FIFA 22 : Les meilleurs mouvements de compétences

Faites glisser le joystick droit vers l’avant, puis vers la gauche ou la droite (ajustez la direction dans laquelle le joueur fait face)

FIFA 22 lui-même qualifie de manière fastidieuse ce génie divin du football de « Stop et tournez à gauche/à droite (en courant) », ce qui est une insulte absolue à notre seigneur et sauveur Dimitar Berbatov, le cerveau bulgare qui a le plus utilisé cette astuce. contre West Ham lors de son passage à Manchester United. Ce que vous allez faire est de courir en ligne droite, puis de vous arrêter et de tourner à 270 degrés pour sortir avec la balle dans une nouvelle direction. Vous pouvez simplement tourner à gauche, mais la magie de la rotation Berba tourne dans le mauvais sens.

Pour effectuer le spin Berba, vous avez besoin d’un joueur avec des compétences quatre étoiles, et vous poussez simplement vers l’avant sur le stick droit, puis poussez à gauche ou à droite, selon la façon dont vous voulez faire tourner. La compétence de base est assez simple, mais la difficulté vient d’apprendre à votre cerveau à ajuster les mouvements du bâton en fonction de l’endroit où vous vous trouvez sur le terrain. Si vous coupez dans la surface de réparation et que vous souhaitez que Berba s’éloigne de la signature pour créer de l’espace, vous devez actionner le joystick droit dans la direction du mouvement de votre joueur, puis à gauche ou à droite à 90 degrés de cette entrée initiale. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais cela vaut la peine de s’entraîner.

Une fois que vous pouvez le faire basculer instinctivement, le spin Berba peut être un outil diabolique. Les adversaires sur la ligne de touche seront pris au dépourvu car vous aurez l’air d’aller dans un sens mais de quitter l’autre. Les joueurs qui s’attendent à ce que vous tiriez au premier poteau tomberont littéralement lorsque vous tournerez et passerez le ballon à travers la surface de six mètres à un coéquipier ouvert pour un tap-in. En dehors de toute autre chose, c’est une astuce super amusante à utiliser, et c’est sûrement de cela qu’il s’agit.

Écrit par Tom Bramwell au nom de GLHF.

