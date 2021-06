Figueres se retrouve avec la victoire contre Igualada (2-1)

in

13/06/2021 à 22h00 CEST

le Figueres et le Égaliseur ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division ce dimanche avec une victoire de Figueres pour un score de 2-1. le Figueres Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le montagne. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Égaliseur Il venait de battre 3-1 dans son fief à À. Horta lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’équipe de Figuerense est quatrième à l’issue du duel, tandis que le Égaliseur est neuvième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait droit au but, de sorte que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a commencé positivement pour le Égaliseur, qui a débuté son tableau de bord avec un peu de Sergio Alvarez quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 48. Cependant, l’équipe de Figuerense a égalisé grâce à un but de Marc médina à 56 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, ce qui a renversé la situation, réalisant 2-1 grâce à un nouveau but de Marc médina, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, terminant le match sur le résultat de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Figueres de Albert Parés soulagé Marc médina, Trévise, Gabri Vidal, Pepu Oui Maureta pour Pol Gomez, Ousman, Marc Grange, Baro Oui Blanc, tandis que le technicien du Égaliseur, Adrien Jorge, a ordonné l’entrée de Benoît, Dani Casado Oui Joël Huertas fournir Mouleta, Baraldes Oui Ehsan.

L’arbitre du match a sorti deux cartons jaunes. Des deux équipes, Uri Ayala de l’équipe locale et Bernat L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Figueres il reste 39 points et Égaliseur avec 24 points.

Fiche techniqueFigueres :Mario Mendoza, Uri Ayala, Ousman (Treviño, min.46), Baro (Pepu, min.57), Torres, Marc Granero (Gabri Vidal, min.57), Daniel, Bastidas, Pol Gómez (Marc Medina, min.46 ), Valverde Da Silva et Blanco (Maureta, min.82)Égaliseur :Romans, Mouleta (Benito, min.69), Baraldes (Dani Casado, min.82), Bernat, Adrián Gimeno, Ehsan (Joel Huertas, min.86), Genis Cargol, Casals, Sergio Álvarez, Jhoseppy et Arnau CuadrasStade:Municipalité de VilatenimButs:Sergio Álvarez (0-1, min. 48), Marc Medina (1-1, min. 56) et Marc Medina (2-1, min. 89)