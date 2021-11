L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil de discussion ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods que vous offririez totalement aux bières et aux amuse-gueules: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Fourni par Jesus Olmo. IYKYK

Quelqu’un a-t-il remarqué que nous sommes entrés dans une période très propice où nous ne publions même pas les rapports médicaux de nos joueurs ? une idée de la raison pour laquelle notre club a choisi de garder les blessures un mystère secret ces jours-ci ? nous connaissons à peine l’étendue des blessures de nos jours. Nous travaillons toujours avec l’étrange Sanitas et une équipe de kinés douteuse qui ne parviennent parfois pas à diagnostiquer correctement les blessures et les récupérations. Et un régime d’entraînement étrange qui a vu plus de blessures résulter de l’entraînement que des matchs au cours des dernières années. Faire de Mou-era l’équipe madrilène la plus en forme physiquement au cours des 10 dernières années (2011-2013). L’équipe de Peak Mou n’aurait pas à faire de gros efforts contre KCM, dirigé par Madrid, au cours des 10 mois.

C’est un monde de chien mangeur de chien ici. Les joueurs n’hésitent pas à se révolter et à faire limoger les managers, de la même manière que les managers n’hésitent pas à mettre les joueurs sur le banc pendant de longues périodes. De ce fait, ils bloquent leur carrière. regardez VDB, ole pourrait passer toute sa vie avec vdb pourrir sur le banc. Kovacic et Odegaard sont les meilleurs exemples de ne pas mettre pleinement votre carrière dans un endroit où rien n’est garanti à la fois du manager et du club.

