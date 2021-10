FIFA 22 vs eFootball 2022 : quel est le meilleur ?

Chaque année, les fans de football n’ont qu’une seule question : FIFA ou PES ? Quel jeu est le meilleur ? En 2021, cette question est juste légèrement différente, car Konami a pensé que c’était une bonne idée de changer le nom de la franchise – un mouvement qu’EA réfléchit apparemment aussi. Mais la question centrale reste la même : FIFA 22 est-il meilleur que l’eFootball 2022, ou vice versa ? Le football virtuel a toujours été un défi difficile à relever, mais cette fois, la réponse pourrait être un peu plus facile, cependant.

Pour être honnête, les fans de football ne peuvent pas dire qu’ils sont 100% satisfaits de FIFA 22 et d’eFootball 2022. Le jeu d’EA a un rythme irréaliste qui le fait ressembler plus à une simulation de flipper qu’à une simulation de football, et son inspiration Premier League ne ça ne sert pas vraiment de bonne excuse. L’eFootball de Konami, en revanche, est beaucoup trop lent et souffre d’un certain nombre de problèmes techniques, allant de son IA bon marché à certaines décisions d’arbitres souvent incompréhensibles.

Ainsi, la FIFA a essayé et proposé une amélioration de ses faiblesses habituelles avec son premier véritable chapitre de nouvelle génération, mais l’ADN du nouveau jeu est toujours le même. Avec un entêtement comparable, l’eFootball 2022 est assez proche de la façon dont le football est joué dans la Serie A italienne, mais il a tellement de défauts de longue date que cela devient ennuyeux avant de pouvoir s’amuser.

Un contrôle de balle



Le contrôle du ballon est un domaine où l’eFootball 2022 vous permet de lutter contre la gravité plus que de jouer au football. Le titre de Konami est trop lourd en mouvements, et cela ne vous offre pas une meilleure vision sur le terrain mais vous fait seulement manquer le bon timing pour une passe. FIFA 22 a plutôt introduit de nouvelles animations. Ceux-ci ajoutent plus de nuances au contrôle du ballon, tellement que vous pouvez même dribbler un adversaire sans compétences maintenant. Le seul inconvénient est que vous avez moins de contrôle lorsque vous courez, ce qui rend parfois plus difficile le changement de direction.

Gagnant: FIFA 22

Rythme



FIFA 22 ne peut toujours pas simuler le rythme réel d’un match. Un match de football ne consiste pas seulement à attaquer et à contre-attaquer pendant 90 minutes d’affilée. À l’heure actuelle, le rythme est plus proche de ce que vous voyez dans les matchs de Premier League, mais encore très loin de la façon dont le football fonctionne vraiment – ​​vous savez, il n’est pas joué uniquement par les ailiers les plus rapides. eFootball 2022 a plutôt ralenti l’action bien plus que nécessaire, revenant à un problème qu’il avait avec les jeux PES pré-2019. Cela dit, le rythme de l’eFootball est toujours plus réaliste que celui de la FIFA, car vous pouvez prendre votre temps pour développer une action décente et les matchs semblent plus variés.

Gagnant: eFootball 2022

Coups



Les tirs sont également controversés dans les deux jeux. FIFA 22 continue de miser sur les tirs en finesse, presque la seule solution à votre disposition si vous voulez marquer. Vous savez déjà comment cela va se terminer lorsque vous êtes devant le gardien de but, si vous l’utilisez sous un bon angle ou si vous optez pour un tir normal. L’eFootball 2022 fait encore pire, et la plupart de vos objectifs proviendront d’arrêts pas si remarquables des gardiens de but et d’interventions. La seule bonne nouvelle est à quel point le « tiro a giro » de Lorenzo Insigne est bien recréé et la promesse de Konami de mettre à jour les plans dans quelques mois.

Gagnant: FIFA 22

Phases de match distinctes



FIFA 22 s’est légèrement amélioré à cet égard, mais il joue toujours si vite que vous ne pouvez pas distinguer les différentes phases d’un match. Chaque match est un ping-pong constant entre les zones : il n’y a pas de place pour une phase d’étude, ni de moments où les joueurs semblent fatigués et doivent reprendre leur souffle. eFootball 2022 simule les différentes étapes d’un match, grâce à son rythme lent, et fait apparaître à l’écran des sièges prolongés, des passes scrupuleuses entre défenseurs et milieux de terrain, etc. Avec la possibilité de lire tous les différents moments d’un match, même les 0-0 de type Serie A sont amusants.

Gagnant: eFootball 2022

Terrain



L’ensemble de la série PES et eFootball 2022 offrent des proportions de terrain bien meilleures par rapport à FIFA. La franchise d’EA Sports voit les joueurs patiner sur le terrain la plupart du temps, ce qui est un effet secondaire de leur vitesse. HyperMotion et des animations de joueurs plus réalistes ont apporté quelques modifications mineures mais, en raison de FUT et de son modèle commercial, EA ne semble pas intéressé à apporter de sérieux changements à cette formule. eFootball 2022 fait un meilleur travail en ce qui concerne les proportions de terrain. Avec une action plus lente et les meilleures caméras de sa catégorie, le jeu est libre d’expérimenter des duels individuels et donne le temps de trouver de meilleures solutions sur l’ensemble du terrain. Le pitch est le leur, pourrait-on presque dire.

Gagnant: eFootball 2022

IA



Grâce à HyperMotion, EA a introduit de nouvelles animations et mouvements intelligents, à la fois en tant qu’unités et dans une zone particulière. Les joueurs individuels se positionnent désormais mieux et suggèrent la direction d’une passe. Contrairement à FIFA, eFootball 2022 a de gros problèmes d’IA : les joueurs semblent s’éteindre lorsque vous ne les contrôlez pas directement, ce qui rend assez difficile la saisie d’un ballon s’il n’est pas livré directement sur leurs pieds.

Gagnant: FIFA 22

Arbitres



Les arbitres de la FIFA n’ont jamais donné de signes de manque de fiabilité, à la seule exception de bugs. L’eFootball 2022 reste fidèle à la tradition de PES, où les arbitres sifflent et vous donnent un carton jaune à chaque fois que vous faites un tacle glissé (même si vous avez à peine touché le ballon). D’autre part, la nouvelle commande de défense L2, où vous n’utilisez que votre corps et essayez des tacles propres, vous permet de faire tout ce que vous voulez en toute impunité.

Gagnant: FIFA 22

Teneur



FIFA 22 propose différents jeux dans le jeu, un peu comme Call of Duty. Volta est une expérience moderne de type FIFA Street. Le mode Carrière est destiné aux fans de Football Manager. FUT est un univers à part entière, avec différentes variables comptant différemment et un style de jeu encore plus rapide, des cartes et des microtransactions coûteuses. Les saisons en ligne sont pour ceux qui aiment la compétition pure. Le PSE a toujours eu des problèmes avec ça. myClub n’a jamais atteint un point où il pourrait représenter un solide concurrent FUT, et Master League n’a pas très bien vieilli. eFootball 2022 ne propose que des matchs amicaux, en ligne et hors ligne, ces derniers comprenant un peu moins de dix équipes sous licence avec lesquelles jouer.

Gagnant: FIFA 22

Graphique



FIFA avait déjà une mise à niveau de nouvelle génération l’année dernière, mais FIFA 22 tire encore plus parti de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X. Le jeu ajoute plus d’éléments au paysage, tels que des enfants mascottes et un éclairage photoréaliste, en plus d’une expérience de bienvenue à couper le souffle. eFootball 2022 vient de supprimer Fox Engine pour Unreal Engine 4 et semble encore pire que PES 2021. Les foules à basse résolution, les expressions faciales non naturelles et les proportions corporelles douteuses ne sont que quelques-uns des problèmes avec les graphiques eFootball maintenant.

Gagnant: FIFA 22

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.

