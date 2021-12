« Fighting Demons » de Juice WRLD en tête du classement R&B/Hip-Hop de Billboard

La fin Jus WRLD a décroché son quatrième numéro 1 sur le palmarès des meilleurs albums R&B/Hip-Hop de Billboard avec Combattre les démons, qui était en tête de liste du 25 décembre.

L’album commence avec 119 000 unités d’album équivalentes gagnées au cours de la semaine se terminant le 16 décembre, selon MRC Data. Demons est le quatrième leader consécutif et la cinquième apparition dans les charts du regretté rappeur-chanteur, décédé en décembre 2019 d’une overdose accidentelle.

Son premier effort, Goodbye & Good Riddance, a culminé à la 3e place des meilleurs albums R&B/Hip-Hop en août 2018, quelques mois avant son premier hit – l’ensemble collaboratif Future and Juice WRLD Present…WRLD on Drugs, avec Future – a fait ses débuts au n ° 1 en novembre. Sa prochaine sortie, Death Race for Love de 2019, a dominé les charts pendant deux semaines, tandis que son premier LP posthume, 2020’s Les légendes ne meurent jamais, a régné en maître pendant trois semaines.

Dans d’autres domaines, Billboard rapporte que Demons a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des meilleurs albums de rap et au n ° 2 du Billboard 200 tous genres, derrière Adele 30.

Fighting Demons continue de raconter l’histoire que Juice WRLD avait commencé en tant que jeune musicien. Le documentaire Juice WRLD: Into the Abyss a été créé en décembre et a offert un regard « intime » sur l’artiste disparu.

« Il n’a jamais abandonné et ses amis et sa famille n’ont jamais renoncé à lui offrir leur soutien », a déclaré sa mère, Mme Carmela Wallace. «Nous encourageons tous ceux d’entre vous qui luttent contre la toxicomanie et la santé mentale à ne jamais abandonner le combat. Nous continuons à vous offrir une assistance gratuite via LiveFree999.org créé en son honneur.

« Il n’y avait rien de plus apprécié par Jarad ‘Juice WRLD’ Higgins que de proposer de la nouvelle musique à ses millions de fans à travers le monde », a-t-elle ajouté. « Il a laissé derrière lui un catalogue de musique étonnamment riche qui garantira à ses fans d’avoir de nouvelles chansons à écouter pour les années à venir. Jarad a toujours été d’une honnêteté saisissante à propos de ses luttes et, grâce à son génie musical, il a clairement exprimé ce qu’il avait dans le cœur et l’esprit à travers son art.

