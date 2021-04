«Figure transformationnelle de l’histoire américaine»? ⋆ 10z viral

Le président Biden a prononcé son premier discours sur l’état de l’Union, proposant trois vastes plans de dépenses totalisant 6 billions de dollars, et le New York Times a été impressionné par la nature historique de ses «plans ambitieux» qui «pourraient faire de lui une transformation figure de l’histoire américaine », selon la journaliste de la Maison Blanche Annie Karni.

«L’analyse des actualités» du journaliste d’économie Jim Tankersley a étrangement suggéré que le Congrès était autrefois gouverné par une «politique d’austérité» dans «Parier un pays testé par la crise est prêt à investir en lui-même».

Apparemment, seul le gouvernement peut accomplir de bonnes choses:

Ce que le président promet du gouvernement dans les années à venir, c’est une longue liste d’améliorations tangibles dans la vie quotidienne des Américains: des routes plus lisses, des garderies moins chères, une électricité plus propre et plus fiable, plus d’années de scolarité gratuite pour les tout-petits et les jeunes adultes, congé payé pour les travailleurs dont la vie est bouleversée par la maladie et un accès Internet plus rapide dans les zones rurales et ailleurs.

Ces vastes plans de dépenses, dont M. Biden a fait la pièce maîtresse de sa première allocution à une session conjointe du Congrès mercredi, seraient financés en collectant 4 billions de dollars de recettes fiscales auprès des hauts revenus et des entreprises. Alors que les républicains ont commencé à se plaindre de ce prix, ils n’ont pas encore galvanisé une réaction publique comme le mouvement Tea Party qui a englouti l’administration du président Barack Obama quelques mois après son entrée en fonction en 2009.