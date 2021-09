in

Plus tôt cette semaine, la FIFA a invoqué l’article 5 à la suite d’une demande de la Confédération brésilienne de football. C’était après que les clubs de Premier League ont décidé à l’unanimité de ne pas libérer les joueurs pour devoir international dans les pays figurant sur la liste rouge du gouvernement.

La FA et la Premier League sont parvenues à un accord avec la FIFA pour modifier leur décision. Malheureusement, ils ont pris la décision à un peu plus de 12 heures du premier match de ce week-end.

Liverpool aurait été sans Alisson et Fabinho pour leur voyage à Leeds, Roberto Firmino étant déjà blessé. Leurs adversaires, Leeds United, auraient manqué à Raphinha. Ederson et Gabriel Jesus auraient été mis à l’écart pour Manchester City, les rivaux de Manchester United manquant Fred. Chelsea aurait dû faire face sans Thiago Silva, tandis que Miguel Almiron n’aurait pas été disponible pour Steve Bruce à Newcastle. Ailleurs, les loups n’auraient pas eu Raul Jimenez et Francisco Sierrelta de Watford n’aurait pas été disponible pour la sélection.

Fifa U-Turn sur l’interdiction des joueurs de Premier League

Réaction du gestionnaire

Bien que le bon sens ait finalement prévalu, il est tard dans la journée pour prendre la décision. Indépendamment de la décision, il avait été entendu que Jurgen Klopp était prêt à sélectionner Alisson et Fabinho. Il a déclaré lors de sa conférence de presse : « Je peux dire ce que je sais. Je ne sais pas pour le moment. Nous verrons, il y a des réunions en cours.

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ne s’est pas retenu : « Je pense que c’est une situation de perte, de perte, de perte pour tout le monde. Equipes nationales, joueurs, clubs. C’était une farce… Le bon sens n’est peut-être plus aussi courant.

Pep Guardiola n’était également “pas clair” s’il pourrait jouer ses Brésiliens plus tôt. La nouvelle sera un soulagement pour l’Espagnol qui envisageait de jouer son gardien de troisième choix ce week-end car Zack Steffen n’est pas disponible après un test Covid positif.

La décision est un avantage supplémentaire pour Chelsea et Manchester United. Ils lancent leurs campagnes de Ligue des champions mardi et auraient été sans Thiago Silva et Fred respectivement pour ces matchs.

Les joueurs doivent toujours être mis en quarantaine

Aston Villa sera toujours privé de la paire argentine Emiliano Buendia et Emiliano Martinez alors qu’ils se rendaient pour rejoindre leur équipe nationale. Martinez a joué dans le jeu qui a été abandonné lorsque les responsables de la santé au Brésil ont pris d’assaut le terrain. Ils ont affirmé que les Argentins basés en Angleterre n’avaient pas respecté les règles de quarantaine.

Dean Smith a estimé que c’était une situation « sans victoire » pour lui, ne voulant pas envoyer la paire car il ne voulait pas qu’ils ratent des matchs cruciaux, mais affirmant également qu’il ne pensait pas qu’il aurait pu légalement interdire à ses joueurs de en voyageant.

