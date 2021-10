FIL OUVERT : 2 octobre 2021

in

Alors que nous sortons de nos discussions intéressantes sur xFactors. Discutons des yFactors que notre équipe a réellement. Qu’est-ce qu’un yFactor ? Un joueur qui se marie bien avec les xFactor/s de l’équipe. Avant que je ne laisse tomber, qui diriez-vous est ou a été un yFactor dans notre équipe ?

C’est comme les maths, xFacteur + yFacteur = 3 points. xFactor^2 + yFactor^2 = 3 points et un trophée/s. Le carré de l’équation serait celui des Vazquez, des nachos et, dans une moindre mesure, des Asensio de l’équipe, etc.

Le président de la Liga, Javier Tebas, nous a félicités pour notre excellence financière, qui s’étend sur plus d’une décennie.

Mendy est de retour à l’entraînement avec l’équipe. Son retour dans le XI va certainement nous réveiller de notre sommeil défensif.

De tous les noms ridicules de la direction lancés pour remplacer Koeman. Notre propre Guti dit qu’il est ouvert à l’entraînement de Barcelone… Sinon, pas besoin de cette trahison. Guti est actuellement libre et désireux d’être l’entraîneur-chef d’une équipe, mais j’espère que son empressement à montrer ses compétences managériales ne frisera pas le désespoir qui l’amènera à prendre le poste de Barca à Koeman si l’occasion se présente. Koeman a très bien fait pour nous au Barça et n’a pas besoin d’être remplacé pour quelque raison que ce soit. Le Barça va dans la bonne direction sous la direction de Koeman.