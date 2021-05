Figue nomme Liz Lange PDG et directrice de la création – WWD

Figue, la marque de luxe féminine basée à New York, a été rachetée par l’entrepreneur Liz Lange, qui deviendra PDG et directrice de la création de la marque. Lange a acquis la marque à Stephanie Von Watzdorf, qui a fondé Figue en 2012 et a décidé de fermer le label en raison de la pandémie.

«Stéphanie est une connaissance amicale à moi à travers les affaires et la marque. J’ai entendu à travers la vigne qu’elle fermait la marque; Je l’ai contactée – je dirais que c’était à l’automne 2020 – nous nous sommes rencontrés pour prendre un café et en avons discuté. Il s’avère qu’elle avait planifié cela. La marque a été mise en vente en décembre et je l’ai acquise ensuite. C’était à la mi-décembre », a expliqué Lange au téléphone. «La marque avait déjà fermé ses portes, j’ai réembauché l’équipe, ce qui me passionne tellement. C’est une équipe de toutes les femmes, un groupe fantastique qui sont des femmes extrêmement dévouées, très fidèles à la marque et nous sommes très enthousiastes à propos de ce que j’appelle Figue 2.0. Cela inclut d’honorer l’héritage incroyable de cette marque; il a un culte de certaines des femmes les plus en vogue au monde. J’ai toujours pensé qu’il y avait tellement d’opportunités.

Avant l’acquisition, Lange avait vendu sa marque de maternité à succès, Liz Lange Maternity (y compris les lignes «for Target» et «for Swoosh»), et la marque non-maternité Completely Me by Liz Lange pour le Home Shopping Network, et a lancé le marque en ligne de mode rapide Navy Days en 2018. Elle est devenue investisseur dans de nombreuses marques grand public telles que Harper Wilde, Bulletin, Twice, Tiny Organics, Hint Water, Core Nutrition, Carbon 38 et PictureStart.

«Ces dernières années, j’ai commencé à investir dans de nombreuses marques et à être actif, à des degrés divers, selon la marque. En particulier, pour être honnête pendant la fermeture et la pandémie, j’ai changé ma façon de m’habiller. J’ai toujours été un client Figue et un grand fan depuis son lancement en 2012; certaines de mes robes le [current Figue] l’équipe n’avait peut-être pas vu auparavant, car ils étaient de la première saison. J’ai commencé à remarquer une tendance, que je vivais même moi-même, dans l’habillage plus doux. Je pense aux caftans de Figue, en particulier, comme l’équivalent été et vacances des fabuleux sweat-shirts dans lesquels nous vivons, dans le nord-est.… J’avais ce genre de marque en tête, portant une tonne de Figue, portant beaucoup de marques différentes qui vendaient des articles comme celui-ci, mais qui avaient vraiment l’impression que Figue était la meilleure, l’étalon-or. J’ai toujours été à ce sujet, je sentais que ma marque était la référence en matière de maternité.

L’expérience de Lange dans le commerce de détail et le développement de marques, combinée à son amour de Figue depuis sa création, devrait l’aider dans son rôle de PDG et de directrice créative.

Elle a ajouté: «Comme vous pouvez l’imaginer, je ne l’ai pas simplement acheté en tant que client et fan, mais aussi en tant que personne qui a fait carrière dans l’habillement, la vente au détail et les marques en pleine croissance. C’était comme un gagnant-gagnant-gagnant-gagnant-gagnant. “

La marque est dans sa «phase de réouverture», avec un accent sur le commerce direct au consommateur (présenté dans la première phase de la marque sur son site Web relancé) ainsi que sur la vente en gros. En plus des plus de 70 partenaires de gros de la marque – y compris Moda Operandi, Net-a-porter, Neiman Marcus, Farfetch, Bergdorf Goodman, des boutiques spécialisées et plus – Lange a embauché un poste en interne pour développer les ventes en gros en Europe, au Moyen Est et Asie.

Depuis le 1er janvier, Lange travaille d’arrache-pied non seulement pour réorganiser le site Web et les activités de vente de Figue, mais également en se concentrant sur les vêtements – élargissant l’offre pour qu’elle soit plus robuste, à la fois catégoriquement et en termes de prix.

«Ce que je trouve intéressant à propos de la marque, c’est qu’il est difficile de construire une marque, très difficile, qui résonne tellement avec les clients. C’est un marché bondé. Je pense que le nom Figue signifie cela pour tant de femmes. Maintenant, il s’agit de l’excitation d’élargir l’offre de produits. La figue est toujours traditionnellement principalement tissée, mais nous plongeons également assez fortement dans les tricots. Figue a toujours vécu dans le haut de gamme du marché, la plupart des prix se situant entre 700 $, 1 500 $, 2 000 $ ou 3 000 $; nous aurons toujours ces pièces – cela reste important – mais nous élargirons la gamme des prix.… Je voulais qu’il y ait une plus grande variété pour toucher plus de femmes.

La collection printemps 2021, désormais disponible sur le site de la marque, était la dernière de Von Watzdorf; La station 2022 marquera la première de Lange, qu’elle présentera à la presse et aux détaillants conformément au calendrier de la station. La «relance» officielle de la marque aura lieu alors que la collection de villégiature débarquera dans les magasins en octobre.

Faisant allusion à la collection Resort 2022, Lange dévoilera de nouvelles versions de l’élan de gypset de luxe emblématique de la marque en partenariat avec les mêmes petits artisans mondiaux avec lesquels la société s’est associée depuis sa création. Alors que le cœur et la force de Figue seront toujours les robes et les caftans, attendez-vous à voir une expansion dans les séparations mix-and-match, les tricots et les nouvelles fabrications.

«Je suis très concentré sur ce qui est important pour Figue: les broderies cousues à la main, les pompons et les pompons coupés à la main. Des choses qui ne sont pas fabriquées à la machine, mais artisanales. Mais je veux m’éloigner du fait que chaque robe soit en soie, non seulement parce qu’elle est si chère, mais parce que je ne la trouve pas très moderne. Nous examinons tous les mélanges les plus récents. »

Les mélanges coton-soie, les viscoses de rayonne d’Italie et d’Inde et d’autres fabrications ont été signalés comme ceux qui accompagneront les cachemires et les soies emblématiques de la marque.

Plus tard, Lange voit l’expansion dans les accessoires – tels que les lunettes de soleil, les ceintures, les sacs, les chapeaux de soleil, peut-être les bijoux et les chaussures (potentiellement dès octobre), la natation et les dissimulations, et éventuellement les articles de maison et la décoration.

En vue de la relance automnale, Lange et son équipe sont en train de trouver un nouvel emplacement dans l’Upper East Side pour le bureau-salle d’exposition Figue, qui servira également de lieu de magasinage sur rendez-vous pour les clients (comme la marque l’a toujours fait. Fini). Après s’être concentrée sur les entreprises de vente directe aux consommateurs et de gros, la PDG et directrice de la création espère développer le commerce de détail à l’avenir à la fois à New York et dans les destinations, aux côtés des boutiques éphémères et des grands salons.

«Je suis ravi d’avoir l’opportunité de guider cette marque vers sa prochaine phase. C’est déjà une marque fantastique, je pense que les opportunités sont infinies. Je suis optimiste sur les vêtements en ce moment, je vois l’exubérance que les gens veulent se rhabiller et faire du shopping à nouveau. Beaucoup de gens m’ont posé des questions à ce sujet… “Oh, acheter une marque de vêtements pendant la pandémie?” Mais je sais que les femmes adorent faire du shopping, je n’ai jamais cru une seconde qu’elles abandonneraient ça.