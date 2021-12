FiiO M17 : lecteur Hi-Res haut de gamme

Les audiophiles espagnols ont de la chance : le M17, le nouveau fleuron de FiiO en matière de baladeurs hi-fi compacts, est arrivé. Attention à ses composants internes.

Début 2021, FiiO a présenté son dernier lecteur de musique phare, le FiiO M17 ; Il est déjà disponible dans le commerce directement en Espagne via Zococity. Ce nouvel appareil Hi-Res ne remplacera pas la gamme actuelle, il a plutôt été conçu pour être un pilier solide de la gamme de lecteurs de musique Android de FiiO.

Le FiiO M17 est plutôt une alimentation portable équipée d’un double chipset DAC ES9038Pro et d’un module amplificateur THX AAA-788 de qualité bureau, d’un écran LCD 5,99 ″ Full HD 1080P et de nombreuses autres fonctionnalités avancées.

Super puissant

Il est conçu pour les amateurs de son Hi-Res qui exigent la plus grande perfection dans chaque détail de leur musique. Il est doté d’un puissant chipset double DAC ES9038Pro, il s’agit d’une puce 32 bits qui offre une prise en charge du décodage de signal audio haute résolution pour le décodage PCM et DSD natif.

Le FiiO M17 est capable de tripler la puissance de sortie du M15 grâce à sa connectique symétrique (3W @ 32Ω vs 0.8W @ 32Ω), ce qui est possible grâce à la mise en œuvre d’une paire de modules amplificateurs THXAAA-788 +. . De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre les modes faible, moyen, élevé, casque ou super casque, en fonction du casque connecté. Sur le papier, le module d’amplification développé conjointement par THX et FiiO garantit qu’une puissance de sortie accrue ne compromet pas les faibles niveaux de distorsion attendus d’un produit hi-fi, avec un ratio THD + N inférieur à 1% dans tous les modes.

Avec ses composants haut de gamme, le FiiO M17 est réglé pour fournir une sortie extrêmement puissante. L’appareil a une puissance de sortie allant jusqu’à 3 000 mW par canal en Bal out. Il a un niveau de gain spectaculaire de 16 dB en mode casque supra-auriculaire.

Dernier système d’exploitation Android 10 et Snapdragon SOC

Le FiiO M17 est doté d’un SoC Snapdragon 660 premium associé à 4 Go de RAM pour des performances ultra-rapides. Le lecteur est livré avec un système d’exploitation Android 10 ouvert, qui permet à ses utilisateurs d’explorer d’innombrables applications multimédias disponibles sur le Play Store.

www.fiio.com www.zococity.es