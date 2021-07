Figueiredo vs Moreno, prenez deux

Quiconque a vu le premier combat entre Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno n’a aucun doute : ils veulent le second. Il aura lieu ce samedi, lors du match co-vedette de l’UFC 263. Le premier procès entre les deux, qui fini avec un nul et le Brésilien a conservé la couronne du poids mouche, c’était intense, très agressif et dans lequel les deux ont eu leurs moments. Le Brésilien a perdu un point dans un set du duel, qui a finalement été déterminant. La cravate était due à de petits détails, et cela définira la suite.

Le changement principal pour les deux est le temps. Les deux s’étaient battus le 21 novembre et ont soudainement mis fin à un combat pour le 12 décembre. Sans aucun doute, c’était un inconvénient pour Moreno, c’est peu de temps pour démanteler les armes de quelqu’un qui vient si fort. Il a lui-même reconnu dans le précédent que c’était comme ça et maintenant il a la possibilité de le ratifier dans l’octogone. Le Mexicain arrive confiant, car le formidable puncheur Figueiredo ne l’a pas mis KO. “Je sais que je peux être puni. Bien sûr, je dois faire attention, ce gars est réel et frappe fort, mais la confiance est que je peux aussi lancer des mains, je peux le blesser.ou alors. Je l’ai déjà fait dans le premier. Je vais mettre la pression et être agressif. Ma confiance en moi a grandi et cela fera une différence”, admet le Mexicain dans une interview à ‘El Nuevo Herald’.

Le projet du requérant est donc clair. Reste à voir comment le champion ajustera son style pour le combat. Il se sentait fort et peut-être a-t-il pris le Mexicain à la légère. Il faudra voir ce qu’il faut changer. Moreno souligne qu’il y aura plus de travail sur le terrain. C’est une option. Moreno a un bon sol, mais peut-être que le champion ne veut pas risquer de frapper. Les inconnues sont nombreuses. Figueiredo ne semble pas si invincible et le demandeur n’a rien à perdre. En pariant, le favori est le champion. En raison du statut et des déplacements, c’est normal, mais si quelqu’un peut lui faire la guerre et le compliquer, c’est bien Brandon Moreno. À l’intérieur de la deuxième partie.