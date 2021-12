FIL OUVERT : 7 décembre 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Cette photo s’intitule : L’Injustice de France Football.

Lewandowski a déjà marqué 27 buts cette saison, mais certains experts anglais veulent nous faire croire que Salah est le meilleur joueur du monde tandis que Pascal/France Football veut nous faire croire que c’est Messi ?? LOOOL. La cocaïne est une drogue d’enfer pour les enfants.

Cela ne fait que 5 mois. Une équipe belge de 2e division, le KVC Westerio, souhaite amener le Belge dans ses rangs. La rumeur dit que nous sommes prêts à le lâcher pour 21 m. Baisse drastique de sa valeur. Devrait nous chercher de bons prétendants.

Arsenal pose des questions sur Isco. Son contrat se termine dans 5 mois et notre club ne le renouvellera pas. Isco nous laissera un milieu de terrain accompli à part entière, ayant tout gagné. Avec la belle forme de vinicius et la conversion en cours d’Asensio en CM + Cama, il n’y a plus de place pour l’isco sur les ailes ou au milieu de terrain.

Sur le point de perdre leur précieux atout pour rien à cause de leur ego. Nous ferions mieux de prier pour la sécurité de Mbappe afin qu’il parvienne en toute sécurité ici et le reste appartient à l’histoire.

Sondage

Qui sera notre ailier droit la saison prochaine ?