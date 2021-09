FIFA 22 Ultimate XI des cinq meilleures ligues montre la domination de la Premier League, la chute de la Liga et la baisse brutale des notes de la Serie A

FIFA 22 est à nos portes et les notes ont filé cette semaine.

Le paysage du football a radicalement changé cet été avec certains des accords majeurs qui ont été conclus.

EA Sports

Messi s’associera avec Mbappe et Neymar à la place sur FIFA 22

Il s’agit du premier match de la FIFA depuis 2006 où ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne sont en Liga et les joueurs les mieux notés de la Serie A sont notés 87.

Ci-dessous, vous pouvez jeter un œil au meilleur XI du jeu dans les meilleures ligues européennes :

Lionel Messi (Ligue 1) – 93

Robert Lewandowski (Bundesliga) – 92

Cristiano Ronaldo (EPL) – 91

Neymar (Ligue 1) – 91

Kevin De Bruyne (EPL) – 91

N’Golo Kanté (EPL) – 90

Joshua Kimmich (Bundesliga) – 89

Andrew Robertson (EPL) – 87

Virgil Van Dijk (EPL) – 89

Trent Alexander-Arnold (EPL) – 87

Jan Oblak (Liga) – 91

Les 22 joueurs les mieux notés de FIFA 22 ont été publiés lundi

Si vous vouliez vraiment vous lancer et jouer plus en avant, Kylian Mbappe est noté 91 et Harry Kane est noté 90.

Les autres joueurs sont clairement gagnants dans leurs positions et cela vous montre à quel point Liverpool est ridicule dans le match. Ils possèdent à la fois les meilleurs arrières latéraux du jeu et le meilleur arrière central – qui n’a pas joué pendant pratiquement une saison.

La Premier League a la plus grande influence sur l’équipe avec six joueurs. La Ligue 1 et la Bundesliga en ont deux chacune, le gardien de but étant la seule contribution de l’Espagne.

FIFA 22 sortira le 1er octobre, mais est disponible en pré-commande dès maintenant.

La Premier League XI est la plus forte sur FIFA 22 et de loin