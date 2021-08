FiiO M3 PRO : c’est l’un des lecteurs Hi-Res les plus complets

Il intègre de nouvelles fonctionnalités intéressantes par rapport à la génération précédente, tout en conservant son design élégant et son poids léger.

Le FiiO M3 Pro dispose d’une puce DAC d’ESS Sabre Technologies, qui fournit une conversion numérique-analogique sans perte et à faible bruit. Vous permet de profiter de bons détails de la musique, avec une clarté nette, cette puce est capable de décoder en natif PCM jusqu’à 32 bits / 384 kHz et DSD jusqu’à DSD 128. En outre, il accepte les formats tels que MP3, OGG, AAC, AIFF, WMA, APE, FLAC, ALAC et WAV.

En quoi cela se traduit-il ? bien dans quoi Le FiiO M3 Pro est un lecteur audio numérique 32 bits classé DAC à faible bruit. De plus, il offre une puissance de sortie de 92 mW à 16 ohms et 75 mW à 32 ohms, ce qui représente un trois fois la puissance du M3K.

Design élégant et compact

Il dispose d’un écran tactile de 3,5 “avec un design sans lunette, offre de bons angles de vision et Résolution 800 x 340p. Il est fabriqué à partir d’un alliage d’aluminium de haute qualité et comprend un revêtement en verre double face des deux côtés. Dans son poids, il s’améliore également lorsque M3KComme il ne pèse que 70 grammes, ce qui accentue son caractère portable.

FiiO FA9 : le partenaire idéal

Si vous recherchez également le complément parfait pour le FiiO M3 PRO Jetez un œil au FiiO FA9, qui offre un son réaliste de haute qualité grâce aux pilotes à armature équilibrée Knowles EJ, généralement utilisé parmi les IEM haut de gamme. L’utilisation d’un filtre électronique dans ces écouteurs vous permet de régler le son exactement comme vous le souhaitez, et il dispose de trois commutateurs de réglage du son : impédance, graves, médiums et aigus.

Les FA9 ont 6 pilotes Knowles BA par oreilleavec le crossover à 4 voies et le tube sonore ultra-long (basse fréquence), ils couvrent entièrement toute la gamme de fréquences audibles. Le résultat? Un son extraordinaire !

Le casque FiiO FA9 sont fabriqués avec des techniques d’impression 3D, ils offrent un maximum de confort grâce à leur conception ergonomique et sont faciles à transporter grâce à leur structure légère. Ils sont fabriqués dans un matériau en résine qui respecte la peau, évitant les abrasions. L’ajustement avec ces écouteurs est personnalisé, vous ne les remarquerez même pas même après de longues sessions de musique. ET est livré en standard avec un fil de cuivre argent monocristallin (8 cœurs), en plus d’avoir des connecteurs MMCX et un connecteur de terminaison de 3,5 mm.

Vous pouvez trouver les spécifications complètes du FiiO M3 PRO sur www.zococity.es, où il est également en vente au prix de 89,99 €. Vous pouvez également trouver les écouteurs FA9 sur Zococity.es, qui sont disponibles au prix de 599,99 €.