Figure de proue du pop-rock britannique Steve Marriott

Les réalisations de Steve Marriott en tant que véritable figure de proue de la musique pop et rock, en particulier dans les années 60 et 70, sont désormais largement reconnues. Ses talents ont été célébrés dans le comédie musicale hautement recommandée Tout ou rien – Le Mod Musical. Le spectacle a apporté le Petits visages‘histoire de façon vivante et a joué à une réponse massive ces dernières années. Cela a contribué à réitérer l’héritage de l’un des chefs charismatiques de ce groupe et plus tard de Tarte humble.

Marriott, de Manor Park dans l’est de Londres, était un artiste né. Il a commencé son premier groupe à l’âge de 12 ans et a joué sur la scène du West End dans la production à succès d’Oliver de Lionel Bart! à seulement 13 ans. D’autres rôles sur scène suivirent, mais comme le montre All Or Nothing, son cœur était toujours dans la musique.

Ses rêves sont devenus réalité lorsque les Small Faces, formés en 1965, ont fait leur chemin et ont connu plusieurs années de singles et d’albums de plus en plus influents et expérimentaux. La soif de voyage et la désillusion de Marriott avec le commerce de la musique l’ont amené à quitter le groupe et à former Humble Pie.

Là, il a développé un partenariat créatif avec un nouveau groupe d’acteurs partageant les mêmes idées, y compris Peter Frampton. «C’était le meilleur groupe dans lequel vous puissiez être en ce qui me concerne», a déclaré Frampton, «parce que vous avez mon idole là-bas. Steve ouvrait la bouche et l’or en sortait.

Marriott a affronté Humble Pie de 1969 à 1975, et brièvement dans une version réunifiée au début des années 1980. Il a également fait quelques albums notables en son propre nom, y compris le premier album solo de 1976, Marriott. Le Marriott & Band des années 1990 a inclus des versions de ses chansons précieuses de Small Faces «All Or Nothing» et «What’cha Gonna Do About It».

‘J’ai ce que je voulais’

Marriott est mort dans l’incendie d’une maison le 20 avril 1991, à l’âge cruel de 44 ans. Peu de temps avant la fin de sa vie, il a été interviewé par cet écrivain et a réfléchi avec une satisfaction tranquille à sa carrière. «J’ai été séduit à 18 ans», a-t-il dit, «et c’était assez bon mais ça a pâli très vite. J’ai réalisé que ça n’avait rien à voir avec la musique et tout à voir avec la forme de tes fesses… ce qui est parti, et j’en suis très fier.

«J’ai ce que je voulais, c’est juste assez d’argent pour vivre, dans un style pas génial mais d’une manière agréable, et avoir le respect des autres musiciens et jouer dans les pubs et les clubs, où la musique est toujours réelle.»

