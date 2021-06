Fil en direct de l’Euro 2020, Jour 7 : Ukraine contre Macédoine du Nord, Danemark contre Belgique, Pays-Bas contre Autriche

Bienvenue au Jour 7 des Championnats d’Europe ! Le deuxième tour des matches de la phase de groupes se poursuit aujourd’hui avec trois matchs supplémentaires et deux (peut-être trois ?) joueurs du Barça en action.

L’Ukraine et la Macédoine du Nord donnent le coup d’envoi avant que Martin Braithwaite et le Danemark tentent de rebondir après une journée d’ouverture traumatisante et de rester en vie dans le tournoi lorsqu’ils rencontrent la Belgique de haut vol. Ensuite, c’est le Frenkie Day à Amsterdam alors que De Jong, Memphis Depay et les Pays-Bas peuvent se rapprocher des huitièmes de finale s’ils gagnent contre l’Autriche lors du dernier match de la journée.

Cela devrait être une journée amusante de l’action Euro 2020. Discuter!

Ukraine vs Macédoine du Nord

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe C, 2e journée

Date/Heure: jeudi 17 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (UK), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: National Arena Bucarest, Bucarest, Roumanie

Arbitre: Fernando Andres Rapallini (ARG)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

Danemark vs Belgique

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe B, 2e journée

Date/Heure: Jeudi 17 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade Parken, Copenhague, Danemark

Arbitre: Björn Kuipers (NED)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

Pays-Bas vs Autriche

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe C, 2e journée

Date/Heure: jeudi 17 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Pays-Bas

Arbitre: Orel Grinfield (ISR)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres