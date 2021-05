Figueroa bat Nery: pas de trêve ni de revers

Brandon Figueroa et Luis Nery ne nous ont pas déçus. Ils ont lancé plus de 1200 coups en sept coups, ils étaient des machines à coups de fouet partout, surtout dans la zone médiane. Celui qui résiste le mieux au bombardement de la ligne de flottaison sera le vainqueur. Et celui qui l’a ressenti en premier était Pantera Nery.

Un uppercut brutal et coupant le sépara tard au milieu avec une minute pour entrer dans la septième manche. Il a d’abord montré la douleur atroce, puis il s’est jeté sur le tapis. Il a essayé de se tenir au milieu du récit de protection, mais la douleur était bonne, ou aurait-on dû dire, «c’était une mauvaise». De ceux qui mettent fin aux combats.

Nery a dominé les premiers tours, travaillant le combat avec intelligence et contre un Figueroa qui semblait coller à son style, à sa stratégie qui sonne suicidaire. De pure pression, de harcèlement et surtout d’accepter la punition pour gagner la courte distance, là où, malgré sa longue portée, c’est là où il semble le plus confortable de se battre. Dans le «donner et recevoir».

Il lui a fallu beaucoup de temps pour amener Nery dans son vrai vertige, mais au cinquième round, il a réussi. Il y a eu de terribles séquences d’échange et dans cet enfer de concessions mutuelles, l’endurance de Brandon vient d’un autre monde. À son tour, son volume donne des frissons, histoire d’imaginer ses chiffres en compubox.

Figueroa a gagné et doit maintenant affronter Stephen Fullton Jr., le monarque super champion WBA et WBO, dans une autre guerre inoubliable. Il y a la boxe, par dessus tout, son essence est bien vivante, grâce à ce type de guerrier et à ce type de combat. Je le commente avec une autre perspective dans la vidéo.