Fight Island arrive sur DAZN avec l’UFC 251

Fans de MMA peut profiter du meilleur contenu dans DAZN, le service mondial de streaming sportif en direct et à la demande. La plateforme propose à partir de ce week-end la série d’événements de UFC ‘Fight Island’, en plus du contenu exclusif sur l’espagnol Joël Alvarez, qui concourra à nouveau le 19 juillet à ‘UFC Fight Night’.



Vidéo

‘UFC 251’ Ce sera la première date de ‘Fight Island’, la série d’événements organisés par le circuit MMAs de Yas Island, Abu Dhabi. DAZN offrira la carte principale de l’événement ce dimanche (04:00 h), avec la confrontation entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal comme un combat vedette de la nuit. A cette occasion, Usman défendra pour la deuxième fois sa ceinture de champion poids welter face à Masvidal, troisième du classement. L’événement peut être suivi en direct et à la demande après sa diffusion, avec des commentaires en espagnol.

La deuxième date de ‘Fight Island’ sera la ‘UFC Fight Night’ le jeudi 16 juillet (04h00), et présentera la confrontation entre Calvin Kattar et Dan Ige au poids plume comme le combat de la nuit. Kattar, qui occupe actuellement la sixième position du classement, affrontera Ige, classé onzième et qui vient avec une séquence de six victoires consécutives.

Joël Alvarez mettra l’accent espagnol sur ‘Fight Island’. L’Asturien, surnommé ‘Le Phénomène’, sera mesuré à Joe Duffy à l’événement ‘UFC Fight Night’ le 19 juillet (00:00), qui peut être suivi en direct sur DAZN. Ce sera le troisième combat d’Álvarez à l’UFC, après avoir chuté à ses débuts contre Damir Ismagulov et remporté sa première victoire par TKO contre Danilo Belluardo. Sur la plateforme, vous pouvez déjà profiter de reportages tels que ‘Joel Álvarez, entraîné pour tout’ ou ‘Une île avec un cachet espagnol’, en plus de pouvoir revivre ses deux premiers combats à l’UFC.

Álvarez partage ses impressions avec DAZN quelques jours après son retour à la compétition, et souligne que : “Le travail est la chose la plus importante, à la fin le travail acharné bat le talent et il n’y en a plus”. De plus, ‘El Fenómeno’ est sincère et admet être: “Une personne froide, une personne très tempérée et je le montre à la fois dans les moments avant le combat et dans le combat lui-même.” L’interview complète d’Álvarez, son entraîneur et ancien combattant Enrique ‘Wasabi’ Marín peut être appréciée sur la plate-forme.

Programmation UFC sur DAZN :

-Joel Álvarez, entraîné à tout – maintenant disponible

-Une île avec un timbre espagnol – maintenant disponible

-Damir Ismagulov contre Joel Álvarez – maintenant disponible

-Joel Álvarez contre Danilo Belluardo – maintenant disponible

-UFC 251 – Dimanche 12 juillet (04h00)

-UFC Fight Night – Jeudi 16 juillet (04h00)

-UFC Fight Night – Joel Álvarez vs Joe Duffy – Dimanche 19 juillet (00:00 h)

Les utilisateurs de DAZN pourront profiter de tout ce contenu en direct et à la demande après sa diffusion. De plus, la plateforme vous permet également de revivre certains des meilleurs combats UFC récents tels que ‘Poirier vs Hooker’, ‘Blaydes vs Volkov’ ou ‘Nunes vs Spencer’, ainsi que depuis l’espace ‘McGregor Universe’. avec un contenu spécial sur l’une des figures les plus importantes de l’histoire des MMA.