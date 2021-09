FIL OUVERT : 27 SEPTEMBRE 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

À l’origine, il a commencé comme un n°10 avec des capacités d’aile, mais le football n’a plus besoin de n°10. Il est donc devenu un ailier à plein temps… au grand dam de beaucoup. Maintenant, il est opéré par Tactical Neuro-Botox, le chirurgien plasticien Dr Ancelotti, qui a effectué une chirurgie similaire sur Isco, le faisant passer d’un n°10 à un CM. A grand succès. Malheureusement, Isco ne pouvait pas se permettre les paiements saisonniers de la chirurgie, donc cela a été annulé et Isco n’a plus jamais été le même depuis. Est-ce que ce sera la chirurgie qui le sauvera et fera de lui plus qu’un simple sous-marin d’impact ?? Ou Asensio va-t-il tous nous laisser tomber ?

«Un pied d’homme a arrêté de nombreuses guerres nucléaires, annulé de nombreuses attaques aériennes, détruit de nombreux chars de guerre de qualité militaire, fait taire le chef de la fédération de la jungle uruguayenne qui fait rage et même renversé un dictateur argentin très dangereux, autocratique, despotique et infâme. Maintenant, il se lance dans une autre croisade contre les forces du mal qui sont dangereusement préparées à arrêter son Real Madrid. » – Écrit par A Casemiro Communiste.

James Rodriguez et PHILIPPE COUTINHO doivent se réunir et entamer une table ronde AA sur les points où tout s’est mal passé pour eux. James Rodrigues est en route pour le Moyen-Orient pour poursuivre sa carrière de footballeur, tandis que le Barça préférerait jouer tous les adolescents de La Masia avant d’envisager Coutinho pour la formation …

MON OBJECTIF ESTIMÉ PAR MOIS POUR VINICIUS : 2

Les miens sont :

Casemiro Mendy Vinicius Militao Vazquez