui dans la vraie vie a déjà été sélectionné pour la République d’Irlande. Il a déjà eu le point culminant de sa carrière en économisant un penalty de Cristiano Ronaldo pour lui refuser le record de buts internationaux de tous les temps, alors prenez-le avant que sa valeur ne monte en flèche.

Pour compléter votre dos 5, voici les meilleurs défenseurs de FIFA 22, y compris les arrières centraux, les arrières gauches et les arrières droit.