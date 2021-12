Figment 2: Creed Valley replongera bientôt dans nos esprits musicaux, démo disponible maintenant

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Invention était un titre très créatif et intrigant qui a atterri sur le Switch à l’été 2018, avec un concept de lutte contre les démons intérieurs avec de la musique et en résolvant des énigmes originales. Indie World d’aujourd’hui a confirmé de manière plutôt agréable que sa suite se dirigeait vers le Switch en février, avec une démo disponible aujourd’hui.

Le développeur Bedtime Digital Games a amélioré les visuels et semble avoir proposé de nouvelles approches et une plus grande échelle, tout en conservant une grande partie de la sensation de l’original. Une description officielle est ci-dessous.

Frayez-vous un chemin à travers un monde rythmé situé dans l’esprit humain dans ce jeu de puzzle-aventure musical. Les cauchemars sèment le chaos partout dans cette suite du jeu primé Figment ; c’est à vous de mettre un terme à leurs redoutables stratagèmes. Jouez en solo ou localement* avec un ami tout en brandissant votre fidèle épée dans des combats engageants, manipulez des environnements pour résoudre des énigmes captivantes et participez à des confrontations symphoniques contre des boss menaçants musicalement.

Ce scribe était un grand fan de l’original, et c’est bien que nous puissions tous essayer la démo pour voir si ses thèmes et son style sont attrayants.

Envisagez-vous de donner un tourbillon à la démo?