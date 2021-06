Fil en direct de l’Euro 2020, Jour 3: Angleterre vs Croatie, Autriche vs Macédoine du Nord, Pays-Bas vs Ukraine buts, faits saillants, mises à jour

in

Bienvenue au Jour 3 des Championnats d’Europe ! La phase de groupes se poursuit avec trois autres matches ce dimanche, et la journée commence par un gros match alors que l’Angleterre affronte la Croatie à Wembley. L’Autriche et la Macédoine du Nord disputent le deuxième match de la journée, puis c’est au tour de Frenkie De Jong et des Pays-Bas de faire leurs débuts contre l’Ukraine.

Cela devrait être une autre journée amusante de l’action Euro 2020, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vive le blog !

Angleterre vs Croatie

Date/Heure: dimanche 13 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (UK), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

Comment regarder à la télévision: ESPN (États-Unis), BBC One (Royaume-Uni), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer, autres

Autriche vs Macédoine du Nord

Date/Heure: dimanche 13 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: National Arena Bucarest, Bucarest, Roumanie

Arbitre: Andreas Ekberg (SUE)

Comment regarder à la télévision: ESPN (États-Unis), ITV 1 (Royaume-Uni), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), ITV Hub, autres

Pays-Bas vs Ukraine

Date/Heure: dimanche 13 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Pays-Bas

Arbitre: Felix Brych (ALLEMAGNE)

Comment regarder à la télévision: ESPN (États-Unis), ITV 1 (Royaume-Uni), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), ITV Hub, autres

