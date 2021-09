FIL OUVERT : 28 septembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

J’ai choisi Brahim comme vignette OT puisqu’il fait le buzz cette semaine à Milan.

Alors que les blessures de Carvajal continuent de le tourmenter jour et nuit, tandis qu’Odriozola continue d’être prêté. L’accord Hakimi continue de ressembler à un coup terrible pour contester le gain financier. Certes, nous étions dans une pandémie et nous avions besoin d’argent et devions faire des ventes. Nous étions dans une situation difficile et les frais de transfert de hakimi nous ont aidés à ce stade. Mais selon les rues, nous sommes maintenant en mouvement pour un autre retour droit. Les noms lancés vont de Youcef Atal (25 ans, OGC Nice) à Joao Cancelo (27 ans, Man City). Reste à savoir si notre club signera un autre arrière droit ou s’il sera même intéressé à en chercher un. Un accord permanent pour Odri doit être en cours car un autre accord de prêt n’aide personne.

Notre propre Toni Kroos a révélé qu’il avait joué dans la douleur pendant six mois la saison dernière. Une chose très dangereuse à faire car les répercussions dommageables pourraient être durables. Malheureusement, pour sa douleur, nous nous sommes toujours retrouvés sans rien.

Combien y a-t-il de grands clubs anglais aujourd’hui ? d’après mon décompte, 3 (Manchester City, Manchester United et Chelsea). Cela pourrait changer à la fin de la saison mais je ne note pas Tottenham ou Arsenal. Tottenham pourrait ne jamais se remettre de ce que Levy leur a fait vers la fin de la saison dernière et selon l’OMI, Arsenal a encore besoin de 2 ans de football constant pour être considéré comme une équipe de premier plan sous Arteta. Donc, en termes de compétition extérieure dans l’EPL, nous n’avons à nous soucier que des 3 clubs susmentionnés.

Je vous laisse avec ce visage d’homme.

CAMAVINGA

Le seul inconvénient du transfert camavinga est que Barnett sera là beaucoup plus longtemps que nous le souhaiterions, gareth bale ne sera pas la fin de lui. Mais s’il peut continuer à nous donner des perspectives de haut niveau comme Cama, il ne sera pas difficile d’ignorer ses nombreuses instigations avec Bale.

Hazard pourrait-il bien faire dans un rôle central? Brahim ne pense qu’à Milan.