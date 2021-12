FIL OUVERT : 6 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Je ne sais pas ce qui se cache sous stéroïdes France Football vous a gavé le mois dernier, mais nous savons tous que Lewandowski est le meilleur joueur du monde. Espérons que la FIFA soit la meilleure, qu’elle réussisse le 17 du mois prochain.

Maintenant que c’est clair, passons à d’autres nouvelles.

« Je suis revenu, et j’ai vu sous le soleil, que la course n’est pas au rapide, pas la bataille au fort, ni encore le pain au sage, ni encore la richesse aux hommes intelligents, ni encore la faveur aux hommes habiles ; mais TEMPS ET CHANCE leur arrive à tous. – Ecclésiaste du roi Salomon 9:11

jeDans le football, la blessure d’un homme est une autre opportunité pour l’homme. Les choses ne se sont pas bien passées pour Benzema ces derniers temps, un verdict du tribunal le déclarant coupable de subterfuge dans une affaire de chantage, ce qui aurait pu l’affecter en terminant 4e du vote de football en France, pour maintenant subir une blessure à la jambe/cuisse contre la Real Sociedad. Seulement pour Jovic de venir pour lui et d’avoir immédiatement un impact sur le match avec une passe décisive pour Vinicius et un but pour lui-même pour sceller une victoire 2-0 pour nous.

Wvec des rumeurs tourbillonnantes selon lesquelles Jovic pourrait partir en prêt le mois prochain, cette blessure au benzema jette une courbe folle sur les choses pour Luka Jovic. Serait-ce le moment et la chance pour Jovic? ou Carlo optera-t-il de manière choquante pour Mariano ? qui n’ira nulle part de si tôt. Jovic ne remplacera pas Benzema de sitôt. Mais cela pourrait être une bonne idée pour lui de s’imposer d’une manière ou d’une autre dans les plans d’Ancelotti pour les 5 mois restants de la saison. C’est SI il décide de ne pas nous quitter le mois prochain. J’espère que les stans de benzema liront ceci jusqu’ici avant de s’énerver inutilement à l’idée que leur affiche soit remplacé.

Notre propre Takefusa Kubo a marqué un match gagnant hier pour nous aider à enterrer l’Atlético 2-1 dans la poussière. C’est bien que nos prêteurs nous aident à vaincre nos ennemis lorsqu’ils ne nous font pas face.