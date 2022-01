‘FightNJokes’ ressemble à un combattant de rue perdu des années 90, et c’est maintenant sur Switch

Image : Boisson mentale

Dans les années 90, vous ne pouviez pas vous déplacer pour les jeux de combat 2D comme Capcom, SNK et Data East. Le genre était l’un des plus gros tirages du moment, et bien que les jeux de combat en tête-à-tête aient connu une chute et une augmentation depuis lors, ils n’ont pas tout à fait le niveau de popularité insensé qu’ils étaient pendant les 16 et 32 ​​bits. époques.

Pourtant, si vous aspirez à une action de combat 2D classique en 2022, vous voudrez peut-être jeter un œil à LutteNJokes, qui vient d’arriver sur le Switch eShop. Il est décrit comme « un jeu de combat 2D semi-humoristique créé à partir de la propriété intellectuelle d’origine tout en s’intéressant aux aspects les plus sérieux des jeux de combat ».

Vous pensez peut-être que c’est un autre Clayfighter, mais les développeurs nous assurent que même si cela ne se prend pas trop au sérieux, « il y a ici une véritable expérience de combat et de combat solide et amusante ».

Images : Boisson mentale

Voici quelques relations publiques :

Nous voulons donner aux joueurs encore plus de flexibilité et de variété, il y a un ensemble de mouvements de base dans Fight’n’Jokes. Frappez, donnez des coups de pied, bloquez, mais chaque joueur a sa propre tournure sur ces mouvements standard. Les animations sont différentes par joueur, les retours audio et les résultats visuels sont différents pour chaque adversaire.

Jouez à travers le monde et la Galaxie dans des endroits étranges, farfelus et merveilleux qui ne manqueront pas d’amuser nos joueurs. « Ce n’est pas le jeu de combat de ton grand-père ».



7 modes de jeux



• Arcade

Jouez contre l’IA pour progresser dans la compétition principale. Débloquez de nouveaux personnages en terminant des combats en tête-à-tête. Ce mode permet au joueur d’interrompre pendant le jeu et de défier dans un face à face joueur contre joueur.

• Contre

Jouez contre vos amis ou l’IA dans des matchs à un coup. Chaque joueur utilise une seule manette. Êtes-vous le meilleur qui soit ?

• Tournoi

Échange à chaud avec jusqu’à 16 joueurs dans un tournoi 1 contre 1. Progressez dans les classements du tournoi, jusqu’aux quarts et demi-finales. Pouvez-vous être le champion ultime du tournoi ?

• Bataille en équipe

Choisissez votre équipe jusqu’à 10 personnages, jouez progressivement contre un ami de l’IA jusqu’à ce qu’une équipe batte tous les personnages de l’autre équipe. Le test ultime de la connaissance et de l’endurance du personnage.

• Survie

Choisissez un personnage, jouez progressivement contre tous les autres joueurs. Pouvez-vous faire durer votre santé pendant toute la durée de ce mode défi. Ce n’est pas facile!

• Contre-la-montre (1-2 joueurs)

Défiez votre ami ou l’IA dans un mode limité dans le temps. Éliminez-les avant que votre temps ne s’écoule !

• Entraînement des joueurs

Ne vous inquiétez pas, nous avons tous besoin d’entraînement. Perfectionnez votre technique contre un mannequin d’entraînement.



Caractéristiques



+ 14 personnages jouables

+ Dix personnages débloqués dès le début

+ Quatre personnages débloqués pendant la progression via le mode Arcade

+ Coups partagés et uniques

+ Ensembles de sons uniques

+ Coup de finition individuel