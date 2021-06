Fil, matière et grain de bois : entretien avec Gimmy Chu, PDG de Nanoleaf

Si vous avez déjà regardé une vidéo axée sur la technologie sur YouTube, vous les avez sans aucun doute repérées briller sur un mur quelque part. Nanoleaf est omniprésent dans le secteur de la technologie, ravissant les amateurs de RVB partout avec sa nature éclatante géométriquement parfaite et hautement personnalisable. Mais la nouvelle gamme de produits Elements Wood Look de Nanoleaf est totalement différente des triangles et des hexagones du passé, évitant l’esthétique RVB pour un look beaucoup plus naturel, le tout sans oublier ce qui rend les produits de Nanoleaf vraiment formidables – leurs produits semblent toujours faire la liste des meilleures lumières intelligentes, quelle que soit la catégorie.

Je me suis assis virtuellement avec Gimmy Chu, PDG de Nanoleaf, pour discuter un peu du passé de Nanoleaf, un aperçu du présent de Nanoleaf et un aperçu de l’avenir de l’entreprise et de l’industrie de la maison intelligente dans son ensemble. Venant tout juste de l’annonce de la ligne Elements Wood Look, Chu était pratiquement ravi des possibilités que des produits comme Elements Wood Look peuvent apporter au design.

Tisser de nouveaux liens

Source : Nanofeuille

Android central : Je me souviens très bien que les lumières au design unique de Nanoleaf ont été la première lumière intelligente qui m’a vraiment fait m’arrêter et réfléchir aux possibilités que l’éclairage intelligent pouvait apporter à une maison. Quelles ont été vos inspirations pour le design de l’original ?

Gimmy Chu : Notre projet Kickstarter original était très différent de ce que vous voyez de Nanoleaf en ce moment. Une fois ce projet terminé, nous nous sommes demandé : pourquoi créons-nous encore des ampoules de cette forme ? Nous avons commencé à réfléchir à la façon dont nous créerions un nouveau type de lumière qui ressemblerait et agirait différemment, en nous inspirant d’endroits comme The Venetian à Las Vegas, qui a ce ciel peint à l’intérieur qui est illuminé d’une manière unique.

Nous avons également pensé aux aurores boréales et à l’apparence des aurores boréales et avons fini par créer les panneaux lumineux originaux basés sur ces idées. Pour résumer, l’inspiration était le ciel. C’est la meilleure forme de lumière et l’expression la plus naturelle que nous puissions faire.

Android central : Il est presque impossible de regarder des chaînes YouTube technologiques sans voir un Nanoleaf installé quelque part. Pensez-vous que l’esthétique radicalement différente aidera à pousser Nanoleaf Elements sur un territoire omniprésent parmi d’autres industries et environnements ?

Gimmy Chu : Elements s’adresse à la communauté du design qui recherche différentes inspirations pour le design. Il s’inspire de l’esthétique du design « ferme moderne chic » qui est populaire en ce moment. Souvent, les produits de ces marchés ne disposent pas d’une technologie intelligente intégrée. Avec Nanoleaf Elements, nous nous concentrons sur une sensation plus « design-first » et ajoutons notre technologie unique. Lorsqu’il est éteint, il ressemble plus à une œuvre d’art qu’à une technologie, ce qui, selon nous, contribuera à le faire découvrir à un public plus large qui ne serait normalement pas intéressé par un produit de maison intelligente comme celui-ci.

Elements est notre premier pas dans cette direction d’utilisation des textures comme un autre aspect unique du design.

Android central : L’éclairage blanc semble très bien se marier avec le bois, alors que j’imagine que les couleurs des kits Nanoleaf précédents ne fonctionneraient probablement pas aussi bien. Travaillez-vous avec d’autres matériaux ou combinaisons de couleurs ? Pouvez-vous parler de ceux avec lesquels vous travaillez actuellement ou avez travaillé dans le passé ?

Gimmy Chu : L’idée a commencé avec la lueur crépitante d’une cheminée. Dans une cheminée, vous pouvez voir des pièces qui brillent d’un rouge profond. Nous avons réalisé que le blanc chaud au blanc froid était un très bon spectre et que vous pouviez en fait simuler différents types de bois. Dans ce cas, l’éclairage blanc derrière le bois s’est avéré être un meilleur moyen d’obtenir l’effet.

Avec les éléments, nous pensions beaucoup à la texture. La texture est l’un de ces aspects fondamentaux du design. Le bois était notre premier choix évident, mais quelque chose comme le marbre pourrait être intéressant. Même dans le bois, il existe différents types et grains de bois, donc je pense qu’Elements est notre premier pas dans cette direction d’utilisation des textures comme un autre aspect unique du design.

Android central : La façon dont Elements Wood Look est éclairé semble être rétro-éclairée et semble donner vie à ces lumières d’une manière vraiment fascinante. Comment cette idée est-elle née et a-t-elle évolué vers ce que nous voyons maintenant dans Nanoleaf Elements ?

Gimmy Chu : Elements est éclairé dans les coins, ce qui donne à Element une qualité d’éclairage différente de celle de nos autres ensembles Nanoleaf. Chaque coin est adressable individuellement et lui donne une sensation plus organique. Il a été conçu autour du concept de bruit de Perlin, qui est quelque chose qui se produit en fait beaucoup dans la nature, et il a ce genre de mouvement et de mouvement qui est totalement unique. C’est quelque chose qui fonctionne très bien avec ces LED contrôlables individuellement.

L’idée est que vous ne voyez pas la source lumineuse, mais qu’elle émet plutôt une lumière organique très douce conçue pour réduire l’éblouissement.

L’idée est que vous ne voyez pas la source lumineuse, mais qu’elle émet plutôt une lumière très douce conçue pour réduire l’éblouissement. Lorsque vous avez une ampoule, personne ne veut la regarder directement parce que cela vous fait mal aux yeux. Avec nos panneaux, vous pouvez les regarder directement parce que c’est complètement diffus, et cela crée juste des lumières vraiment douces – encore une fois, similaires au ciel, parce que c’est essentiellement ce que le ciel fait à la lumière du Soleil.

Source : Nanofeuille

Android central : Les formes triangulaires et hexagonales de Nanoleaf sont une marque de fabrique du produit. Nanoleaf a-t-elle expérimenté d’autres formes ou envisage-t-elle d’introduire d’autres formes et tailles à l’avenir ?

Gimmy Chu : Nous avons déjà lancé un produit il y a quelques années appelé Canvas, qui était composé de carrés, mais les triangles et les hexagones semblent mieux fonctionner lors de la conception d’une lumière qui peut avoir une forme globale personnalisée. Avec Elements, la forme supplémentaire la plus évidente que nous introduirions probablement dans un futur produit serait un rectangle car il pourrait être utilisé de manière conceptuelle de la même manière qu’un revêtement de sol ou des briques. Cependant, nous n’avons pas nécessairement encore décidé où nous voulons aller avec cela.

Android central : Quelle est votre forme Nanoleaf préférée et pourquoi ?

Gimmy Chu : Le triangle est mon préféré car c’est la forme la plus simple possible. Peu importe comment vous assemblez les panneaux modulaires, ils finissent par avoir l’air vraiment, vraiment cool. Avec les triangles, vous pouvez former des hexagones, donc vous n’avez même pas nécessairement besoin d’une forme hexagonale en elle-même ; vous avez juste besoin d’assez de triangles pour le créer. Les hexagones, bien sûr, ont leurs avantages, et je pense qu’ils s’intègrent mieux au produit en bois, de toute façon.

Android central : Quelle est votre partie préférée de la ligne Elements ?

Gimmy Chu : Il y a un peu d’éclat à eux que les autres lumières n’ont pas. Nous l’avons fait intentionnellement car il a l’air vraiment cool et est très différent de la gamme RVB précédente, qui a des lignes très claires et s’arrête, tandis que les panneaux de bois émettent une lueur distincte. Vraiment, juste le mélange global de quelque chose de simple comme des panneaux de bois avec la technologie et comment cela s’est assemblé.

Connecter la maison intelligente avec Matter and Thread

Source : Nanofeuille

Android central : Passant à l’interaction de Nanoleaf avec d’autres produits pour la maison intelligente, pouvez-vous me dire ce qui rend Nanoleaf spécial par rapport à d’autres lumières intelligentes ambiantes, comme les bandes d’éclairage à LED ?

Gimmy Chu : En tant qu’entreprise de produits, nous croyons vraiment que nous devons nous efforcer de repousser les limites des technologies plutôt que de simplement créer des produits qui existent déjà sur le marché. Nous fabriquons des produits de pointe de haute qualité à un prix aussi abordable que possible. Tout ce que nous lançons ou créons, nous voulons nous assurer que la technologie sous-jacente est quelque chose en laquelle nous pouvons croire. Avec Nanoleaf Elements, il n’y a aucun autre produit comme celui-ci sur le marché. Avec notre gamme de panneaux lumineux, ils étaient les premiers du genre.

Android central : En ce qui concerne l’intégration actuelle et future dans la maison intelligente, pouvez-vous parler de la contribution de Nanoleaf aux normes Matter and Thread récemment annoncées ?

Gimmy Chu : Avec nos ampoules Nanoleaf Essentials, nous avons repoussé les limites en introduisant des ampoules compatibles Thread. Nous avons été l’une des premières, sinon la première, entreprise d’éclairage grand public à avoir commencé à utiliser cette norme dans nos produits. Nous travaillons en étroite collaboration avec le groupe qui crée Matter, notamment Apple et Google, et c’est la valeur que nous ajoutons à nos produits et une chose en laquelle nous croyons fermement.

Avec l’arrivée de Matter et l’introduction de Thread, il y a tellement de choses qui sont encore en mouvement. La matière permettra à quiconque de fabriquer des produits intelligents facilement, mais les entreprises de produits qui fabriquent simplement quelque chose de « connecté » ne rendent pas ce produit spécial. Il doit y avoir plus de valeur ajoutée à ces produits pour les rendre meilleurs. Avec nos produits essentiels, nous introduisons la possibilité de jouer ces scènes simples où, si vous avez nos panneaux lumineux et nos ampoules dans la même pièce, ils travaillent tous ensemble pour créer un sentiment de cohésion.

Nos contrôleurs Elements et Shapes agiront comme un routeur de bordure Thread – le premier du genre sur le marché.

L’une des choses que nous avons annoncées aujourd’hui est que nos contrôleurs Elements et Shapes agiront comme un routeur de bordure Thread. Vous pouvez acheter des périphériques Thread tiers et les faire fonctionner sur ces routeurs sans aucune configuration supplémentaire. Cela fonctionnera avec tous les routeurs de bordure Thread supplémentaires pour améliorer le réseau Thread d’une maison. Notre routeur frontalier sera ouvert, ce qui signifie que tout le monde peut s’y connecter, contrairement à un hub Zigbee où seules les marques autorisées peuvent s’y trouver.

Le trafic est totalement transparent et appartient à l’utilisateur, non surveillé par Nanoleaf. Il y a plusieurs entreprises qui nous ont parlé de faire des tests avec notre routeur frontière pour assurer l’interopérabilité, et c’est l’un des plus grands avantages de Thread. Nous allons également travailler sur la mise à niveau des produits Nanoleaf existants pour prendre en charge Matter, mais cela ne sortira pas avant au moins le quatrième trimestre de cette année.

Android central : Comment envisagez-vous que Nanoleaf puisse tirer parti de ces nouvelles normes, étant donné que Matter sera officiellement lancé plus tard cette année ? Si oui, avez-vous des exemples ou des idées spécifiques pour mieux utiliser l’interconnectivité avec d’autres appareils domestiques intelligents ?

Gimmy Chu : Matter a quatre plates-formes qui doivent être prises en charge – les plates-formes sont quelque chose comme Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, etc. – mais avec Matter, la prise en charge de ces plates-formes individuelles n’est plus aussi compliquée qu’avant. Vous n’avez pas besoin de créer de code spécial. Ils sont tous pris en charge immédiatement lorsque vous utilisez Matter. Donc, avec cette exigence rejetée par la fenêtre, je pense que les applications ou fonctionnalités spécialisées que vous recherchez sont actuellement développées et mises en œuvre dans le système d’exploitation de votre téléphone.

Comment faire évoluer la maison intelligente au-delà des premiers utilisateurs ? La réponse est que nous devons donner la priorité au design plutôt qu’à la technologie.

J’imagine que d’autres plates-formes sortiront également pour introduire des fonctionnalités spécialisées à l’avenir. La matière déplace la ligne de base vers le haut et supprime la nouveauté d’avoir un produit connecté, ce qui obligera les entreprises à créer des produits mieux connectés d’une manière plus significative.

Avec Elements, nous voulions nous concentrer sur les industries et les segments du marché qui étaient jusqu’à présent mal desservis en matière de technologie connectée. Lorsque nous l’avons conçu, nous nous sommes demandé : « Comment faire passer la maison intelligente au-delà des premiers utilisateurs ? » La réponse est que nous devons donner la priorité au design plutôt qu’à la technologie. L’inclusion de Matter and Thread dans cette équation permet de brosser un tableau plus complet d’une future maison intelligente où les appareils ne sont pas une nouveauté; ils sont attendus et transparents.