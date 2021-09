Fil de renonciation au football Fantasy Semaine 1: Mitchell et Jameis sont des cibles

in

La semaine 1 de la saison 2021 de la NFL est presque terminée, avec un match à jouer lundi soir.

Et si vous jouez au football Fantasy, vous avez déjà prévu des dérogations après un dimanche de matchs chargé.

C’est pour cela que nous sommes ici, un tour d’horizon de certains des joueurs que vous pourriez cibler avant la semaine 2.

Certains des noms ci-dessous sont peut-être déjà pris, mais sinon, il y a un tas de mecs qui pourraient changer votre fortune fantastique cette saison. Examinons-les, sans ordre particulier, et nous mettrons à jour cela après que les Ravens de Baltimore et les Raiders de Las Vegas aient joué au Monday Night Football.

1

QB Jameis Winston, Saints de la Nouvelle-Orléans



Il n’a lancé que 20 fois, mais CINQ de ces lancers étaient pour des touchés contre les Packers de Green Bay (est-ce que quelqu’un a vu CELA venir ?).

Il ne va pas le faire toutes les semaines, mais si vous avez besoin d’aide QB, il pourrait être quelqu’un à inscrire pour voir s’il peut récupérer une partie de cette magie 2019 (oui, je sais qu’il a lancé 30 INT, mais il était toujours un fantasme étalon cette saison).

JAMEIS WINSTON A CINQ PASSE DE TOUCHER. #Saints : #GBvsNO sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/bqrTNmxwLe – NFL (@NFL) 12 septembre 2021

2

QB Jared Goff, Lions de Détroit



Je connais. Il n’est pas génial, et les Lions ne sont pas géniaux. Mais Detroit va jouer BEAUCOUP derrière, et comme nous l’avons vu dimanche lors d’une défaite contre les Niners, cela signifie du temps pour les ordures. Et les points de temps de déchets ont tout autant de valeur que les points de temps de non-ordures.

3

RB Elijah Mitchell, 49ers de San Francisco



Voici votre priorité n°1 pour la semaine. Avec Raheem Mostert se blessant au genou et Trey Sermon une égratignure saine, Mitchell est intervenu et a couru sur 104 verges et un score.

Sermon sera-t-il actif pendant la semaine 2 et volera-t-il du travail si Mostert est absent pendant un certain temps ? est-ce que JaMycal Hasty va faire la même chose (j’en doute un peu après avoir enregistré un seul carry pour un score et une prise) ? Peu importe. Un porteur de ballon comme Mitchell dans cette infraction a la possibilité d’une valeur énorme.

4

RB Mark Ingram, Houston Texans



Les Texans auront-ils CE genre de match le reste de la saison ? Peut-être. Mais il est clair que le vétéran est le meneur pour Houston, ce qui est positif. La question deviendra d’usage lors du trail des Texans (et ça va encore arriver pas mal en 2021). Mais il vaut la peine d’être ramassé.

5

RB Kenneth Gainwell, Eagles de Philadelphie



Il y avait beaucoup de signes qu’il était le n ° 2 à Philly, mais maintenant nous savons que c’est lui et non Boston Scott après avoir eu neuf courses contre 15 de Miles Sanders et un score. Vaut vraiment le détour.

TD GAINWELL. La recrue @Eagles RB marque son premier touché en carrière. #FlyEaglesFly : #PHIVsATL sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/PfAzrxFK94 – NFL (@NFL) 12 septembre 2021

6

WR Rondale Moore, Cardinals de l’Arizona



Il y a eu un certain buzz autour de la recrue élargie lors de la pré-saison et il a livré dimanche avec quatre attrapés pour 68 verges. Avec Kyler Murray jouant comme il était, il pourrait finir par être le receveur n ° 2 en Arizona.

7

WR Sterling Shepard, Giants de New York



On y va encore une fois! On dirait que Shepard a toujours été pertinent pour la fantaisie mais pas tout à fait une cible fiable à 100%, mais la familiarité avec Daniel Jones a aidé dimanche avec une journée de neuf cibles, sept captures et 113 verges avec un score.

8

WR Tim Patrick, KJ Hamler, Denver Broncos



Les deux gars qui pourraient remplacer le blessé Jerry Jeudy dans l’alignement. Qui cela peut-il bien être? Je ne suis pas sûr, pour être honnête. Mais l’un ou l’autre pourrait être une troisième cible solide pour Teddy Bridgewater derrière Courtland Sutton et Noah Fant.

9

WR Nelson Agholor, Patriots de la Nouvelle-Angleterre



Peut-être que la percée de la saison dernière n’était pas un coup de chance ? Il n’était pas la cible principale de Mac Jones – ce serait Jakobi Meyers, avec neuf regards – mais il a en moyenne 14,4 verges par prise et a trouvé la zone des buts.