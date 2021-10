FIL OUVERT : 1er octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Je suis tout à fait d’accord avec notre club qui tend la main à Riola pour nous sécuriser haaland. Indépendamment de sa commission exorbitante et de sa nature. Quelque chose que notre board/flo hésite à faire avec raison.

Selon Marca, notre conseil d’administration s’impatiente avec Hazard. Je doute fort qu’il lui reste du temps au compteur. Il ne reste plus qu’à jeter l’horloge. Je vais résumer le temps de Hazard ici comme ceci: Nous avons essayé de porter une horloge domestique comme montre-bracelet intelligente. Hazard est bien sur le mur. En son temps, il embellissait autrefois tous les autres meubles de la maison. Mais à l’ère des téléphones intelligents et des montres intelligentes, la pertinence d’une horloge domestique continuera de diminuer dans une maison moderne. Lorsque votre thermostat a une horloge, votre micro-ondes a une horloge, votre téléviseur a un calendrier et une horloge, votre réfrigérateur peut vous dire quelle heure il est, etc.

La nature d’une horloge est de tourner à un rythme défini, peu importe ce qui se passe dans la maison. Lorsque vous paniquez à la maison ou au travail, votre horloge ne tourne pas plus vite que n’importe quel autre jour. Cela ne ralentira pas non plus lorsque vous aurez besoin de plus de temps pour des choses. En fin de compte, vos 24 heures sont les mêmes que celles de tout le monde dans votre fuseau horaire. Le vôtre ne se termine pas plus vite ou plus lentement que la personne suivante.

Cela a été l’attitude de Hazard toute sa carrière. Nonchalant. Que vous le félicitiez ou le huiez, cela ne le fera pas travailler plus fort qu’il ne le souhaite. Je comprends qu’il a dit lui-même qu’il ne veut pas être le meilleur joueur du monde ou quoi que ce soit du genre, etc. Et qu’il veut juste jouer au football. Malheureusement pour lui, il s’est trompé de club, car ce n’est pas permis ici. En ce moment, il essaie de se remettre sous une forme et s’en sort bien contre le shérif. Oui, nous pouvons tous blâmer les blessures et nous aurions raison dans une certaine mesure.

Si vous repensez à son passage à Chelsea où il s’est rarement blessé et a même continué après de méchants tacles en PL. Vous remarquerez que Hazard a toujours été le même gars talentueux, qui n’a jamais empiré ni pris la peine de s’améliorer. Juste une baisse et une augmentation occasionnelles de la forme et quelques 17 buts environ à la fin des saisons. Ancelotti a déclaré qu’il devait commencer à retracer, etc. Et à 30 ans, cela pourrait être un défi pour le risque car il est révolu le temps où il pouvait se permettre de ne pas le faire. Car il ne joue plus dans une équipe avec une structure qui lui accorde une immunité totale des responsabilités défensives.

L’UEFA a abandonné toutes les mesures disciplinaires contre nous, le Barça et la Juve pour la super ligue. Suite à une décision en notre faveur par le même tribunal, ils ont essayé de nous punir.

L’UEFA s’oppose désormais à ce que la coupe du monde ait lieu tous les 2 ans. Au moins jusqu’à ce que les deux parties puissent décider de la façon dont le cookie s’effondre dans leurs poches. C’est fou qu’Arsène Wenger soit le fer de lance. Je suis sûr que ce n’est pas tout à fait son idée. Mais cela ne fera que nuire aux joueurs OMI.

Gareth Bale a une déchirure importante, selon l’entraîneur-chef du pays de Galles. Notre équipe Femenino a perdu contre la vraie société. Haaland nous préfère au PSG.