Figurine The Rise of Skywalker Movie Masterpiece Series ⋆ .

Gary Collinson met la main sur la nouvelle figurine de collection Kylo Ren Sixth Scale de Sideshow et Hot Toys de Star Wars: The Rise of Skywalker…

Si vous êtes un enfant des années 1970 ou du début des années 1980, il y a de fortes chances que l’une de vos premières expériences avec le monde des figurines (et de la collection) soit venue avec l’emblématique de Kenner Guerres des étoiles ligne de jouets. Ces petites merveilles en plastique de 3,75 pouces ont permis aux enfants non seulement de revivre les exploits sur grand écran de Luke Skywalker, Han Solo et de la princesse Leia dans le confort de leur foyer (à une époque où la vidéo domestique en était encore à ses balbutiements), mais de se transportent dans la galaxie très, très loin, créant leurs propres histoires et aventures limitées uniquement par l’imagination.

Près d’un demi-siècle plus tard, les enfants ont tout le contenu à portée de main, et les figurines se retrouvent en compétition pour attirer l’attention avec les jeux vidéo, les applications, YouTube, les médias sociaux, etc. Le monde a radicalement changé, tout comme le monde des figurines. Comme les jeux vidéo et les bandes dessinées, ils ne sont plus seulement « pour les enfants » (bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui n’arrêtaient pas de se retrouver « prenant un mauvais virage » dans les allées des jouets jusqu’à la fin de l’adolescence, la vingtaine et au-delà). Les fabricants en ont bien sûr pris note et au cours de la dernière décennie, nous avons constaté un accent accru sur la restauration de ce marché de collectionneurs adultes, avec ceux dont l’amour d’enfance pour les figurines n’a jamais tout à fait disparu, maintenant capables de choisir parmi une gamme de pièces de collection de luxe. aux côtés des remplisseurs de rayons de supermarchés plus traditionnels « de base ».

Deux des noms les plus en vue dans le domaine des figurines d’action haut de gamme sont Hot Toys et Sideshow; depuis le tournant du millénaire, ces sociétés ont développé une réputation très impressionnante pour la production de produits étonnants dans une multitude de propriétés sous licence, notamment Guerres des étoiles, et nous avons eu la chance de mettre la main sur l’un des produits les plus récents de cette gamme : le Figurine de collection Kylo Ren Movie Masterpiece Series à la sixième échelle à partir de 2019 Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Mesurant plus de 30 cm de hauteur, cette dernière figurine de Kylo Ren présente une représentation très détaillée et précise du chef suprême du Premier Ordre tel que décrit par Adam Driver dans le dernier chapitre de la saga Skywalker, et est livrée avec deux têtes alternatives (masquées et non masquées) , un costume de luxe comprenant une tunique, un manteau, un pantalon, des bottes, une ceinture et une cape à capuchon, sept mains interchangeables, un sabre laser lumineux à DEL, une poignée de sabre laser et une lame de sabre laser interchangeable. Dans la boîte, nous avons également un présentoir avec une plaque signalétique, des instructions et des piles pour alimenter à la fois le sabre laser et le casque endommagé au combat, qui intègre également une fonction d’éclairage LED.

Avec n’importe quelle figurine de collection haut de gamme, capturer une ressemblance authentique du sujet est primordial, et les designers de Hot Toys GOX, E-Lee et JC. Hong a excellé dans ce département en ce qui concerne la toute nouvelle sculpture de tête pour le Kylo Ren/Ben Solo non masqué. La sculpture elle-même est superbe, offrant une représentation précise du visage du conducteur sous tous les angles. Cependant, il est infiniment amélioré par un travail de peinture aux détails complexes qui est tout simplement époustouflant, chaque pore, tache de rousseur et grain de beauté se combinant pour offrir une texture de peau vraiment réaliste qui devrait être analysée au microscope pour apprécier pleinement sa beauté. Chapeau à Hot Toys ici, car ils ont vraiment livré et en termes de ressemblance faciale, c’est parmi leurs meilleurs.

Avec une sculpture de tête Ben Solo aussi frappante et accrocheuse, on pourrait supposer que pour de nombreux collectionneurs, la pièce de tête de casque Kylo Ren reforgée finira par prendre la poussière dans la boîte. Cela étant dit, c’est toujours très bien fait et ceux qui envisagent d’aller avec le casque comme pièce d’affichage de choix ne seront pas déçus. L’effet de lumière LED ajouté (qui comprend les modes général et « respiration ») a également l’air très cool, surtout lorsqu’il est associé au sabre laser à LED allumé en cas de faible luminosité.

L’attention portée aux détails et au haut niveau de qualité se poursuit jusqu’au costume de la figurine qui est encore une fois finement détaillé jusqu’au dernier point et semble incroyablement authentique au design du film (pour les aficionados de Hot Toys, la tenue semble être la même que le Kylo Ren figure de Star Wars : Les Derniers Jedi, mais avec une nouvelle cape livrée avec une capuche). Avec plus de 30 points d’articulation sur tout le corps et un bon assortiment de pièces interchangeables, il y a beaucoup d’options quand il s’agit de poser et d’afficher la silhouette ; le capot susmentionné pourrait peut-être être un peu plus fin, mais il est assez facile à contourner et c’est donc vraiment un petit problème dans l’ordre des choses étant donné à quel point le chiffre est fantastique dans l’ensemble.

Si vous êtes fan de Guerres des étoiles Sequel Trilogy et que vous voulez plonger vos orteils dans le monde de Hot Toys, ou simplement mettre la main sur une pièce d’affichage accrocheuse, alors je recommande vraiment le Star Wars : L’Ascension de Skywalker Figurine Kylo Ren à la sixième échelle. La sculpture du visage est à la hauteur des meilleurs que nous ayons vus de Hot Toys, et entre les têtes alternatives, la cape, etc., il y a beaucoup de variété à avoir. C’est vraiment presque deux chiffres en un, et cela aurait été fantastique de voir le sabre laser bleu Skywalker inclus pour ceux qui voulaient aller à Ben Solo avec leur écran. Mais nous ne pouvons pas tout avoir, et au lieu de cela, nous devrons nous contenter de ce qui est sûrement l’interprétation définitive à la sixième échelle du chef suprême du premier ordre et maître des chevaliers de Ren.

La figurine de collection Kylo Ren Movie Masterpiece Series à la sixième échelle nous a été fournie à des fins d'examen et est disponible en pré-commande dès maintenant via Sideshow.

Gary Collinson