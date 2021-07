FiiO FH5s : un casque premium pour un son d’un autre niveau

Avec un couvercle arrière semi-ouvert, de nouveaux paramètres de pilote, des commutateurs de réglage et un son optimisé.

Les FiiO FH5 ont un pas de retard sur le produit phare hybride de FiiO, les M17, car les nouveaux FH5S visent un prix plus contenu mais sans sacrifier la qualité du son, de la construction et de l’innovation.

Nouveau design

La forme et la taille du boîtier du FH5S sont assez similaires à celles du FH5. Cependant, FiiO a préféré le design « demi-ouvert », qui imite les écailles d’un dragon : le but est de diminuer la pression dans les conduits auditifs scellés et d’élargir la scène sonore.

Les écouteurs utilisent également le nouveau câble en cuivre modulaire Litz Type-2 de FiiO. De plus, la boîte d’emballage comprend des connecteurs équilibrés de 2,5 mm et 4,4 mm, ainsi qu’une connexion standard de 3,5 mm à une extrémité.

D’autre part, le boîtier a été conçu avec un alliage aluminium-magnésium (usiné CNC), qui est suffisamment solide pour réduire même les résonances indésirables à l’intérieur. La solidité de la coque améliore vraiment le son.

S’il y a une chose qui distingue FiiO, c’est sa présentation : les FH5 proposent un étui en cuir élégant et il y a aussi un pack d’accessoires avec des embouts conçus par des professionnels (jusqu’à 12 paires comprenant un outil de démontage et un accessoire de nettoyage).

Son et configuration

Ces écouteurs disposent de deux pilotes dynamiques + 2 pilotes BA qui se réunissent pour gérer l’ensemble du spectre de fréquences en trois sections principales : Bass, Mid et Treble. Les FiiO FH5 utilisent des pilotes totalement différents de leur prédécesseur. Le FH5s augmente la taille du haut-parleur de graves, doté désormais d’un haut-parleur dynamique de 12 mm plaqué béryllium.

La grande surprise est que les médiums sont mappés sur un pilote dynamique plaqué béryllium de 6 mm, soigneusement réglé pour se connecter de manière transparente avec d’autres pilotes. Remplaçant l’armature équilibrée utilisée pour les médiums sur le FH5 d’origine, le nouveau contrôleur de médium dynamique offre de meilleures voix et une meilleure scène sonore sur les FH5.

FiiO utilise également un filtre actif sur les FH5 qui peut être personnalisé avec trois micro-interrupteurs situés au bas du boîtier. Ces commutateurs facilitent le réglage fin des basses, des médiums et des aigus, combinés, ils peuvent générer jusqu’à huit profils sonores différents.

Plus de confort

Ils tiennent bien dans les oreilles et ne causent généralement pas d’inconfort après plusieurs heures de port. Les dos en maille sous les racks éliminent efficacement la pression et réduisent également la fatigue au fil du temps.

Les FH5 ne sont pas encombrants, d’autant plus qu’il s’agit d’un IEM à quatre conducteurs, tout en s’installant confortablement et discrètement. La coque est anatomiquement conçue et l’embout buccal s’étend pour s’asseoir fermement contre l’oreille sans causer d’inconfort, restant en place même après un mouvement intense.

Spécifications techniques

Type : 2 drivers dynamiques + 2 drivers à armature équilibrée

BA type Knowles TWFK-30017

Diaphragme plaqué au béryllium de 12 mm – Diaphragme plaqué au béryllium de 6 mm

Réponse en fréquence : 10 ~ 40 kHz

Sensibilité : 106 dB/mW (@ 1 KHz)

Impédance : 40 Ω (@ 1 KHz)

Connecteur : MMCX avec connexion interchangeable 2,5 / 3,5 / 4,4 mm

Longueur du câble : 1,2 m

Poids env. : 8,8 gr (sans câble)

Couleur: Noir/Argent

279 euros

www.zococity.es