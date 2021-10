FIFA 22 Wonderkids : Les jeunes joueurs les plus prometteurs à signer en mode Carrière

Avec le début d’un tout nouveau cycle de jeu vient une toute nouvelle cohorte de Les merveilles de FIFA 22 prêt à prendre en charge le football mondial. L’un des aspects les plus gratifiants du Mode Carrière de la FIFA consiste à découvrir des trésors cachés et à développer leur potentiel jusqu’à ce que vous ayez une équipe remplie de superstars à dominer au niveau national et international.

Malgré les progrès de la science du sport, le football est encore un jeu de jeunes. Les ex-pros décrivent souvent le moment où ils ont commencé à trouver le talent de la prochaine génération “effrayant” comme le moment où ils ont su qu’ils devaient prendre leur retraite, et la clé du succès à long terme dans FIFA 22 est de savoir quand échanger vos artistes les plus fiables. former leur successeur.

Alors que les rois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo entrent dans le crépuscule de leur carrière, nous sommes dans une position intéressante où certains des espoirs les plus prometteurs qui cherchent à remporter leur couronne sont encore très jeunes.

Mais vous n’avez pas besoin de nous pour vous dire que ce gamin de Kylian Mbappe est plutôt bon, ou pour surveiller un jeune courageux appelé Erling Braut Haaland. Cette liste passera non seulement par les prodiges à fort potentiel qui ont déjà un classement général digne d’une équipe européenne de premier plan, mais aussi par les jeunes joueurs moins connus au bord d’une saison exceptionnelle.

De plus, quelques-uns des plus jeunes joueurs à haut potentiel font leurs débuts dans le football professionnel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les attirer dans votre équipe lors de la première saison. Après la table principale, nous passerons en revue certains des meilleurs Wonderkids de FIFA 22 que vous pouvez signer immédiatement.

Les Wonderkids les plus potentiels de FIFA 22

Bien qu’ils ne soient peut-être pas encore prêts à affronter le monde tranquillement, ce sont les jeunes talents les plus brillants de FIFA 22.

Donnez-leur du temps de jeu et ils deviendront les meilleurs joueurs de la planète.

Nous comptons les jeunes joueurs de 22 ans et moins.

Nom de joueur

Âge

Équipe

Position

Globalement

Potentiel de départ

Kylian Mbappe 22 PSG ST, LW 91 95 Erling Haaland 20 Dortmund ST 88 93 Gigi Donnarumma 22 PSG GK 89 93 Phil Foden 21 Man City CAM, LW, CM 84 92 Kai Havertz 22 Chelsea CAM, CF, CM 84 92 Trent Alexander-Arnold 22 Liverpool RB 87 92 Pedri 18 Barcelone CM 81 91 Joao Felix 21 Atletico Madrid CF, ST 83 91 Jadon Sancho 21 Man Utd RW, LW, CF 87 91 Ansu Fati 18 Barcelone LW 76 90 Ryan Gravenberch 19 Ajax CM, CDM 78 90 Ferran Torres 21 Man City RW, ST 82 90 Vinicius Jr 20 Real Madrid LW 80 90 Matthijs de Ligt 21 Juventus CB 85 90 Dayot Upamecano 22 Bayern CB 82 90 Florian Wirtz 18 Leverkusen CAM, CM 78 89 Jude Bellingham 18 Dortmund CM 79 89 Eduardo Camavinga 18 Real Madrid CM, CDM 78 89 Dejan Kulusevski 21 Juventus AD, CF 81 89 Mason Greenwood 19 Man Utd AD, ST 78 89 Jules Kounde 22 Séville CB 83 89 Federico Valverde 22 Real Madrid CM 83 89 Alessandro Bastoni 22 Inter CB 80 89 Alphonso Davies 20 Bayern LB 82 89 Mason Mount 22 Chelsea CAM, CM, RW 83 89 Jamal Musiala 18 Bayern CAM, LM 76 88 Antony 21 Ajax AD 79 88 Noni Madueke 19 PSV RM, ST 77 88 Giacomo Raspadori 21 Sassuolo ST 74 88 Nuno Mendes 19 PSG LB 78 88 Rayan Cherki 17 Lyon AD, LW 73 88 Gabriel Martinelli 20 Arsenal LM 76 88 Edmond Tapsoba 22 Leverkusen CB 81 88 Bukayo Saka 19 Arsenal RM, LM 80 99 Jeremy Doku 19 Stade Rennais AD 77 88 Rodrygo 20 Real Madrid AD 79 88 Moussa Diaby 21 Leverkusen AG, RM 81 88 Takefusa Kubo 20 Majorque (Real Madrid) RM, CM, CAM 75 88 Achraf Hakimi 22 PSG RB 85 88 Cristian Pulisic 22 Chelsea LW, RW 82 88 Martin Odegaard 22 Arsenal CAM, CM 82 88 Kayky 18 Man City RW 66 87 Christos Tzolis 19 Norwich LM, RM, ST 74 87 Nicolo Rovella 19 Gênes (Juventus) CM , CDM 70 87 Josko Gvardiol 19 RB Leipzig CB, LB 75 87 Adam Hlozek 18 Sparta Praha ST, LM, RM 76 87 Harvey Elliot 18 Liverpool AD, CM 73 87 Gio Reyna 18 Dortmund CAM, LM, RM 77 87 Maarten Vandevoordt 19 Genk GK 71 87 Mikkel Damsgaard 20 Samdoria LM, LW 77 87

Faible dans l’ensemble, potentiel élevé FIFA 22 Wonderkids

Tout le monde n’aime pas jouer en équipe avec des budgets énormes. Pour s’offrir les meilleurs talents, vous devez payer le gros prix, mais pour les clubs avec moins d’argent dans le cagnotte, voici quelques joueurs globaux inférieurs avec une croissance potentielle énorme.

Vous devriez pouvoir vous permettre ces gars avec qui vous jouez. Nous avons essayé de sélectionner des joueurs qui ont au moins une image réelle dans le jeu et qui sont disponibles dès la première saison.

Faible dans l’ensemble, potentiel élevé FIFA 22 Wonderkids

Nom de joueur

Âge

Équipe

Position

Globalement

Potentiel de départ

Jahkeele Marshall-Rutty 17 Toronto FC RM, LM 58 80 Wilfried Gnonto 17 FC Zurich CF, LM, ST 58 80 Alex Robertson 18 Ross County CM 58 81 Coniah Boyce-Clarke 18 Reading GK 59 81 Rav van den Berg 16 PEC Zwolle CB 59 83 Pierre Dwomoh 17 Royal Antwerp CAM, CM 60 85 Ricky-jade Jones 18 Peterborough ST 60 80 Eugenio Pizzuto 19 Lille CDM, CM 60 80 Rassoul Ndiaye 19 Sochaux CDM, CM 61 80 Malachi Fagan-Walcott 19 Spurs CB 61 80 Zeno Debast 17 Anderlecht CB, CDM 61 81 Luke Matheson 18 Wolves RWB, RB 62 81 Tommy Doyle 19 Hambourg CM 62 81 Hannibal Mejbri 18 Man Utd CAM, CM 62 84 Pere Joan 19 Majorque GK 62 81 Alexios Kalogeropoulos 16 Olympiacos CB 62 82 Fredrik Oppegard 18 PSV LB 63 80 Lesley Ugochukwu 17 Stade Rennais CM 63 80 Cody Drameh 19 Leeds Utd RB 63 80 Ivan Saranic 18 Dinamo Zagreb AD, CAM 63 82 Karamoko Dembele 18 Celtic RM 63 82 Dane Scarlett 17 Spurs ST 63 86 Charlie Cresswell 18 Leeds Utd CB 63 80 Llabres 19 Mallorca LM, LW, RW 63 81 Eren Dinkci 19 Werder Bremen RW, CF 64 81 Maurits K Jaergaard 18 RB Salzbourg CAM, CM 64 82 Teden Mengi 19 Man Utd CB 64 82 Cade Cowell 17 San Jose Earthquakes ST, LM, RM 64 80 Issac Nuhu 19 KAS Eupen LW, ST 64 80 Vassilis Sourlis 18 Olympiacos CM, CDM, CAM 64 82 Paul Nebel 18 Mayence RM, LM, CAM 64 83 Senne Lammens 18 Brugge GK 64 81 Lorenzo Pirola 19 Monza CB 64 82 Jayden Braaf 18 Man City LW, RW 64 84 Gavin Bazunu 19 Portsmouth GK 64 82 Tino Anjorin 19 Lokomotiv Moscou CAM, CM 64 82 Liam Delap 18 Man City ST 64 85 Cole Palmer 19 Man City AD, CAM 64 84 Osame Sahraoui 20 Valerenga LW, CM 65 80 Julian Aude 18 Atletico Lanus LB, CDM 65 82 Luca Oyen 18 Genk LW 65 83 Bryan Okoh 18 RB Salzbourg CB 65 82 Raphael Onyedika 20 Midtjylland CDM, CM, CB 65 81 Franco Orozco 19 Atletico Lanus LW, RW 65 84 Mohamed Taabouni 19 AZ Alkmaar CAM, LW 66 83 Jarrad Branthwaite 19 Everton CB 66 84 Xavi Simons 18 PSG CM 66 83 Ian Maatsen 19 Coventry LWB, LB 66 82 Mohamed-Ali Cho 17 Angers ST 66 81 Samuele Ricci 19 Empoli CM, CDM 67 84 Musa Juwara 19 Crotone ST 67 85 Alex Mighten 19 Forêt de Nottingham LM 67 81

Meilleur FIFA 22 Wonderkids à signer lors de la première saison

Il y a tellement de prodiges géniaux dans FIFA 22 qu’il est difficile de savoir lequel choisir. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns qui sont disponibles pour signer immédiatement.

Ansu Fati – Barcelone – Valeur de 17,5 millions de livres sterling – Avec la situation financière désastreuse de Barcelone, il n’est plus réaliste de suggérer qu’un joueur est complètement hors limites. Bien qu’il ait hérité du maillot numéro 10 de Messi après son retour de blessure, Ansu Fati peut être attiré loin du Camp Nou pour moins que ce à quoi vous pourriez vous attendre et est l’un des talents les mieux notés que vous puissiez ajouter à votre équipe.

Jamal Musiala – Bayern – Valeur de 17,5 millions de livres sterling – Une signature encore moins réaliste que Fati, mais non moins médiatisée, Jamal Musiala est un jeune CAM génial avec des statistiques de dribbles et de mouvements impressionnantes à seulement 18 ans. Non seulement cela, mais il commence également avec 76 mouvements de finition et 5 étoiles, ce qui en fait un membre utile de toute attaque dès le début du mode Carrière. Concentrez-vous sur l’entraînement rapide de son endurance et il conviendra à n’importe quel poste de milieu de terrain avancé.

Gabriel Martinelli – Arsenal – Valeur de 18 millions de livres sterling – Arsenal n’est peut-être pas aussi en crise maintenant que lors de son début de saison sans victoire en Premier League, mais le fait demeure : Martinelli a Saka et Pepe au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique sur l’aile, Smith Rowe et Odegaard peuvent jouer partout où ils sont nécessaires, et Aubameyang et Lacazette se déloger au milieu. Avec des statistiques solides déjà dans tous les domaines et un potentiel de départ de 88, il deviendra un excellent joueur offensif avec des minutes régulières.

Rayan Cherki – Lyon – Valeur de 7 millions de livres sterling – Pour une option légèrement moins chère à seulement 17 ans, Rayan Cherki est l’un des rares joueurs de la FIFA à se vanter d’avoir un couple naturel de compétences 5 étoiles et de pied faible 5 étoiles. Avec 84 dribbles et un potentiel de départ de 88, Cherki peut devenir un joueur de flair digne d’être le talisman de n’importe quelle équipe.

Ryan Gravenberch – Ajax – Valeur de 33 millions de livres sterling – Il est cher, mais à seulement 19 ans, Ryan Gravenberch a tous les outils pour être un milieu de terrain polyvalent à la Pogba avec un peu d’entraînement. Debout à 6 pieds 3 pouces, vous pouvez entraîner sa défense pour en faire un mur infranchissable, ou vous appuyer sur ses déjà bons dribbles et passes pour le transformer en un milieu de terrain offensif imparable et puissant.

Jurrien Bois – Ajax – Valeur de 11,5 millions de livres sterling – Le coéquipier de Gravenberch pour l’Ajax, Jurrien Timber, est un joueur intéressant. Il est répertorié comme CB, avec d’excellentes statistiques pour le poste. Cependant, à 179 cm – environ 5 pieds 9 pouces – vous pourriez le trouver en train de perdre trop de têtes dans les zones dangereuses, malgré une bonne statistique de saut de 82. Cela fait de lui une cible de choix pour conserver en tant que RB ou CDM, où vous pouvez utiliser ses passes et dribbles décents sans exposer ses faiblesses.

Léonidas Stergiou – FC St. Gallen – Valeur de 2,5 millions de livres sterling – Malgré un faible total de départ de 67, Stergiou est un autre défenseur central plus court qui le compense avec une énorme statistique de saut de 86. C’est une option vraiment bon marché, ce qui le rend accessible à un un large éventail d’équipes, et avec un potentiel de départ de 86, deviendra rapidement un joueur de haut niveau avec de bonnes performances.

Daniel Bragance – Sportif – Valeur de 12,5 millions de livres sterling – Un joueur polyvalent techniquement doué n’est pas l’option la plus puissante de FIFA 22, mais compense son manque de force avec son rythme, son bon toucher et son sens aigu des passes. Capable de jouer au CM, au CAM ou même plus profondément au CDM, vous pouvez utiliser le potentiel 84/85 de Braganca pour vous concentrer soit sur la croissance de ses passes incisives, soit sur la finition de sa solide défense.

Maarten Vandevoordt – Genk – Valeur de 4,3 millions de livres sterling – Si vous recherchez un gardien de but bon marché avec un potentiel élevé, que ce soit pour votre banc ou pour Road to Glory, il est difficile de passer outre Maarten Vandevoordt. Avec un potentiel de départ de 87 et des frais abordables, il coche à peu près toutes les cases.