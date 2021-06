Fil en direct de l’Euro 2020, Jour 10 : Italie contre Pays de Galles, Suisse contre Turquie

Bienvenue au Jour 10 des Championnats d’Europe ! Le dernier tour des matches de la phase de groupes commence aujourd’hui avec la fin du groupe A, et bien qu’il n’y ait aucun joueur de Barcelone en action, cela promet toujours d’être passionnant.

Les deux matchs démarrent en même temps, et la situation est assez simple : l’Italie et le Pays de Galles jouent à Rome, et les deux ont besoin d’un match nul pour rester dans leurs deux premières positions et garantir leur qualification. Donc nous savons tous comment ça pourrait se passer… clin d’oeil.

Le vrai gros match du groupe se déroule à Bakou avec la Suisse et la Turquie qui se battent pour rester en vie. La Suisse pourrait théoriquement terminer à la deuxième place si l’Italie démolissait le Pays de Galles dans l’autre match et battait la Turquie, mais il s’agit très probablement d’un combat pour la troisième place. Celui qui le gagne a de bonnes chances de se qualifier comme l’une des quatre meilleures nations troisièmes, et cela promet d’être un match acharné entre deux bonnes équipes qui ont largement déçu jusqu’à présent.

Ce sera amusant, et vous êtes invités à en discuter. Nous y voilà!

Italie vs Pays de Galles

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe A, 3e journée

Date/Heure: dimanche 20 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stadio Olimpico, Rome, Italie

Arbitre: Ovidiu Hategan (ROU)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

Suisse vs Turquie

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe A, 3e journée

Date/Heure: dimanche 20 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade olympique de Bakou, Bakou, Azerbaïdjan

Arbitre: Slavko Vincic (SVN)

Comment regarder à la télévision: ESPN 2 (USA), ITV 4 (UK), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres