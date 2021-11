Figure légendaire clé alors qu’Everton cherche à battre Liverpool à l’adolescence

Everton a rejoint la poursuite de Kerr Smith et est prêt à affronter ses rivaux de la ville Liverpool pour sa signature, selon TEAMtalk.

Smith, 16 ans, a récemment passé du temps avec l’équipe écossaise des moins de 19 ans. Mais il a reçu des critiques élogieuses à Tannadice. Le défenseur a disputé six matches cette saison et a joué à l’arrière central et à l’arrière droit. Son nom est bien connu au sud de la frontière avec un certain nombre de clubs de Premier League qui le surveillent.

Forgeron formé avec Manchester United, Aston Villa et Everton en 2020 avant de signer son premier contrat professionnel avec Dundee United.

Cependant, c’est Liverpool qui serait en tête de la course pour signer Smith.

Liverpool est sur ses traces depuis longtemps, mais ils ne sont pas seuls dans leur admiration. En effet, un rapport publié plus tôt ce mois-ci citait également Manchester United, Manchester City, Leeds et Southampton comme admirateurs.

Cependant, nous comprenons qu’Everton est maintenant très en tête de la file d’attente. Nos sources ont révélé qu’après de nombreux voyages de dépistage cette saison, ils ont eu des discussions positives sur un éventuel accord.

Et les Toffees ont intérêt à être dirigés par l’entraîneur adjoint Duncan Ferguson, qui conserve de bons liens dans la région et a commencé sa carrière avec les Terrors.

Smith est sous contrat avec United jusqu’en 2020, mais ils se préparent pour les intérêts de janvier.

Cependant, nous comprenons que si un accord était conclu, il resterait probablement à Tannadice pour une période de prêt prolongée.

Le patron de Dundee United calme l’intérêt de Smith

Malgré la bousculade croissante pour Smith, le patron de Dundee United, Thomas Courts, pense que le jeune n’est pas pressé de partir.

« Kerr a dû faire face à cela pendant presque un an maintenant, ce n’est donc pas nouveau pour lui », a déclaré Courts au Courrier.

«Il s’est entraîné dans le passé avec des clubs de Premier League anglaise, nous savons donc qu’ils le connaissent.

« C’est une situation assez unique d’avoir un joueur de 16 ans qui joue régulièrement dans votre première équipe et qui est assez bon. Quand ça arrive il y a toujours beaucoup d’intérêt, surtout avec un défenseur à cause du profil physique.

« Et si quelqu’un de son âge peut le gérer, alors c’est attrayant pour les clubs car ils penseront : ‘Où sera ce garçon dans quatre ans s’il joue déjà à 16 ans ?’

« Kerr est un gars vraiment équilibré. Il ne se laisse pas trop intimider et c’est un bon tempérament à avoir.

« J’espère que nous pourrons continuer à le développer dans notre club pendant un certain temps encore. Attendons-nous des offres en janvier ? Je ne suis pas tout à fait sûr, nous sommes au courant de la spéculation mais je ne sais rien de ce qui se développe.

