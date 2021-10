Fil de renonciation au football Fantasy Semaine 5: Devontae Booker, ajoute Williams

La semaine 5 de la saison 2021 de la NFL est presque terminée, avec un match à jouer lundi soir.

Et si vous jouez au football Fantasy, vous avez déjà prévu des dérogations après un dimanche de matchs chargé.

C’est pour cela que nous sommes ici, un tour d’horizon de certains des joueurs que vous pourriez cibler avant la semaine 6.

Certains des noms ci-dessous sont peut-être déjà pris, mais sinon, il y a un tas de mecs qui pourraient changer votre fortune fantastique cette saison. Examinons-les, sans ordre particulier, et nous mettrons à jour cela après que les Ravens de Baltimore et les Colts d’Indianapolis joueront au Monday Night Football.

1

RB Devontae Booker, Giants de New York



Saquon Barkley est à nouveau blessé, alors Booker est intervenu et a marqué deux fois dans la défaite contre les Cowboys de Dallas.

Malgré le fait qu’il ait récolté en moyenne 2,6 verges par course, il est sur le point d’avoir une opportunité en tant que porteur de ballon partant pour ce qui est probablement quelques semaines. Et cela devrait faire de lui votre priorité de renonciation n ° 1 ou 2 cette semaine.

Booker saute dans la zone des buts 🙌 📺: @NFLonFOX & Giants App pic.twitter.com/xT55xn5mpF – Géants de New York (@Giants) 10 octobre 2021

2

RB Darrell Williams, Chiefs de Kansas City



Nous attendons toujours des informations sur la gravité de la blessure de Clyde Edwards-Helaire dimanche soir. Bien que nous ayons vu des hauts et des bas de CEH et du jeu de course des Chiefs, c’est le même accord que Booker ci-dessus: il est probablement un partant pendant au moins une semaine, et cela a beaucoup de valeur.

3

RB AJ Dillon, Packers de Green Bay



Il est probablement sur une liste dans votre ligue. Si non? Cela ressemble à nouveau à Jamaal Williams avec deux semaines consécutives de production de type FLEX, dont quatre attrapés pour 49 verges et un touché pour accompagner huit courses contre les Bengals.

Première prise de TD en carrière pour @ajdillon7 ! #GBvsCIN | #GoPackGo FOX pic.twitter.com/y37nNQg2vx – Packers de Green Bay (@packers) 10 octobre 2021

4

RB Khalil Herbert, Bears de Chicago



Damien Williams était le RB1 à la place du blessé David Montgomery… mais c’était le gars qui avait le plus de portées. Hmmm. Vaut vraiment la peine d’être ajouté.

5

RB Rhamondre Stevenson, Patriots de la Nouvelle-Angleterre



La situation de Damien Harris était ténue au départ, mais maintenant il pourrait être blessé. Il est donc temps de jeter quelques dollars au ballottage sur le chéri de la pré-saison qui a fait tourner beaucoup de têtes.

Semaine 1 : Rhamondre Stevenson échappé et Damien Harris échappé en route vers un jeu gagnant potentiel Semaine 4: JJ Taylor échappé alors qu’il était à portée de panier Semaine 5 : Damien Harris échappé en courant pour un touché Pas bon. Même pas à distance OK – Mark Daniels (@MarkDanielsPJ) 10 octobre 2021

6

WR Kadarius Toney, Giants de New York



Je suppose qu’il a été arraché après son évasion de la semaine 4, mais après 10 captures pour 189 verges (et une expulsion pour avoir lancé un coup de poing contre les Cowboys), Toney doit être récupéré partout.

7

WR Marquez Callaway, Saints de la Nouvelle-Orléans



Il y aura de bonnes semaines et de moins bonnes semaines pour cette infraction passagère. C’était un bon contre WFT grâce à quatre réceptions sur huit cibles, 85 yards et deux scores.

8

TE Hunter Henry, Patriots de la Nouvelle-Angleterre



Il a vu au moins cinq cibles lors de ses trois derniers matchs et a marqué deux fois. Mac Jones ne va pas beaucoup en profondeur, donc nourrir Henry pourrait être une tendance à suivre.

La connexion Mac Jones/Hunter Henry contre les Texans : 6 attrapés, 75 verges, et cette beauté d’un touché. ??

pic.twitter.com/g1itZ3rv9R – Pats Buzz (@PatsBuzz) 11 octobre 2021

9

TE Dan Arnold, Jaguars de Jacksonville



Ah, les QB débutants et les extrémités serrées, un combo qui va de pair comme du beurre de cacahuète et de la gelée. Arnold a été échangé aux Jags il y a quelques semaines, et lors du match 2 pour lui à Jacksonville, il a été ciblé huit fois. Il en a attrapé six pour 64 verges, ce qui pourrait être le début de quelque chose de bien.

dix

TE David Njoku, Cleveland Browns



N’oubliez pas : c’est un ancien joueur de première ronde qui a montré ce genre de talent de temps en temps. Et tandis que les Browns courent BEAUCOUP, quand ils doivent passer, ils pourraient chercher davantage après un match de 7-149-1 contre les Chargers.