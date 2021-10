FIL OUVERT : 3 octobre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Aujourd’hui, nous affrontons la plus grande équipe de Barcelone, l’Espanyol. Le 9e numéro du Cirque du Soleil, Barcelone, a affronté les champions actuels de la ligue à l’Atletico Madrid. Et ils ont perdu. Ce n’est qu’une partie de leur karma pour leur traitement de Suarez et d’Umtiti.

Asensio, Isco et Mariano sont blessés. Pour les joueurs qui ne jouent pas souvent, c’est un peu ennuyeux quand cela se produit. Quitter Ancelotti avec seulement 19 joueurs pour le match d’aujourd’hui.

Je me souviens quand Frenkie de Jong était la plus grande chose dans le football à 21 ans, car le sien était de l’Ajax au Barca. Tout ce battage médiatique a disparu et il ne semble pas qu’il s’améliore ni qu’il n’ait rien fait d’important au milieu de terrain du Barça. OMI, ce n’est pas le problème, juste que le système du barça ne permet pas la pleine expression de la majorité de ses joueurs. Rakitic, Malcolm, etc. ont tous vécu la même chose où ils avaient l’air bien les premiers mois/première année mais ont rapidement tourné au néant. Qui d’autre d’il y a 3 ans était leur battage médiatique plus grand que leur réalité aujourd’hui ?