FIL OUVERT : 3 novembre 2021

Unai Emry pourrait être l’homme du haut château car il est le dernier nom en considération pour l’entraîneur-chef de New Castle. Villareal est actuellement 13e de la ligue et ne va pas si bien. Perdre Unai avant même la mi-saison n’aidera pas non plus.

L’homme qui a inventé le terme « bon garçon » pour Messi et le gars qui a introduit le « Financièrement unFair Play » ont tous deux été accusés de fraude. Oh l’ironie pour Sepp & Platini.

SEVILLA fait partie des 2 meilleures équipes défensives de la Liga. Encaissant seulement 7 buts aux côtés de l’Athletic Bilbao. À ce stade, tout le monde a encaissé 10 buts ou plus.

Consultez les statistiques de passes de la Liga ici. Je ne sais pas sur quoi sont basées ces mesures, mais Luis Abram est en tête du peloton pour grand-mère… et c’est un sacré CB !!! 25 ans, bon avec le ballon, jouant pour une équipe terrible. Notre propre Alaba est dans le top 10 au numéro 9.

Il y a plus d’arbres que d’étoiles dans la voie lactée, selon les statistiques. Nous avons environ 3 billions d’arbres sur terre, alors qu’il n’y a que 400 milliards d’étoiles dans notre galaxie.

La population allemande a le plus faible pourcentage d’enfants au monde. 12% de leur population sont des enfants âgés de 0 à 14 ans.

Ronaldo, 36 ans, porte Man Utd sur son dos et garde Ole au travail.

Lewandowski est sur le point de battre d’autres records de but cette saison. Déjà 8 buts en CL, il pourrait encore en marquer 15 ou plus et battre le record de CR en CL. Et il a 33 ans. Si vous m’aviez dit que Lewandowski serait considéré comme le meilleur joueur du monde à 33 ans, je vous aurais dit qu’il avait beaucoup plus de chances d’être oublié à cet âge. Mais nous y sommes.