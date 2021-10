FIFA 22 Meilleures signatures de pré-contrat et d’agent libre : Où trouver les meilleurs transferts gratuits

Pendant quelques années à la FIFA, les signatures de pré-contrats étaient incroyablement maîtrisées.

Après seulement une demi-saison, votre médiocre équipe de milieu de tableau pourrait piller les bancs des meilleurs clubs européens et empiler leur équipe avec des joueurs qui seraient généralement bien en dehors de leurs capacités financières pour l’année à venir.

Dans Signatures pré-contrat FIFA 22 sont beaucoup plus rares, mais peuvent être tout aussi puissants pour faire passer votre équipe au niveau supérieur.

Cette année, les équipes sont beaucoup, beaucoup plus proactives pour attacher leurs talents avant de partir pour rien. Ainsi, alors que de nombreux joueurs fantastiques n’ont plus que quelques mois sur leurs offres, la plupart, sinon la quasi-totalité d’entre eux, signeront probablement sur la ligne pointillée avant même que vous ayez une chance de les tenter.

Cependant, même si les meilleures signatures de pré-contrat dans FIFA 22 nécessitent beaucoup de chance, il y aura, espérons-le, encore des accords intéressants à conclure lors de la première saison.

Pour ce qui est de transferts gratuits, ils sont tout aussi inconstants et vous devrez probablement attendre quelques saisons avant de trouver quelqu’un qui vaut la peine d’être accroché.

Comment faire des signatures de pré-contrat dans FIFA 22

Pour engager un joueur dans votre club pour la saison à venir sans payer de frais de transfert, vous devez trouver un joueur dont le contrat expire à la fin de la saison en cours.

Ensuite, une fois que vous atteignez la fenêtre de transfert de janvier, vous pouvez les approcher depuis votre Hub de transfert et leur proposer directement un nouveau contrat.

Vous pouvez savoir quels joueurs n’ont plus que quelques mois sur leur contrat, car lorsque vous recherchez leur nom dans l’onglet de transfert, il dira « Contrat expirant dans [however many] mois » sous leur forme physique et leur moral de match.

Pour identifier les joueurs dont les offres sont en cours cet été, accédez à vos Instructions Scout Global Transfer Network dans l’onglet Transferts du menu Mode Carrière.

Définissez Position, Attributs et Age sur Any, puis réduisez le champ Contract à 0-1. Cela vous donnera une liste mise à jour des joueurs avec moins d’un an sur leur contrat.

Si vous avez des joueurs qui n’ont pas la balise « Expiration du contrat… », cela signifie que leur contrat expire l’hiver suivant ou qu’ils ont renégocié leurs conditions après avoir été ajoutés à votre liste.

Une autre chose que vous devez garder à l’esprit, c’est que vous ne pouvez recruter que des joueurs de plus de 23 ans sur un accord de pré-contrat.

En janvier, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le joueur souhaité dans le Transfer Hub et de passer par les négociations contractuelles normales.

Cependant, alors que ce mécanisme était très maîtrisé dans les jeux FIFA précédents, il semble avoir été assez agressivement nerfé dans FIFA 22. La plupart des joueurs qui n’ont plus que peu de temps sur leur accord semblent renégocier bien avant la fenêtre de transfert lorsque vous pouvez les approcher.

Cela est particulièrement vrai pour l’amélioration des joueurs et peut être un peu frustrant. La meilleure chose à faire est de suivre tous les joueurs qui vous intéressent même légèrement, puis de croiser les doigts et de ne plus regarder avant le premier jour de la fenêtre de janvier. Ensuite, après Noël, ouvrez le menu de transfert et voyez qui est encore disponible.

Alors que la plupart des joueurs que vous pouvez signer sur des pré-contrats ont tendance à être du mauvais côté des 30, vous pouvez toujours ajouter plus de 80 joueurs notés à votre équipe de cette façon.

Comment signer des agents libres dans FIFA 22

Tout comme les signatures de pré-contrat sont pour la plupart re-signées par leurs clubs actuels, les meilleurs agents libres sont recrutés presque instantanément.

Pour obtenir les meilleures offres, vous devrez rechercher le pool d’agents libres littéralement le premier jour ou les deux premiers jours de n’importe quelle fenêtre de transfert.

Si vous voyez un joueur que vous aimez, vous pouvez passer par les négociations contractuelles normales sans sauter à travers plus de cerceaux.

Cependant, la véritable utilité du pool d’agents libres n’est pas de recruter de véritables joueurs, mais de puissantes régénérations avec lesquelles la FIFA remplit votre sauvegarde à mesure que les joueurs plus âgés prennent leur retraite.

Une fois que vous avez terminé quelques saisons, parcourez le pool d’agents libres immédiatement le premier jour de la nouvelle saison pour voir s’il y a de bons nouveaux joueurs avec de bonnes statistiques à trouver – il y a parfois de vrais joyaux.

Les meilleures signatures de pré-contrat dans FIFA 22

Comme nous l’avons mentionné, il est très probable que la plupart de ces joueurs auront signé un nouvel accord avec leurs clubs au moment où vous serez autorisé à les approcher. Mais ajoutez tout ce qui vous intéresse à vos objectifs de transfert et vous pourriez avoir de la chance – il y a de grands joueurs potentiellement à gagner.

Signatures pré-contractuelles FIFA 22

Nom de joueur

Âge

Équipe

Position

Globalement

Potentiel

Luis Suarez 34 Atletico Madrid ST 88 88 Paulo Dybala 27 Piemonte Calcio CF, CAM 87 88 Paul Pogba 28 Man U CM, LM 87 87 Angel Di Maria 33 PSG AD, LW 87 87 Luka Modric 35 Real Madrid CM 87 87 Lorenzo Insigne 30 Napoli LW, CF 86 86 Edinson Cavani 34 Man U ST 85 85 David Silva 35 Real Sociedad CAM, CM 85 85 Thiago Silva 36 Chelsea CB 85 85 Franck Kessie 24 Milan CDM, CM 84 86 Marcelo Brozovic 28 Inter CDM, CM 84 84 Felipe 32 Atlético Madrid CB 84 84 Matthias Ginter 27 Borussia Mönchengladbach CB 84 85 Josip Ilicic 33 Bergame Calcio CF, ST 84 84 Fernando 33 Séville CDM, CM 84 84 Dries Mertens 34 Napoli CF, ST, CAM 84 84 Ousmane Dembele 24 Barcelone RW 83 88 Andrej Kramaric 30 Hoffenheim ST, CAM 83 83 Antonio Rudiger 28 Chelsea CB 83 84 Juan Cuadrado 33 Juventus RB, RM 83 83 Sergio Asenjo 32 Villarreal GK 83 83 Alex Witsel 32 Borussia Dortmund CDM, CM 83 83 Niklas Sule 25 Bayern CB, RB 82 87 Alessio Romagnoli 26 Milan CB 82 83 Isco 29 Real Madrid CAM, CM, LW 82 82 Alexandre Lacazette 30 Cul nal ST 82 82 Jesus Corona 28 Porto RM, RB, RW 82 82 Yuri Berchiche 31 Bilbao LB 82 82 Gareth Bale 31 Real Madrid RM, RW 82 82 Lorenzo Pellegrini 25 Roma CAM, CM, CDM 81 86 David Soria 28 Getafe GK 81 82 Darwin Machis 28 Grenade LM, RM, ST 81 81 Andrea Belotti 27 Torino ST 81 82 Adnan Januzaj 26 Real Sociedad RW, RM 81 81 James Tarkowski 28 Burnley CB 81 82 Hector Herrera 31 Atletico Madrid CM 81 81 Jiri Pavlenka 29 Werder Brême GK 80 82 Denis Zakaria 24 Borussia Mönchengladbach CDM, CB 80 86 Jonathan Rodriguez 27 Cruz Azul ST, LW 80 80 Jason Denayer 26 Lyon CB 80 83 Corentin Tolisso 26 Bayern CM, CDM 80 81 Andreas Christensen 25 Chelsea CB 80 85 Thomas Strakosha 26 Latinum GK 80 83 Luiz Felipe 24 Latium CB 78 85 Nicolas De la Cruz 24 River Plate CM, CAM, LW 78 84 Robin Le Normand 24 Real Sociedad CB 78 83 Cesar Montes 24 Monterrey CB 75 83 Jeremie Boga 24 Sassuolo LW, LM 77 83 Luis Romo 26 Cruz Azul CDM, CB, CM 77 82 Zack Steffen 26 Man City GK 77 82

Les meilleurs agents libres de FIFA 22

Encore une fois, comme nous l’avons dit ci-dessus, ces joueurs sont souvent réaffectés instantanément à de nouveaux clubs, mais cela peut valoir la peine de chercher le premier jour de votre sauvegarde si vous avez besoin de talent supplémentaire.

FIFA 22 meilleurs agents libres

Nom de joueur

Âge

Postes

Globalement

Potentiel

Toby Alderweireld 32 CB 83 83 Grzegorz Krychowiak 31 CDM, CM 80 80 Artem Dzyuba 32 ST 78 78 Magomed Ozdoev 28 CDM, CM 77 78 Aleksandar Dragovic 30 CB, RB 76 76 Viktor Claesson 29 CAM, LM, CM 76 76 Daler Kuzyaev 28 CM , RM, CDM 75 75 Vyacheslav Karavaev 26 RB 74 75 Laszlo Kleinheisler 27 CAM 73 73 Jakub Brabec 28 CB 73 73 Sebastian Szymanski 22 CAM, RM 73 81 Milos Degenek 27 CB, CDM 73 76 Matvey Safonov 22 GK 72 82 Daniil Fomin 24 CDM , CM 72 77 Andrey Mostovoy 23 LM, RM 69 75 Andras Schafer 22 CDM 68 79 Fran Karacic 25 RB 68 73 Michael Woud 22 GK 65 75 Elijah Just 21 LW, RW 65 76 Nando Pijnaker 22 CB 64 74 Marko Stamenic 19 CM, CDM , CAM 63 80 Charis Chatzigavriel 17 GK 58 84

