Figure 8: Comment Elliott Smith a transformé la musique pop d’elle-même

«J’ai aimé l’idée d’une quête autonome et sans fin de la perfection,» Elliott Smith a déclaré au Boston Herald en mai 2000, un mois après la publication de la figure 8. «Mais j’ai un problème avec la perfection», a-t-il ajouté. «Je ne pense pas que la perfection soit très astucieuse.»

Non pas que cela l’empêche de le poursuivre. Smith a commencé sa carrière solo dans un sous-sol, enregistrant la bande de démonstration qui allait devenir son premier album, Bougie romaine; à partir de là, chaque nouvel album de son sonnait plus poli, plus orné que le précédent. Avec XO – son quatrième album, et le premier sur un label majeur – il a trouvé un équilibre délicat entre simplicité dépouillée et splendeur studio. Et puis il a fait un autre pas vers la splendeur du studio.

Écoutez la figure 8 sur Apple Music et Spotify.

Point aberrant ou créatif?

Sorti le 18 avril 2000, cinquième album de Smith, et le dernier qu’il a terminé de son vivant, Figure 8 a marqué le moment où il a pleinement embrassé les possibilités d’un véritable studio et d’un budget de grande étiquette à la recherche du disque pop parfait. Selon votre point de vue, c’est soit son apogée créatif, soit la valeur aberrante de sa discographie. Le cadre acoustique de ses chansons, qui auraient été des chansons à elles seules sur un album comme Elliott Smith ou Soit / Ou, étaient maintenant étoffés avec des guitares électriques, des pianos et des cordes. Sauf pour les cordes et quelques parties de batterie et de basse, Smith a joué tout sur l’album lui-même.

Quelque chose d’amusant à essayer en écoutant la figure 8: imaginez comment ces chansons auraient sonné sur ces albums précédents. C’est assez facile pour les goûts de “I Better Be Quiet Now” et “Somebody That I Used to Know”, qui ne présentent que Smith et sa guitare, et “Everything Reminds Me of Her” et “Color Bars”, sur lesquels siffle la bande aurait pu remplacer les subtils fioritures instrumentales de la figure 8. Coupez le solo de guitare de l’ouverture de l’album «Son Of Sam», ou la coda étendue de «Stupidity Tries», et vous pouvez presque entendre ce que les démos de Smith pour les chansons auraient sonné aimer.

Cela dit, «Son Of Sam» a besoin de ce solo de guitare; il est hérissé et passionnant et donne le sentiment que Smith était fatigué d’être qualifié de «fragile», de «triste» et de «calme» par les critiques. Plus tard, les riffs power-pop électriques de «LA» ont assuré la place de cette chanson sur la très courte liste des chansons post-Heatmiser sur lesquelles il semble que Smith était vraiment en train de basculer. Certaines chansons auraient pu bénéficier d’une approche “ moins c’est plus ” – le piano saloon enjoué sur «In The Lost And Found (Honky Bach)» / «The Roost», comme le titre de la chanson, semble un peu difficile à manier – mais l’oreille de Smith pour Les mélodies beatlesques sont restées évidentes à chaque note.

Des chansons qui scintillent

Ce mot, «Beatlesque», revient souvent en écrivant sur Smith, qui a dit qu’il avait réalisé qu’il voulait devenir musicien en entendant «L’album blanc»À l’âge de cinq ans, et nulle part il n’était plus Beatlesque que sur la Figure 8. L’album a même été partiellement enregistré aux Abbey Road Studios, à Londres. Partout dans la figure 8, les canaux d’écriture de Smith Les Beatles«les sensibilités pop et les tendances expérimentales qui ont coloré leurs travaux ultérieurs. Si le psychédélisme au piano de «Everything Means Nothing To Me» ne vous rappelle pas Abbey Road«Parce que» (la seule chanson des Beatles que Smith ait jamais couvert dans le studio), vous obtiendrez certainement “Hier‘vibre de “Quelqu’un que je connaissais” ou entendre des similitudes entre “chère Prudence»Et« Pretty Mary K. » Sur des chansons comme celles-ci, la figure 8 scintille pratiquement.

Deux des meilleures chansons de l’album sont également les plus influencées par les Beatles. «Can’t Make A Sound» est en fait «Un jour dans la vie» de la figure 8, s’appuyant sur lui-même jusqu’à ce qu’il atteigne son apogée éblouissant, chargé de cordes et de cornes. C’est une chanson qui n’aurait tout simplement pas pu fonctionner dans un arrangement plus dépouillé. Idem pour le premier single de l’album, «Happiness»: une mélodie magnifique et galopante avec un battement de tambour en marche, un orgue brillant et un chant qui invite à la comparaison avec celui de «Hey Jude»: «Tout ce que je veux maintenant / C’est du bonheur pour vous et moi . » Il aurait été étrange d’entendre ces mots venant de Smith sur ses albums précédents, et pas seulement parce qu’ils auraient semblé idiot d’être chuchotés dans un enregistreur à quatre pistes. Beaucoup de chansons de Smith sur ces disques traitaient de la dépendance et de la dépression, n’offrant aucun espoir de bonheur.

Artistique, perfection et renommée

Comparé à ces albums précédents, la figure 8 semble plus satisfaite, bien que moins personnelle. La plupart de ses chansons sont écrites à la première personne, mais elles se sentent beaucoup plus impressionnistes que les autobiographiques «Son Of Sam», «Pretty Mary K» et «LA». Quand Smith raconte sa propre histoire sur l’album, il est aux prises avec son ascension vers la célébrité des grands labels et ses effets sur sa créativité, comme sur «Junk Bond Trader» et «Maman ne serait pas fière?». «Il y a une lueur d’espoir dans le cloud d’entreprise / Et le joli message que vous prenez en tant que sous-officier», s’émerveille-t-il sur ce dernier. Quand il chante «s’ennuie dans le rôle, mais il ne peut pas s’arrêter» sur «Can’t Make A Sound», il est clair qu’il chante sur lui-même.

Peut-être, finalement, Smith aurait-il pu concilier son conflit interne entre l’art, la perfection et la renommée, en écrivant des albums pleins de chansons pop ambitieuses avec des fins heureuses, mais ce n’était pas le cas. Après la figure 8, la dépendance et la dépression avec lesquelles il luttait depuis longtemps se sont aggravées, l’entraînant dans un trou noir d’où aucune musique n’émanerait pendant trois ans. Le voyage de Smith, à travers la vie et la musique, a été irrégulier et unidirectionnel, et il a pris fin prématurément. Mais, fidèle à son titre, le monde musical de Figure 8 se sent sans fin, tordant et transformant la musique pop sur elle-même en sons étranges et beaux que son créateur entendait dans sa tête.

La figure 8 peut être achetée ici.

Écoutez le meilleur d’Elliott Smith sur Apple Music et Spotify.