Fight Club: 10 faits en coulisses sur le film emblématique de Brad Pitt

Peu de films réalisés au cours du dernier quart de siècle sont restés aussi scandaleusement pertinents que Fight Club – et pas seulement pour sa ciblage immaculée, ses performances scandaleuses (y compris Jared Leto), son point culminant époustouflant et la vision anarchique et saisissante du réalisateur David Fincher. L’histoire de l’amitié qui a changé la vie de notre narrateur (Edward Norton) avec le vendeur de savon excentrique Tyler Durden (Brad Pitt) est en fait une condamnation à l’humour noir et en avance sur ses thèmes violents et anti-consuméristes au lieu de la célébration que certains ses critiques les plus sévères supposaient que c’était en 1999.

Apprenez tout sur les premières controverses de ce classique culte puissant et inventif, et bien plus encore, dans les faits suivants en coulisses, y compris les éloges de l’auteur qui a tout déclenché.