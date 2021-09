FiiO M11 Plus : la musique Hi-Res sous un nouveau design et de meilleures fonctionnalités

Nouvelle version du M11, intègre le système d’exploitation Android 10 et un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 660.

Ce lecteur de musique HiFi / Hi-Res utilise le système Android 10 personnalisé. Pour assurer la fluidité, le processeur est mis à niveau vers Qualcomm Snapdragon 660. Le nouveau M11 dispose de 4 Go de RAM intégrée, de 64 Go de mémoire flash et est équipé d’un écran tactile Full HD de 5,5″. De plus, ce nouveau processeur offre une interface utilisateur plus rapide et plus agile, tout en conservant les mêmes performances en son Hi-Res. Alors qu’Android 10 offre une meilleure prise en charge des applications pour l’appareil.

Meilleure performance

Les performances de ce nouveau modèle sont augmentées par rapport à ses prédécesseurs. Néanmoins, le FiiO M11 Plus conserve l’amplificateur THXAAA-78 et un DAC AK4497 x2 pour offrir une base optimale ainsi que des performances stables. Le circuit interne utilise un oscillateur à cristal femtoseconde, une conception de blindage améliorée et est équipé d’une batterie de 6 000 mAh (le modèle précédent proposait une batterie de 4 370 mAh).

Amplificateur et connexion

FiiO utilise la technologie d’amplificateur de casque THXAAA-78, qui peut réduire la distorsion par rapport aux amplificateurs traditionnels. En fait, il utilise des circuits de correction d’erreur complexes pour améliorer la fidélité, lui permettant d’atteindre une puissance de sortie équilibrée de 550 mW.

Côté connectique, le nouveau FiiO M11 Plus propose un ensemble d’interfaces : en bas, il dispose de connecteurs symétriques 2,5 mm et 4,4 mm, ainsi qu’un connecteur 3,5 mm asymétrique. Le produit est compatible avec Bluetooth bidirectionnel (5.0), avec sans fil Hi-Res et est livré avec un câble standard fini en or.

Écran tactile de 5,5 pouces et nouveau contrôle

Le M11 Plus dispose d’un écran tactile LCD de 5,5 pouces au format 18: 9. Combiné avec un nouveau contrôle du volume physique, les utilisateurs sont garantis un contrôle intuitif, comprend des fonctions de glissement et de poussée (remplace l’ancien bouton de roue).

Deux finitions

Ce produit est disponible dans les versions en aluminium et en acier inoxydable. Les deux présentations sont de taille compacte ; Alors que le corps en alliage d’aluminium ne pèse que 310 grammes, le poids du lecteur avec une finition en acier atteint 405 grammes.

Spécifications techniques

SoC : Qualcomm 660 + 4 Go de RAM + 64 Go de FLASH. Système d’exploitation : Android 10 personnalisé. Amplificateur : THXAAA-78. Écran : 5,5 pouces, 18 : 9 HD 720 LCD. Fonctionnement : bouton de volume physique innovant qui prend en charge les commandes de balayage et de poussée. Conception interne : cristaux femtosecondes + conception de bouclier améliorée. Capacité de la batterie : 6 000 mAh. Connecteurs : sortie 2,5 + 3,5 + 4,4 PO, sortie 3,5 LO + 4,4 LO. Dimensions : 136,6 x 75,7 x 17,6 mm. Poids : édition en alliage d’aluminium, 310 grammes ; édition limitée en acier inoxydable, 405 gr.

