FIFA 23 pourrait finir par s’appeler EA Sports FC, selon les nouvelles marques EA

Il semble qu’EA Sports reconsidère la FIFA branding pour sa franchise de football incroyablement populaire. Après avoir noté que la série pourrait abandonner son image de marque désormais classique, l’éditeur a déposé une marque EA Sports FC – faisant allusion à ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la série.

Polygon a récupéré le dépôt de marque sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne, indiquant une intention sérieuse de l’éditeur de jeux.

Le directeur général d’EA Sports, Cam Weber, a déclaré que la société se concentre sur la direction que prend l’entreprise depuis la sortie de sa dernière version de football, FIFA 22.

« L’avenir du football est très grand et très brillant. Notre priorité est de nous assurer que nous avons toutes les chances de continuer à offrir les meilleures expériences de football interactives au monde », a déclaré Weber.

Il se trouve qu’EA pourrait « offrir les plus grandes expériences de football interactives au monde » sous le nom d’EA Sports FC, plutôt que de FIFA 23, dans 12 mois.

Reste à savoir si EA prend la tête de Konami et son lancement bâclé d’eFootball, successeur de PES, mais entre ces changements de nom et le lancement prochain d’UFL, il y a beaucoup de sables mouvants dans le monde du football en ce moment.

