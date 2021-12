Fil de renonciation au football Fantasy Semaine 14 : remplaçants Penny et Ekeler

La semaine 14 de la saison 2021 de la NFL est presque terminée, avec un match à jouer lundi soir.

Et si vous jouez au football Fantasy, vous avez déjà prévu des dérogations après un dimanche de matchs chargé.

C’est pour cela que nous sommes ici, un tour d’horizon de certains des joueurs que vous pourriez cibler avant la semaine 15 (qui pour certaines ligues est le début des éliminatoires !!).

Certains des noms ci-dessous sont peut-être déjà pris, mais sinon, il y a un tas de mecs qui pourraient changer votre fortune fantastique cette saison. Examinons-les, sans ordre particulier, et nous mettrons à jour cela après la rencontre des Rams de Los Angeles et des Cardinals de l’Arizona lors du Monday Night Football.

1 RB Rashaad Penny, Seahawks de Seattle



Oui, il figurait dans la colonne des ballottages de la semaine dernière, mais il convient de le répéter car il pourrait encore être disponible ET il a connu une énorme semaine 14 contre les Texans de Houston – 16 courses, 137 verges, deux touchés.

Est-il le leader du reste du chemin pour Seattle? Ouais, je pense que oui. Il est votre première priorité, même s’il affrontera les Rams and Bears lors de ses deux prochains matchs… mais son adversaire de la semaine 17 est les Lions.

2 RB Justin Jackson, Chargers de Los Angeles



Nous verrons quel est le diagnostic pour Austin Ekeler après qu’une blessure à la cheville l’a retiré de la victoire des Chargers contre les Giants. Peut-être que LA savait que c’était gros et qu’il le laissait se reposer pour qu’il soit prêt à affronter les Chiefs jeudi.

Si non? Cela pourrait être une scission frustrante à venir. Jackson a obtenu neuf courses pour 35 verges et un attrapé. Joshua Kelley a réussi 10 pour 33 et un attrapé.

C’est un tossup. Pouah. Mais celui dans lequel vous devrez peut-être investir.

3 RB Joshua Kelley, Chargers de Los Angeles



Voir au dessus. Soupir.

4 WR Rashod Bateman, Ravens de Baltimore



Je peux admettre que je l’ai abandonné dans certaines ligues étant donné les situations d’exemption dans certaines de mes équipes. Mais maintenant, je le regarde peut-être à nouveau après un match de 10 cibles, sept attrapés et 103 verges contre les Browns.

5 RB Rex Burkhead, Houston Texans



Ce n’est pas le plus impressionnant des pick-up, mais il a totalisé 66 verges contre Seattle et affrontera les Jags la semaine prochaine. C’est quelque chose!

6 TE Austin Hooper, Cleveland Browns



Il a marqué la semaine dernière, ce qui était la troisième fois en 2021 que cela se produisait, et c’était en partie parce que David Njoku était absent. Gardez un œil sur cette situation avant la semaine prochaine.

7 QB Tyler Huntley, Ravens de Baltimore



Évidemment, cela dépend de la disponibilité de Lamar Jackson au cours de la semaine 15. Mais le mec a lancé pour 270 verges et s’est précipité pour 45 de plus. Il y a du bon, même contre les Packers.

8 RB Jordan Howard, Eagles de Philadelphie



Voyons si Miles Sanders revient. Si non? Boston Scott et Howard pourraient avoir beaucoup plus de travail.