Figueroa et Fulton ont organisé une véritable guerre sans trêve

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Photos Jorge Najera

Le Dolby à l’hôtel Park MGM habillé avec le tir d’unification des super poids coq WBC / WBO entre Brandon Figueroa et Stephen Fulton Junior était inadapté aux patients cardiaques dans une guerre implacable où le chloroforme ne s’est pas montré mais ils ont tout obtenu pendant 12 tours passionnants. Fulton n’a pas tourné autour du pot et dès les premiers tours s’est assuré d’y apposer sa signature pour une victoire aux points, qui lui a été décernée. Brandon réduisait l’écart tout au long du travail mais était constamment confronté à la contre-attaque de son histoire d’amour virale de 122 livres, car Fulton n’était peut-être pas celui qui dépensait le plus de cartouches mais le plus énergique et le plus efficace. Un juge a rendu un verdict nul mais les deux autres ont penché Fulton Junior 118-112. La prévision des cotes n’était pas erronée dans son offre de faire de Fulton le favori 4-x-1. Brandon était catégoriquement en désaccord avec les juges affirmant qu’il était celui qui avait gagné, que le public le soutenait et s’est engagé dans une légère allégation avec Fulton qui a simplement dit qu’il portait ses ceintures de champion, et en fait il a raison car à la fin de la la nuit les juges disent qui gagne et qui perd si l’anesthésie n’apparaît pas, et là où le capitaine règne, le marin ne règne pas.