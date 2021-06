Fil en direct de l’Euro 2020, Jour 8 : Suède contre Slovaquie, Croatie contre République tchèque, Angleterre contre Ecosse

in

Bienvenue au Jour 8 des Championnats d’Europe ! Le deuxième tour des matches de la phase de groupes se poursuit aujourd’hui avec trois autres matches, dont une rivalité britannique au pays du football.

Il n’y a aucun joueur du Barça en action aujourd’hui, mais le premier match a des implications pour Luis Enrique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri et l’Espagne alors que la Suède et la Slovaquie s’affrontent et pourraient mettre la Roja en difficulté dans le groupe en fonction du résultat.

Le deuxième match de la journée opposera la Croatie et la République tchèque, les finalistes de la Coupe du monde 2018 devant se remettre de leur défaite d’ouverture contre l’Angleterre contre les Tchèques et Patrick Schick, jusqu’à présent buteur du tournoi.

Enfin, l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes se déroule à Wembley alors que l’Angleterre accueille l’Écosse dans la patrie du football. L’Angleterre a remporté son premier match de l’Euro pour la première fois le week-end dernier et a pu non seulement se qualifier pour les huitièmes de finale, mais aussi éliminer ses rivaux de longue date, l’Écosse, avec une victoire vendredi.

Cela devrait être une journée amusante de l’action Euro 2020. Discuter!

Suède vs Slovaquie

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe E, 2e journée

Date/Heure: vendredi 18 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (UK), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Russie

Arbitre: Daniel Siebert (ALLEMAGNE)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

Croatie vs République tchèque

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe D, 2e journée

Date/Heure: vendredi 18 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Hampden Park, Glasgow, Ecosse

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

Angleterre contre Ecosse

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe D, 2e journée

Date/Heure: vendredi 18 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, samedi)

Lieu: Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres