Figueroa contre Les champions du monde Fulton Jr / Super coq se rencontreront le 18 septembre sur SHOWTIME

LAS VEGAS – Les champions du monde invaincus de la division des 122 livres s’affronteront le samedi 18 septembre lors d’un événement principal à ne pas manquer sur SHOWTIME qui verra le champion WBC Brandon « Heartbreaker » Figueroa et le champion WBO Stephen « Cool Boy Steph » Fulton Jr. monte sur le ring du Park Theatre au Park MGM à Las Vegas.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra en vedette le concurrent invaincu des super poids coq Ra’eese Aleem affrontera le Mexicain Eduardo Béez dans le co-événement principal de 10 rondes. La télédiffusion débutera avec une date de 10 rondes entre le poids coq montant invaincu Gary Antonio Russell et le Mexicain Alejandro Barrios.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions, sont maintenant en vente sur ticketmaster.com.

“Cette nuit d’action aura beaucoup en jeu et sera menée par deux jeunes stars dans l’un des combats les plus attendus de l’année”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. «Le vainqueur de ce combat se vantera non seulement d’être le meilleur de la division, mais sera également l’une des étoiles montantes du classement livre pour livre de la boxe. La présence supplémentaire de Ra’eese Aleem et Gary Antonio Russell sur la carte assure que l’avenir du sport sera au centre de la scène le 18 septembre. »

L’événement de boxe à trois combats lancera la double dose de sports de combat sur SHOWTIME le 18 septembre. Immédiatement après l’événement principal de Las Vegas, BELLATOR MMA prendra le relais en direct et en direct de San Jose, en Californie, avec un événement de trois combats dirigé par les prétendants poids lourds Phil Davis et le Cubain Yoel Romero.

Figueroa contre Fulton est un combat à l’horizon depuis des années maintenant, avant que les deux combattants invaincus ne rejoignent le club des champions du monde avec les meilleures performances de leurs carrières respectives en 2021. Fulton a été le premier à briller avec une victoire dominante sur Angelo Leo, alors invaincu. remporter le titre WBC en janvier, tandis que Figueroa a envoyé son propre message en empêchant le champion des deux divisions Luis Nery de remporter la ceinture WBC en mai.

Figueroa (22-0-1, 17 KOs) a 24 ans et a utilisé la vitalité de sa jeunesse pour faire pression et finalement devenir le premier à vaincre Nery lors de leur affrontement de championnat télévisé sur SHOWTIME. Les coups de corps de Figueroa ont fait toute la différence, car il a pu résister aux coups de Nery, puis l’accabler et l’assommer. Un produit de Weslaco, au Texas, Figueroa a ajouté une réalisation de plus au record de sa famille avec son titre mondial, rejoignant son frère Omar Figueroa qui était auparavant connu comme champion du monde des poids légers. Figueroa avait également déjà battu des prétendants vétérans en route vers son couronnement, éliminant Moisés Flores, Oscar Escandón et Damien Vázquez lors de son ascension au sommet.

“Nous nous entraînons dur pour chaque combat pour nous assurer de donner à 110% la nuit du combat”, a déclaré Figueroa. «Je m’attends à ce que Fulton soit éblouissant et rusé avec ses mouvements, et peut-être qu’il voudra échanger quelques coups aussi. Nous serons prêts à tout. Les gens savent que je viens toujours prêt à en découdre et que ce combat, mon deuxième d’affilée contre un champion du monde invaincu, est passionnant sur le papier et le sera encore plus en live le 18 septembre ».

Né et élevé dans l’ouest de Philadelphie, en Pennsylvanie, Fulton (19-0, 8 KOs) a affronté des rivaux de haut calibre alors qu’il gravissait le classement des 122 livres et gagnait l’opportunité qu’il finirait par saisir en devenant champion du monde. AFFICHER L’HEURE. Le boxeur de 27 ans a battu huit adversaires qui étaient auparavant invaincus lorsqu’ils sont entrés sur le ring pour l’affronter, dont Leo, Josh Greer, Arnold Khegai, Adam López et Luis Saul Rosario. Fulton s’entraîne dans sa ville sous la tutelle de son entraîneur Wahid Rahim et a fait preuve d’une capacité de boxe suprême qui lui a permis de dominer des adversaires de styles variés, contrôlant les combats du début à la fin.

“Nous assisterons à une journée historique avec le couronnement d’un nouveau roi de division”, a déclaré Fulton. « L’entraînement a été super, dur et sale. Je sais ce que je dois faire pour ce combat et je ne m’en cache pas. Nous entrerons dans l’histoire le 18 septembre lors du week-end de la fête de l’indépendance du Mexique à Las Vegas. Nous célébrerons avec style !”

Aleem (18-0, 12 KO) est dans le top 10 de la division des 122 livres et a présenté la performance la plus impressionnante de sa carrière à ce jour lorsqu’il a remporté le titre intérimaire WBA sur SHOWTIME en janvier de cette année. Aleem a dominé une bataille entre des rivaux invaincus en renversant Victor Pasillas à quatre reprises avant de l’arrêter au onzième tour. Élevé dans le Michigan et s’entraînant actuellement à Las Vegas, Aleem a 31 ans et a arrêté quatre de ses sept derniers adversaires avant que la cloche finale ne sonne.

“Je suis très heureux d’être de retour au combat pour SHOWTIME”, a déclaré Aleem. « J’ai attendu patiemment, m’entrainant dur dans le gymnase, et maintenant il est temps de me battre. Eduardo Báez est un bon combattant qui essaie de tracer sa propre voie, mais il est sur mon chemin et je veux être champion du monde, donc je vais le battre. Ma mission est de montrer que je suis le roi de la division des super poids coq, et le voyage se poursuivra le 18 septembre ».

Baez (19-1-2, 6 KOs) a 26 ans et cherchera à obtenir la meilleure victoire de sa carrière jusqu’à présent et à continuer sur une séquence après avoir battu deux boxeurs invaincus d’affilée lorsqu’il rencontrera Aleem le 18 septembre. . Originaire de Baja California au Mexique, Baez est actuellement basé à Calexico en Californie avant son deuxième combat aux États-Unis. Báez vient de marquer des points contre Abimael Ortiz en mars après avoir fait ses débuts avec succès aux États-Unis en battant Narek Abgaryan en décembre 2020.

“Je veux déjà avoir le temps de tenter ma chance contre Ra’eese Aleem”, a déclaré Baez. « Le succès est le trésor le plus précieux, et le prix sera plus précieux si vous êtes prêt à payer un prix plus élevé pour l’obtenir. Je gagnerai ce combat et nous crierons tous Vive le Mexique !’ »

Gary Antonio Russell (18-0, 12 KO) est le frère moyen du champion poids plume WBC Gary Jr. et de l’olympien de Rio 2016 Gary Antuanne. Le concurrent des poids coq a été annoncé avec une victoire par décision technique sur l’ancien champion du monde Juan Carlos Payano sur SHOWTIME en décembre 2020. Le joueur de 28 ans de Capitol Heights, dans le Maryland, est professionnel depuis 2015 après avoir mené une impressionnante carrière en tant qu’amateur. Russell a gagné quatre fois en 2019 et a ouvert son 2020 en battant Jesús Martínez en février de la même année. Russell est de retour en action après que son match du 14 août contre l’ancien champion Emmanuel Rodríguez s’est soldé par une non-décision au premier tour en raison d’un affrontement de tête.

“Je suis ravi d’être de retour après un entraînement si dur pour mon combat précédent, qui s’est terminé prématurément”, a déclaré Russell. “Maintenant, je vais apporter la même énergie que j’avais contre Emmanuel Rodríguez pour mon nouvel adversaire le 18 septembre.”

Barrios (24-2-5, 13 KO) représente Tijuana, au Mexique, a 25 ans et n’a pas été battu depuis 2014, une séquence de 20 combats consécutifs. Barrios a remporté ses huit derniers combats après avoir fait match nul contre Jerwin Ancajas dans un combat correspondant à 115 livres en 2018. Barrios a battu Erick Hernández et Willibaldo García en 2020 et a commencé son 2021 en éliminant Juan Gabriel Medina. Barrios a également affronté José Martínez-Mercado, alors invaincu, faisant match nul deux fois avec lui, et obtenant le même résultat contre Antonio Nieves, alors invaincu.

“Je tiens à remercier toute mon équipe et tous ceux qui ont rendu ce combat possible”, a déclaré Barrios. « Cela a été un long voyage pour moi. Je cherchais un autre combat pour le titre ou une revanche avec Ancajas depuis que nous avons fait match nul. Nous avons décidé de passer à 118 livres et nous sommes restés concentrés, nous poussant pour la prochaine opportunité. Maintenant, je vais partager le ring avec un grand boxeur talentueux comme Gary Antonio Russell. Je laisserai tout sur le ring le 18 septembre pour gagner en donnant aux fans un grand combat ».

